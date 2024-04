ลุ้น! ควีนซง.. “ซงฮเยคโย” คัมแบ็คซีรีส์ โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเขียนบทชื่อดัง “โนฮีคยอง” แนวอิงประวัติศาสตร์ยุคใหม่ จุดกำเนิดวงการบันเทิงเกาหลี

วันนี้ (วันที่ 1 เมษายน - ตามเกาหลีใต้) สำนักข่าว Xportsnews รายงานว่า ซงฮเยคโย จะแสดงนำในโปรเจ็กต์ซีรีส์เรื่องใหม่ที่เขียนบทโดย โนฮีคยอง ก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยร่วมงานกันในซีรีส์เรื่อง “Worlds Within” ในปี 2008 และเรื่อง “That Winter, The Wind Blows” ในปี 2013เพื่อตอบสนองต่อรายงานดังกล่าว แหล่งข่าวจาก UAA ต้นสังกัดของซงฮเยคโยเปิดเผยว่า “เราได้รับเรื่องย่อและข้อเสนอจากบริษัทผู้ผลิตโปรเจ็กต์ใหม่ นักแสดงของเรากำลังทบทวนข้อเสนอในเชิงบวก” หากซงฮเยคโย ยอมรับแสดง นี่จะเป็นครั้งที่สามที่เธอร่วมงานกับนักเขียนโนฮีคยองตามรายงาน โปรเจ็กต์ใหม่ของนักเขียนโนฮีคยองเรื่องนี้ จะเป็นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ที่สะท้อนภาพและบรรยากาศที่สมจริงของผู้คนในอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง โดยจะเผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้คนที่ผ่านอุโมงค์ประวัติศาสตร์อันวุ่นวาย และเป็นจุดเริ่มต้นของการถือกำเนิดของวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้ โนฮีคยอง เคยเขียนบทซีรีส์เรื่อง Live, It's Okay, That's Love, Dear My Friends และผลงานล่าสุดซีรีส์รวมดาวดังแน่นจอในปี 2022 เรื่อง Our Blues และอีกมากมาย ส่วน ซงฮเยคโย กำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Dark Nuns” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งเป็นภาคแยกจากภาพยนตร์ยอดนิยมเมื่อปี 2015 ของ คังดงวอน เรื่อง “The Priests”ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : hancinema.net