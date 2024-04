Review ซีรีส์ : "สมรภูมิแห่งศรัทธา" ซีรีส์สายลับย้อนยุค สร้างปรากฏการณ์ "หวังอี้ป๋อ" ครองเมืองอีกครั้ง!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

นาทีนี้ไม่ว่าซีรีส์เรื่องไหนที่กำลังมาแรง ต้องหลีกทางให้ความร้อนแรงของซีรีส์ "สมรภูมิแห่งศรัทธา" (War of Faith - 2024) ที่ได้ “หวังอี้ป๋อ” พระเอกสุดฮอตขวัญใจมหาชน ที่เคยฝากผลงานซีรีส์จีนแนวย้อนยุคดังทั่วเอเชียอย่าง ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed - 2019), นางโจร (Legend of Fei-2020 ), ตำนานลั่วหยาง (Luoyang - 2021) ฯลฯ และล่าสุดกลับมาพลิกบทบาทครั้งสำคัญในบท “อัจฉริยะการเงิน” ที่ดูลุคอาจจะซื่อๆ ยอมคน แต่จริงๆ แล้วฉลาดเป็นกรด ความจำเป็นเลิศ แถมยังวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล จนทำให้ผู้ชมถึงกับทึ่งในความหล่อและความสามารถ จนไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงขึ้นแท่นเป็นซีรีส์จีนสุดฮิตกระแสแรง ที่สร้างปรากฏการณ์ให้ หวังอี้ป๋อ ครองเมืองอีกครั้ง!นอกจากได้ ‘หวังอี้ป๋อ’ มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนคลับพลาดไม่ได้ ยังได้ ‘หลี่ชิ่น’ นักแสดงหญิงร่างเล็ก แต่ฝีมือไม่เล็กตามตัว ตีบทแตกมาแล้วทุกบทบาท กวาดคำชมรางวัลมาแล้วนับไม่ถ้วน จากหาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร (Joy of Life 2019-2020), เพลงรักเพชฌฆาต (The Song of Glory - 2020), หมาป่าจอมราชันย์ ( The Wolf - 2020) และภารกิจลับ ภารกิจรัก (My Dear Guardian - 2021) ฯลฯ พร้อมด้วยหวังหยาง นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ฝากผลงานมาแล้วมากมาย อาทิ หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร (Joy of Life 2019-2020), คุณคือป้อมปราการของฉัน (You Are My Hero-2021) ฯลฯ และนักแสดงอีกมากมาย มาเสริมทัพให้ซีรีส์ที่แค่พล็อตก็เข้มข้นยิ่งกลมกล่อมขึ้นไปอีกสำหรับเนื้อหาของ ‘สมรภูมิแห่งศรัทธา’ เป็นซีรีส์ย้อนยุค ที่พาทุกคนนั่งไทมส์แมชชีนย้อนตีแผ่แวดวงการเงิน การธนาคารของเซี่ยงไฮ้ในยุค 1929-1934 ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของเซี่ยงไฮ้ก็ว่าได้ เพราะด้วยอานิสงส์ของการเป็นเมืองท่า บวกกับความเจริญเติบโตการค้า ทำให้ภาคการเงินของเซี่ยงไฮ้ในเวลานั้นเติบโตเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นภาพความรุ่งเรืองของเซี่ยงไฮ้จากซีรีส์ยุคสาธารณรัฐเรื่องอื่นๆ มาบ้าง อย่างซีรีส์อมตะ เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้แต่สำหรับ ‘สมรภูมิแห่งศรัทธา’ เล่าเรื่องผ่านเด็กหนุ่มฐานะยากจน เว่ยรั่วไหล (รับบทโดย หวังอี้ป๋อ)ต้องใช้ชีวิตแบบปากกัดตีนถีบในเมืองเซี่ยงไฮ้ ทำทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพ แม้แต่รับจ้างแก๊งมาเฟียทำบัญชีความใฝ่ฝันของเว่ยรั่วไหล คือ ได้เป็นพนักงานธนาคารกลาง ซึ่งก่อตั้งโดยพรรคก๊กมินตั๋ง ​แต่แล้วแม้เขาจะพิสูจน์ความสามารถและไหวพริบปฏิภาณจนผ่านการคัดเลือกของธนาคารกลางได้ แต่พอถูกตรวจสอบภูมิหลังและพบว่าบ้านเกิดของเขา คือ เจียงซี จี๋อัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แข็งแกร่งมากที่สุด ซ้ำร้ายพี่ชายของเขา ยังหายออกจากบ้านในช่วงที่มีการกวาดล้างพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งใหญ่ ‘เสิ่นถูหนาน’ (รับบทโดย หวังหยาง) ที่ปรึกษาอาวุโสของธนาคารกลาง จำต้องปฏิเสธที่จะรับเว่ยรั่วไหล เข้ามาทำงานด้วยแต่ด้วยความช่วยเหลือของ ‘เสิ่นจิ้นเจิน’ (รับบทโดย หลี่ชิ่น) น้องสาวของเสิ่นถูหนาน ที่เบื้องหน้าเธอคือ คุณหนูที่มีความสามารถโดดเด่นในการเล่นดนตรี แต่จริงๆแล้ว เธอคือมือสังหารหญิง สมาชิกคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งครั้งหนึ่งเว่ยรั่วไหลเคยช่วยเอาไว้ระหว่างหลบหนีการตามล่า เธอจึงตอบแทนด้วยการช่วยให้เขาได้พบกับพี่ชาย และทำให้เขาได้มีโอกาสแสดงปณิธานอันแน่วแน่ จนเสิ่นถูหนาน ซึ่งเสียดายความสามารถของเขาอยู่แล้ว ตัดสินใจรับเขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัว​เว่ยรั่วไหล อาศัยฝีมือและความมุ่งมั่นจนเติบโตในหน้าที่การงาน แต่แล้วเขากลับเข้าไปพัวพันกับการทุจริตครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ และเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ต้องตัดสินใจระหว่างอุดมการณ์และศรัทธา งานนี้ สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกอะไร ต้องไปตามลุ้นกันในซีรีส์แต่ที่แน่ๆ นอกจากตัวละคร และพล็อตที่ชวนให้ติดตาม อีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้หลายคนอดหลงรักซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้ คือ การจำลองบรรยากาศของเซี่ยงไฮ้ในยุคนั้นออกมาได้สมจริง​ ทั้งมู้ดแอนด์โทน การแต่งกายของตัวละคร ที่ได้ใจคนที่ชอบเรื่องราวแนวประวัติศาสตร์ต้องกดไลค์ คือ การนำเสนอความคลาสสิกของยุคนั้นออกมาได้อย่างกลมกล่อม​ยกตัวอย่างซีนที่ฉายถึงตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจินตนาการไม่ออกว่าคนยุคนั้น ซื้อขายหุ้นอย่างไร เพราะถ้าเป็นปัจจุบันเราสามารถซื้อขายหุ้นได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว แต่ยุคนั้นนอกจากจะต้องไปซื้อ-ขายหุ้นกันผ่านเคาน์เตอร์ที่ตลาดหุ้น อารมณ์เหมือนเวลาไปแลกบัตรกินข้าวที่ศูนย์อาหาร ทุกอย่างในตลาดหุ้นยังเป็นระบบแมนนวล ทีพีคคือ หน้าจอใหญ่ๆ ในตลาดหุ้นที่เราคุ้นตา ในสมัยนั้น ใช้วิธีเขียนราคาหุ้นบนป้ายไม้ แล้วแขวนขึ้นกำแพง เพื่อบอกราคาหุ้นนอกจากนี้ตัวซีรีส์ยังสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมจีนในยุคนั้น ที่พรรคคอมมิวนิสต์​ เริ่มแทรกซึมและมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มสายลับ ต้องหลบๆซ่อนๆ และยอมสังเวยชีวิตเพื่อแลกกับอุดมการณ์ บ้างก็ถูกลอบสังหาร หรือทรมานจนตาย ซึ่งบางซีนดูแล้วก็อดหดหู่ตามไม่ได้เอาเป็นว่า หยุดยาวสงกรานต์นี้ ใครกำลังมองหาซีรีส์น้ำดีสักเรื่อง ขอแนะนำ "สมรภูมิแห่งศรัทธา" ที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีดีแค่นักแสดงนำ แต่เนื้อเรื่องก็ชวนให้ติดตาม แม้จะไม่ได้ซีนหวานๆ ชวนให้อมยิ้ม มาให้จิกหมอนเท่าไหร่ แถมอาจจะต้องใช้สมาธิในการติดตามพอสมควร​ แต่ดูแล้วรับรองว่าจะได้เกร็ดความรู้หรือแง่คิดดีๆ แน่นอน‘สมรภูมิแห่งศรัทธา’ ออนแอร์แล้วทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) มีทั้งหมด 38 ตอนจบMickey Mousemydramalist.com/