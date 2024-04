เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ปมร้อนซ่อนเงื่อน • Nothing Uncovered” [2024]

ชื่อสากล : Nothing Uncoveredชื่อเกาหลี : 멱살 한번 잡힙시다 | myeok-sal han-beon jab-hib-si-daชื่อไทย : ปมร้อนซ่อนเงื่อนแนวซีรีส์ : ระทึกขวัญ • ลึกลับ • ดราม่า • อาชญากรรมเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : อีโฮแจ (Lee Ho-jae) • ชาย • ผลงานเขียนบทและกำกับซีรีส์ Recipe for Farewell)ผู้เขียนบท : แบซูยอง (Bae Soo-young) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์โปรเจ็กต์ KBS Drama Special Season 10: Clean and Polishดัดแปลงจากนิยายออนไลน์บนเว็บ Naver เรื่อง : Nothing Uncoveredผู้ประพันธ์ : New Luckyผู้ผลิต : - Monster Union และ Production Hออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : KBSจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบตอนละ : 65 - 70 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 22.10 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 18 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : แอป viu และเว็บไซต์ viu.com ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 19.30 น. เริ่ม 19 มีนาคม 2567ทว่าความโด่งดังและการแฉแหลกก็ได้พ่นพิษจนได้ เมื่อ ซอจองวอน และทีมงานคุณภาพ ได้ไปแฉนักการเมืองใหญ่ “โมฮยองแท็ก” (รับบทโดย ยุนเจมุน) เพื่อนของ “ซอลพานโฮ” (รับบทโดย จองอุงอิน) ประธานมูจินกรุ๊ป พ่อของ “ซอลอูแจ” (รับบทโดย จางซึงโจ) สามีของเธอ และทำให้จองวอนกลับต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์สุดช็อกที่ดึงเธอลงมาสู่จุดต่ำสุดขณะกำลังรุ่งสำหรับ ซอลอูแจ เขาเป็นนักเขียนนิยายแนวสืบสวนชื่อดัง หนุ่มหล่อทายาทตระกูลแชโบล ลูกชายคนเดียวของประธานซอลพานโฮ และเป็นสามีแสนดีสุดโรแมนติก ผู้พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อเอาใจใส่ภรรยา แต่ทุกสิ่งที่จองวอนเห็นกลับไม่ใช่ความจริง หรือตัวจริงของเขา เมื่อจู่ๆ นักแสดงสาว “ชาอึนแช” (รับบทโดย ฮันจีอึน) ได้โทร.ติดต่อมาหาซอจองวอน บอกว่าเธอมีข้อมูลสำคัญจะแจ้ง นักข่าวหญิงเก่งรีบบึ่งไปหา เพราะคิดว่าเป็นข้อมูลข่าวเด็ดเรื่องที่สื่อเมาท์มอยว่านักแสดงชื่อดังมีสปอนเซอร์ ทว่า ชาอึนแช กลับบอกว่าเธอคบกับ ซอลอูแจ สามีของซอจองวอน ที่สำคัญเธอกำลังตั้งท้องสามเดือน และขอให้ซอจองวอนหย่ากับสามี นักข่าวสาวกลับไปคาดคั้นถามสามี แต่ซอลอูแจ ปฏิเสธเสียงแข็งและว่า ชาอึนแช เป็นสตอล์กเกอร์ที่พยายามเข้าหาจนเขาต้องบล็อกเบอร์โทร. ของเธอแต่แล้วในวันต่อมา ชาอึนแช ถูกพบเป็นศพสภาพเลือดท่วมตัวในออฟฟิศใหม่ หลักฐานในที่เกิดเหตุ เป็นสร้อยคอราคาแพงที่มีซีเรียลนัมเบอร์ว่า ซอจองวอนเป็น เจ้าของ ซึ่ง ซอลอูแจ เป็นคนซื้อให้ สภาพศพ และการเสียชีวิตของชาอึนแช เหมือนกับคดีฆาตกรรมที่ยังปิดไม่ลงอีกหลายคดี หนึ่งในนั้นคือการเสียชีวิตของ อดีต “ซอซังกยอน” (รับบทโดย -) นักข่าวรุ่นใหญ่เจ้าของรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม พ่อของ ซอจองวอนซอจองวอน จึงต้องร่วมมือกับ “คิมแทฮอน” (รับบทโดย ยอนอูจิน) อดีตคนรักเก่า ซึ่งเวลานี้เป็นสารวัตรสืบสวนประจำสถานีตำรวจคังฮา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นนักสืบขาลุย ทำทุกอย่างในการสืบสวนตามวิธีของตัวเอง ในระหว่างสืบสวนคดี สารวัตรแทฮอนเกิดความสับสนไม่น้อยที่ได้หวนมาพบกับคนรักเก่า ที่เป็นฝ่ายทิ้งเขาไปอีกครั้งรับชมซับไทยซีรีส์ระทึกขวัญ “ปมร้อนซ่อนเงื่อน • Nothing Uncovered” ทุกคืนวันอังคาร และวันพุธ เวลา 19:30 น. ที่เดียวที่ วิว• คิมฮานึล (Kim Ha-neul) รับบท ซอจองวอน– นักข่าวชื่อดังที่นำเสนอข่าวเจาะอย่างตรงไปตรงมา ดุดันไม่เกรงใจใคร แม้จะโด่งดังและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คน แต่ก็ได้สร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว หนึ่งในนั้นคือนักการเมืองใหญ่ โมฮยองแท็ก และเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าชู้• ยอนอูจิน (Yeon Woo-jin) รับบท คิมแทฮอน- สารวัตรนักสืบผู้ยึดมั่นในความยุติธรรม มุ่งมั่นที่จะสืบหาเบาะแสเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เขาต้องการ ได้หวนกลับมาพบ ซอจองวอน อดีตคนรักโดยไม่คาดคิด ระหว่างการสืบสวนคดีฆาตกรรมนักแสดงสาวชื่อดัง ที่พัวพันกับทั้งซอจองวอนและสามีไฮโซของเธอ• จางซึงโจ (Jang Seung-jo) รับบทเป็น ซอลอูแจ- สามีรูปหล่อแสนดีของซอจองวอน เป็นนักเขียนนวนิยายแนวสืบสวนชื่อดัง และยังเป็นทายาทตระกูลแชโบล ที่ภายนอกดูเหมือนจะเป็นเพอร์เฟ็กต์แมน แต่ทุกสิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ตัวตนจริงๆ ของเขาร่วมด้วย• ยุนเจมุน (Yoon Je-moon) รับบทเป็น โมฮยองแท็ก – เพื่อนของประธานซอลพานโฮ พ่อสามีของซอจองวอน• จองอุงอิน (Jung Woong-in) รับบทเป็น ซอลพานโฮ – ประธานมูจินกรุ๊ป• ฮันจีอึน (Han Ji-eun) รับบทเป็น ชาอึนแช - นักแสดงชื่อดังที่ถูกฆ่าตายอย่างมีเงื่อนงำในขณะตั้งท้องสามเดือนเรียบเรียงจาก : viu.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X - KBS Drama, hancinema.net