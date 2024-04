Scoop พิเศษ : หยุดยาวดูอะไรดี? มัดรวม 9 ซีรีส์เรตติ้งดี! นอนดูฉ่ำๆ รับวันหยุดสงกรานต์ 2567

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หากคุณไม่มีแพลนจะไปเปียกน้ำที่ไหน เราอยากชวนคุณมานอนดูซีรีส์เรตติ้งดีแบบฉ่ำ ๆ ต้อนรับวันหยุดสงกรานต์ปี 2024 ให้เพลินใจกันไปยาว ๆ ที่เดียวครบจบทุกแนว ทั้งซีรีส์โรแมนติก คอเมดี้ ลี้ลับ ดราม่า ฆาตกรรม แฟนตาซี รวมไปถึงไซไฟ เรียกว่าถือฤกษ์ดีวันหยุดปีใหม่ไทย ตามเก็บซีรีส์น่าดูครึ่งปีแรกให้ครบ ก่อนที่ครึ่งปีหลังจะมีกองทัพซีรีส์ห้ามพลาดอีกเพียบ!“ดาวซานถี่” ซีรีส์ไซไฟเรื่องใหม่จากผู้สร้าง Game of Thrones ดัดแปลงมาจากนิยายไซไฟของ ‘หลิวฉือซิน’ ที่เขียนขึ้นเมื่อปี 2008 และเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนวนิยายยอดเยี่ยม (Best Novel) แห่งปี 2015 จากเวที Hugo Award ส่งผลให้หลิวฉือซินเป็นนักเขียนคนแรกจากเอเชียที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ก่อนที่หนังสือจะได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย และนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์จำนวน 10 ตอนโดย Netflix ที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลกเรื่องราวเริ่มต้นหลังจากการฆ่าตัวตายอย่างปริศนาของนักวิทยาศาสตร์หลายคนของอังกฤษ โดยมีกลุ่มเพื่อนนักวิทย์ระดับหัวกะทิ 5 คน ที่เข้ามาพัวพันกับเรื่องราวลึกลับและเกม VR สุดล้ำจากต่างดาว พวกเขาต้องใช้วิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อปกป้องอารยธรรมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ให้อยู่รอดจากการเผาไหม้จากดวงอาทิตย์ 3 ดวงระหว่างนั้นพวกเขาก็ค้นพบความจริงที่ว่า เรื่องราวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1960 ในช่วงเวลาการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน ‘เย่เหวินเจ๋อ’ นักวิชาการหญิงถูกส่งตัวไปยังค่ายแรงงานในชนบทห่างไกล ที่นั่นเธอได้พบกับองค์กรลับนาม ETO ที่ต้องการส่งสัญญาณไปยังจักรวาลเพื่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว เย่เหวินเจ๋อได้รับการติดต่อจากเพื่อนต่างดาวโดยบังเอิญ และเธอก็ได้ขอให้พวกเขาบุกยึดโลกเพื่อความสงบสุขเพราะเธอสิ้นหวังในตัวมนุษยชาติซีรีส์ชวนคุณตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง “มนุษย์” กับ “เอเลี่ยน” และอาจทำให้ผู้ชมต้องทบทวนเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติใครที่เป็นแฟนคลับของ ‘กาย ริชชี่’ ผู้กำกับฯ สุดแนวแห่งวงการหนังแอ็คชั่นมาเฟีย ที่มีลีลาการเล่าเรื่องดุเด็ดเผ็ดมันไม่เหมือนใคร ต้องไม่พลาด The Gentlemen ซีรีส์ที่เต็มไปด้วยมุขตลกร้าย ความรุนแรง และฉากบู๊แอ็คชั่นที่ตื่นเต้นเร้าใจ บทภาพยนตร์อันเฉียบคมและหักมุมตามสไตล์กาย ริชชี่ ซีรีส์ที่ทำให้เขาหวนคืนสู่สไตล์ที่คุ้นเคยอีกครั้งและเขาก็ทำออกมาได้ดีเสียด้วยThe Gentlemen ดัดแปลงมาจากเวอร์ชั่นภาพยนตร์ชื่อเดียวกันของกาย ริชชี่ ในปี 2019 เวอร์ชั่นซีรีส์ว่าด้วยเรื่องราวสุดป่วนของครอบครัวท่านดยุคที่ได้รับมรดกสีเทาจากผู้เป็นพ่อ ก่อนจะพบว่าใต้คฤหาสน์ของพวกเขาเป็นฟาร์มกัญชาขนาดมหึมา นำพาไปสู่เรื่องราวสุดป่วนของท่านดยุคคนใหม่ที่หวังจะล้างมือให้ตระกูลอันทรงเกียรติไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกัญชาอีกต่อไป แต่กลับพาตัวเองเข้าไปพัวพันกับวงการมาเฟีย อาชญากร ลุกลามบานปลายถึงขั้นฆ่าล้างบ้าง ตามไปชมซีรีส์สุดมันทั้ง 8 ตอนกันได้แล้วทาง Netflixซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่มีแฟนคลับทั่วโลกเฝ้ารอ ดัดแปลงจากวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ติดอันดับ Best Seller ทั่วโลกของเจมส์ คลาเวลล์ (James Clavell) ได้รับการสร้างเป็นซีรีส์ครั้งแรกในปี 1980 โชกุน ว่าด้วยเรื่องราวของจอห์น แบล็คธอร์น (รับบทโดย คอสโม จาร์วิส) นักเดินเรือชาวอังกฤษที่หนีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เรืออับปางมาอาศัยบนแผ่นดินญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวที่สงครามกลางเมืองและศึกชิงอำนาจของญี่ปุ่นกำลังร้อนระอุ (ราวศตวรรษที่ 16) แบล็คธอร์นและลูกเรือของเขาถูกชาวญี่ปุ่นจับตัวและกลายเป็นข้ารับใช้ของโทราโนสุเกะ (รับบทโดย ทาเคชิ คิตาโนะ) โชกุนแห่งปราสาทโอซาก้า ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจอย่างชิงไหวชิงพริบ ที่สุดแล้วโทราโนสุเกะจำต้องยืมมือและมันสมองของแบล็คธอร์น เพื่อพลิกอำนาจทำลายอิทธิพลของศัตรูและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด ส่วนแบล็อคธอร์นก็ตกหลุมรักมาริโกะ (รับบทโดย อันนา โคะยูกิ) หญิงสาวชาวญี่ปุ่นและต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในดินแดนที่เขาไม่คุ้นเคยโชกุน เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ไม่ควรพลาด รับชมได้ทาง Disney+ Hotstarซีรีส์แนวแอ็กชั่น-คอเมดี้-ดราม่า ฉบับตีความใหม่จากเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จถล่มทลายในปี 2005 ว่าด้วยเรื่องราวคนแปลกหน้า 2 คน ที่โคจรมาเจอกันในฐานะสายลับน้องใหม่ให้กับองค์กรสุดยอดสายลับ ทั้งคู่ต้องแต่งงานกันแบบปลอมๆ เพื่อแฝงตัวทำภารกิจสุดอันตราย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า งานนี้จะมอบชีวิตหรูหรา มั่นคง เดินทางรอบโลก และมีบ้านหลังใหญ่ในแมนฮัตตันเป็นรางวัลตอบแทน เพียงแต่พวกเขาต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่ในฐานะ “มิสเตอร์จอห์น & มิสซิสเจน สมิธ” ระหว่างทำภารกิจเสี่ยงตายทั้งคู่ดันเผลอมีใจให้กันและแอบหึงหวงกันอีกด้วยภารกิจลับจึงกลายเป็นภารกิจรักของชีวิตหลังแต่งงาน ที่ชวนให้ผู้คนตั้งคำถามถึงการมีชีวิตคู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนเหงา และชวนให้เราย้อนกลับมาถามตัวเองว่า เรามีความสุขกับชีวิตในทุกวันนี้แล้วจริง ๆ หรือ? ตามไปชมซีรีส์ทั้ง 8 ตอนได้แล้วที่ Prime Videoแค่ชื่อก็รู้ว่าเจ็บแสบถึงใจแน่นอน! การกลับมาอีกครั้งของเจ้าแม่แห่งวงการโรแมนติก-ดราม่าอย่าง ‘พัคมินยอง’ ที่มารับบท ‘คังจีวอน’ สาวอาภัพที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย มีเพียงสองคนที่สำคัญต่อชีวิตของเธอนั่นคือ ‘พัคมินฮวาน’ (รับบทโดย อีอีคยอง) สามีสุดที่รัก และ ‘จองซูมิน’ (รับบทโดย ซงฮายุน) เพื่อนรักเพียงหนึ่งเดียวของเธอ แต่แล้วเธอก็ตามสืบจนรู้ว่า เพื่อนรักแอบคบชู้กับสามีและทั้งสองก็ร่วมมือกันฆ่าจีวอนจนตายแต่แล้วจีวอนก็ได้รับโอกาสให้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 10 ปี ก่อนที่เธอจะแต่งงานกับสามีในปี 2013 เธอจึงตัดสินใจแก้แค้นเพื่อนทรยศและสามีของเธอ ก่อนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่กล้าหาญและเฟียสกว่าเดิม เพิ่มเติมคือความสนุก สะใจ และการแก้แค้นแบบปังๆซีรีส์เมโลดราม่า Marry My Husband เป็นการผสมผสานระหว่างความดราม่า โรแมนติก และคอเมดี้ ที่ชวนให้ติดตามว่าที่สุดแล้วจีวอนจะแก้แค้นสำเร็จหรือไม่? ความรักครั้งใหม่จะผลิบานหรือเปล่า? รับชมซีรีส์ 14 ตอนที่ Prime Videoซีรีส์ดราม่าสงครามฟอร์มยักษ์ 9 ตอน ออนแอร์ทาง AppleTV ผลงานจากทีมผู้สร้าง “Band of Brothers” และ “The Pacific” ที่มาพร้อมทุนสร้างกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างจากหนังสือชื่อเดียวกันของโดนัลด์ แอล. มิลเลอร์ เรื่องราวของนักบินทิ้งระเบิด B-17 ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในสงครามโลกครั้งที่สอง ตามติดชีวิตของเหล่านักบิน B-17 ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับการฝึกอันโหดเหี้ยม ไปจนถึงภารกิจทิ้งระเบิดอันตรายเหนือดินแดนนาซีเยอรมันพวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมาย ทั้งสภาพอากาศเลวร้าย ขีปนาวุต่อสู้อากาศยานของศัตรู และความกดดันทางจิตใจ ที่ต้องตัดสินใจทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายอย่างไร้ปราณี ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียและความโศกเศร้าจากเพื่อนร่วมรบที่พลีชีพให้กับความโหดร้ายของสงคราม เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ครบทั้งแอ็กชั่น ดราม่า และคอหนังสงครามน่าจะโดนใจอย่างแรงส์The Killer Paradox ซีรีส์ระทึกขวัญที่ทั้งสนุกและตื่นเต้นเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องผู้ผดุงความยุติธรรม ซีรีส์เต็มไปด้วยฉากลุ้นระทึก แอ็คชั่น ฆาตกรรมสุดโหด และตัวละครที่น่าสนใจอย่าง ‘อีทัง’ (รับบทโดย อีดงฮุน) ชายหนุ่มผู้สูญเสียครอบครัวจากฆาตกรต่อเนื่อง หนุ่มขี้แพ้ที่ตกกระไดพลอยโจนกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องเสียเอง อีทังเป็นผู้มีญาณหยั่งรู้พิเศษที่ทำให้เขาสามารถระบุตัวตนของฆาตกรต่อเนื่องได้อย่างแม่นยำ โดยมีคู่ปรับตลอดกาล ‘ยูซอนอู’ (รับบทโดย ชเวอูชิก) ตำรวจสายสืบที่พยายามจับกุมเขาทั้งเรื่อง ขณะเดียวกันอีทังก็พยายามช่วยเหลือสังคมจากฆาตกรต่อเนื่องสุดฉลาดและโหดเหี้ยมอย่าง ‘จางฮยอนซู’ (รับบทโดย ซอนซอกกู)สุดท้ายแล้วชะตาชีวิตจะนำพาอีทังไปสู่เส้นทางใด รับชมซีรีส์แนวทริลเลอร์และสืบสวนจำนวน 12 ตอนได้ที่ Netflixการกลับมาอีกครั้งของสามีแห่งชาติ ‘อีดงอุค’ ที่รับบทนักฆ่าในตำนาน ผลงานออริจินัลซีรีส์เกาหลีจากค่าย Disney+ Hotstar ซีรีส์แนวแอ็กชั่นสุดมันให้อารมณ์เหมือนภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Kill Bill ว่าด้วยการตามฆ่าล้างบางตระกูลจองที่เป็นผู้ปกครองธุรกิจสีเทาของเหล่ามือสังหารระดับ A คลาสเรื่องราวเริ่มต้นด้วยฉากเอาชีวิตรอดท่ามกลางดงกระสุนของ ‘จองจีอัน’ (รับบทโดย คิมฮเยจุน) หญิงสาวกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กและได้รับการเลี้ยงดูแบบแปลก ๆ จากอา ‘จองจินมัน’ (รับบทโดย อีดงอุค) ที่ฝึกให้เธอเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์เสี่ยงตายมาตั้งแต่เด็ก แต่แล้วอาก็จากไปอย่างกะทันหันทิ้งให้เธอต้องรับหน้าที่ดูแลธุรกิจที่เต็มไปด้วยปริศนา แถมเธอยังตกเป็นเป้าของมือสังหารระดับ A คลาสที่ตามฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไว้ใจใครไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วจองจีอันจะเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์เสี่ยงตายได้อย่างไร? 