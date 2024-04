แนะนำนักแสดง “เฟิร์ส - โชกุน” ผ่านซีรีส์วาย “Deep Night The Series - คืนนี้มีแค่เรา” (มีคลิป)

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ซีรีส์ “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” เรื่องราวของ “ความรัก” ของ LGBTQ+ ของกลุ่มคนต่างๆที่เกิดขึ้นใน Deep Night Club บาร์โฮสอันดับต้นๆ ที่มีการแสดงโชว์กายกรรมซึ่งแตกต่างจากบาร์อื่นๆ เจ้าของบาร์คือ ‘มาดามเฟรญ่า’ ที่ “ธัญญ่า” ธัญญาเรศ เองตระกูล แสดง และควบตำแหน่งผู้จัดซีรีส์เรื่องนี้ ร่วมกับผู้จัดอีก 2 ท่านคือ เดียร์น่า ฟลีโป และ“ครูเล้ง” ราชนิกร แก้วดี โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลึกกำลังร่วมมือครั้งแรกระหว่าง บริษัท สตาร์ทติ้ง จำกัด ร่วมกับ ช่อง GMM25 และ iQIYI (อ้ายฉีอี้)ความรักของเหล่าพนักงานใน Deep Night Clubนี้ เกิดขึ้น และดำเนินไปคู่แรก - เข็มทิศ (โชกุน ปารมี เทศดรุณ) ลูกชายสุดที่เลิฟของมาดามที่สานสัมพันธ์กับ เวลา (เฟิร์ส ปิยังกูร เสาหิน) โฮสตัวท็อปยืนหนึ่งคู่สอง : แอบรัก – เกรท (ซัน ฐณะณัฏฐ์ เลิศรุ่งวิเชียร) โฮสสายกายกรรม กับดีเจเจมส์ (นาธาน แดนอรุณ รามณรงค์)คู่สาม : เราสามคน - เซย์จิ (ซีเกมส์ ธีรภัทร อังคณิตย์) โฮสอันดับ 2 , เคน (ฉลาม สยาม พิพัฒน์เจริญวงศ์) โฮสอันดับ 3 และ เจแปน (เนปจูน ภูริชล คุ้มศิริ)คู่สี่ : ผู้หญิงของแม่ - ‘มาดามเฟรญ่า’ กับ เมจิ ( หนิง ปณิตา)Deep Night Club มีกฎเหล็ก “ห้ามพนักงานรักและมีใจให้กัน” !วันนี้ “ละครออนไลน์” ขอแนะนำเฟิร์ส (ปิยังกูร เสาหิน) และโชกุน (ปารมี เทศดรุณ) ผ่านซีรีส์เรื่องนี้ ! ให้รู้จักกันสำหรับแฟนซีรีส์แนว Boys Love ต้องรู้จักและเคยชมผลงานของ“เฟิร์ส” ปิยังกูร เสาหิน มาบ้าง เพราะเขาเคยผ่านซีรีส์มาแล้วถึง 3 เรื่อง คือ Y-Destiny หรือนี่คือพรหมลิขิต , โปรเจ็กต์ War of Y ตอน เมีย และเป็นนักแสดงสมทบ ใน Secret Crush on You แอบหลงรักเดอะซีรีส์ จนมาถึงเรื่องนี้ ซึ่งทิ้งห่างการแสดงไปถึง 2 ปี ซีรีส์เรื่องนี้ เขารับบท “เวลา” หนุ่มบาร์โฮสตัวท็อปปีนี้ เฟิร์สอายุ ย่าง 23 ปี เรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วน โชกุน ปารมี เทศดรุณ อายุ 24 เพิ่งเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการแสดงเรื่องแรก ในบท “เข็มทิศ” ลูกชายของมาดามเฟรญ่า (ธัญญ่า)ช่วงที่ทั้งคู่เข้าไปคัดเลือกนักแสดง ตอนนั้น “บท” ยังไม่เสร็จดี ! แต่หลังจากที่รู้ว่า นักแสดงแต่ละคนต้องรับบทบาทเป็นใคร บทก็จะเริ่มลงรายละเอียด บางส่วนปรับไปตามบุคลิกของแต่ละคน และมีความน่ารักมากกว่าที่จะเป็นเรื่องราวตีแผ่อาชีพนี้ !เฟิร์ส ปิยังกูร บอกว่าที่ผ่านมาในเรื่องก่อนๆมักจะเป็นแนวดรามา แต่เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติก-คอมมาดี และยากตรงที่ต้องฝึกซ้อม “กายกรรม”บรรดานักแสดง ซักซ้อมกันอยู่ 8 เดือน โดย “ครูเล้ง” ราชนิกร แก้วดี แชมป์รายการ Thailand Got Talent Season 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดฯ ที่มีดีกรีนักกายกรรมระดับโลก การโชว์กายกรรมนี้ เป็นไฮไลต์สำคัญและแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นๆ ทุกคนต้องเรียนรู้ Aerial Straps , Aerial Pole และ Body Balance“ตอนที่รู้ครั้งแรกว่าจะได้เล่น Aerial Straps ก็คิดว่าน่าจะไม่ยาก น่าจะทำได้ แต่พอครูเล้ง เปิดตัวอย่างการโชว์ Aerial Straps ให้ดู คิดกับตัวเองว่า ท่ายากมากๆ จะทำได้ไหมเนี่ย แต่ว่าพอเริ่มเรียนพื้นฐาน เราก็เริ่มสนุกและท้าทายมากขึ้น แต่มีบางท่าที่เราอาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดี เราก็แอบฝืนตัวเองบ้าง เพราะอยากทำให้ได้ สรุปว่าเส้นเลือดฝอยหลังมือแตก ผมได้ฝึกกันเกือบปีถึงจะออกมาเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบที่ทุกคนเห็น ผมเรียนรู้ว่า จริงๆ แล้วการโชว์ Aerial Straps ไม่ได้ยากขนาดนั้น แค่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับกายกรรมไปฝึกฝนบ่อยๆ ให้ร่างกายจำ และจะแสดงออกมาได้อย่างธรรมชาติที่สุดครับ”ไม่ใช่แค่เฟิร์สที่เส้นเลือดฝอยหลังมือแตก แม้แต่โชกุน ปารมี ยังไม่หายจากบาดเจ็บ – อักเสบที่ไหปลาร้า!“คือ ต้องเทรนด์ในความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความยืดหยุ่นด้วย การเล่นกายกรรม มันต้องฉีกแข้ง ฉีกขา ถ้ากล้ามเนื้อไม่มีความยืดหยุ่นก็จะบาดเจ็บ” โชกุน กล่าวและเพื่อให้การแสดงมีคุณภาพ และเข้าถึงแก่นของวิชาชีพ ธัญญาเรศ เองตระกูล จึงพาเหล่านักแสดงหนุ่มๆไปเปิดจักรวาลบาร์โฮส ! เพื่อที่จะนำมาใช้กับการถ่ายทอดบทบาทนี้ให้ออกมาสมจริงที่สุด“พี่ธัญญ่าพาพวกเราไปลงสถานที่จริง ไปดูว่าพี่ๆเค้าทำงานกันอย่างไร เราก็ไปดูว่าเขามีวิธีเอ็นเตอร์เทนลูกค้าอย่างไร ระบบการทำงานในร้าน การนำเอาโฮสมาเสนอลูกค้าอย่างไร”“เราจะฟังทัศนคติของคนทำอาชีพนี้จริงๆ เพื่อให้เห็นถึงทัศนคติ การบริการลูกค้า และคอยสังเกตว่า เขาดูแลลูกค้าอย่างไร”สำหรับการทำงานกับผู้จัดฯ ธัญญ่า ทั้งเฟิร์สและโชกุนบอกว่า สบายใจมาก ไม่ดุเลย !“พี่ญ่าน่ารัก รักและเอ็นดูเด็กๆทุกคน” เฟิร์ส บอกโชกุน กล่าวเสริมว่า “ใจดี ชวนคุย ละลายพฤติกรรม สายเปย์ หลังเวิร์กชอป พาพวกเราไปเลี้ยงตลอด”นอกจากจะเป็นสายเปย์ตัวแม่แล้ว ยังเป็น “สายมู” ! อีกต่างหาก“อาทิตย์ละ 3 วัดๆละ 9 สังฆทาน 4 อาทิตย์ติด เป็น 108 สังฆทาน” โชกุนว่า“เป็นปีที่ผมร่วมทำบุญมากครับ ใครว่าง พี่ญ่าให้ไปกัน ไม่ใช่แค่นักแสดงเท่านั้นนะ พี่ๆผู้จัดการ หรือแม้แต่ทีมงานทุกคน ไปกันตลอดเลยครับ”การเดินทางของซีรีส์ “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” มาถึงครึ่งทางแล้ว ! ติดตามการแสดงของเฟิร์สและโชกุน ได้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 น. บนช่อง GMM25 และรับชมเวอร์ชัน UNCUT บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) รับประกัน “เลิฟซีน” มีทุกอีพี แน่นอน !