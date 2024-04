บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ “SHOWBOX” ออกมายอมรับแล้ว ยกเลิกเจรจา “ฮันโซฮี&รยูจุนยอล” ในโปรเจ็กต์ “Delusion” ภาพยนตร์ระทึกขวัญลึกลับเรื่องใหม่

วันนี้ (วันที่ 2 เมษายน - ตามเกาหลีใต้) แหล่งข่าวจากบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ SHOWBOX ผู้ผลิต “Delusion” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เล่าว่า “การเจรจาเกี่ยวกับการปรากฏตัวของรยูจุนยอลและฮันโซฮีในโปรเจ็กต์ Delusion ได้ถูกระงับแล้ว แต่การผลิต Delusion จะยังคงดำเนินการต่อไป”เกี่ยวกับเรื่องนี้ C-JeS Studios ต้นสังกัดของรยูจุนยอลก็ออกมายืนยันว่า “รยูจุนยอลอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพิจารณา ข้อเสนอเพื่อแสดงใน Delusion และเป็นเรื่องจริงที่บริษัทผู้ผลิตขอยุติการเจรจา เนื่องจากเราไม่ควรสร้างความเสียหายให้กับโปรเจ็กต์นี้ เราจึงรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้ และตกลงที่จะระงับการตรวจสอบข้อเสนอ”เว็บตูนเรื่อง “Delusion” ซึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1935 ในเกียงซอง และในเซี่ยงไฮ้ช่วงปี 1800 เป็นหนังระทึกขวัญ ลึกลับ เมื่อศิลปินจิตกรหนุ่ม ยุนอีโฮ ได้รับมอบหมายให้วาดภาพเหมือนของหญิงสาวลึกลับ ซงจองฮวา และเดินทางไปพบกันที่โรงแรมของเธอ ผู้กำกับ ฮันแจริม จากภาพยนตร์เรื่อง The Show Must Go On, The King และ Emergency Declaration รับผิดชอบการผลิตโปรเจ็กต์นี้ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม มีรายงานว่า ฮันโซฮี และ รยูจุนยอล ได้รับข้อเสนอให้นำแสดงในผลงานใหม่ “Delusion” ต่อมาในสัปดาห์เดียวกันนั้นเอง ข่าวการออกเดทของพวกเขาก็ถูกเผยแพร่ออกมา และในเบื้องแรกต้นสังกัดของนักแสดงทั้งสองได้ปฏิเสธข่าวลือการออกเดท จนกระทั่ง 16 มีนาคม เป็น ฮันโซฮี เองที่ได้ออกมายืนยันในบล็อกส่วนตัว และโพสต์ร่ายยาวว่าเธอกำลังออกเดทกับรยูจุนยอล ในที่สุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ต้นสังกัดได้ออกมายืนยันว่าฮันโซฮีและรยูจุนยอลได้ยุติความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้ว โดยระบุว่า “พวกเขาสัญญาว่าจะไม่หมดแพสชั่นกับชีวิต”ยกเลิกน่ะดีแล้ว ไม่ยกเลิกน่ะสิแปลกข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net