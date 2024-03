“เฟิร์ส ปิยังกูร” คัมแบคพิสูจน์ฝีมือ ใน “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา”

ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นที่น่าจับตามองในขณะนี้กับ “เฟิร์ส ปิยังกูร” นักแสดงยิ้มหวานมากฝีมือ ที่ได้ฝากผลงานสุดฮอต ไม่ว่าจะเป็น Y-Destiny หรือเป็นที่พรหมลิขิต , แอบหลงรักเดอะซีรีส์ (Secret Crush On You) , โปรเจกต์ “War Of Y” ตอน “เมีย” และล่าสุดกับการคัมแบคเล่นซีรีส์อีกครั้งในรอบ 2 ปี ในเรื่อง “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” ซีรีส์วายฟอร์มยักษ์ แนวโรแมนติก - คอเมดี้ ที่บอกเล่าชีวิตโฮสตัวท็อปของประเทศ ผ่านมุมมองที่ไม่เคยมีใครรู้ ที่เรียกว่าออกอากาศแต่ละครั้งก็จะได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆ ชาวไทยและต่างประเทศล้นหลาม จนสามารถขึ้นแท่นซีรีส์ไทยอันดับ 1 บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) พร้อมขึ้นเทรนด์ X อันดับ 1 ประเทศไทย!เฟิร์สเปิดใจถึงการคัมแบคในครั้งนี้ว่า “เฟิร์สอยากขอบคุณพี่ธัญญ่า ครูเล้ง พี่เดียร์น่า พี่ชีวิน และพี่ๆ ทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสเฟิร์สในหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงาน หรือโอกาสในการเรียนรู้ ปีนี้เป็นปีที่เฟิร์สได้ลองทำอะไรใหม่ๆ และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีเยอะมากๆ ครับ เฟิร์สรู้สึกดีใจที่ได้กลับมามีผลงานให้แฟนๆ ที่รอติดตามและคอยซัพพอร์ตในตัวเฟิร์สครับ”ซึ่งในเรื่อง “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” เฟิร์สรับบทเป็น ‘เวลา’ หนุ่มบาร์โฮสตัวท็อประดับ 1,000 ดริ้งก์ ที่เขาได้เผยว่า เป็นบทบาทที่ยากที่สุดและเป็นบทบาทที่อยากให้ติดตามที่สุด “บทบาทของ ‘เวลา’ ค่อนข้างแตกต่างและท้าทายจากบทบาทที่ผ่านมาของเฟิร์สครับ เพราะต้องแสดงถึงสองบุคลิกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เวลาใน Deep Nigh Club จะเป็นโฮสตัวท็อป ที่พกความมั่นใจ ความแพรวพราว และตวามเอ็นเตอร์เทน แต่พออยู่มหาวิทยาลัย เขาก็จะเป็นอีกบุคคลิก ที่เนิร์ด เงียบ และตั้งใจเรียนมากๆ ซึ่งก่อนที่จะมารับบท ก็ได้มีการเตรียมตัวเวิร์คช็อป เรียนการแสดง อีกทั้งพี่ญ่า (ธัญญ่า ธัญญาเรศ) ก็ได้พานักแสดงและทีมงานได้ลองไปศึกษาที่บาร์โฮสจริงๆ พอเราไปก็พยายามสังเกตเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับ เพื่อที่จะนำมาใช้กับการถ่ายทอดบทบาทนี้ให้ออกมาสมจริงที่สุด”โดยอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญและแตกต่างจากซีรีส์เรื่องอื่นๆ ที่เคยมีมา คือการขนโชว์กายกรรม ไม่ว่าจะเป็น Aerial Straps , Aerial Pole และ Body Balance ที่หนุ่มเฟิร์สได้มีการฝึกซ้อมจริงจาก ครูเล้ง ราชนิกร ผู้จัดซีรีส์ ดีกรีนักกายกรรมระดับโลก เกือบหนึ่งปี โดยไม่ใช้สแตนอิน “ตอนที่รู้ครั้งแรกว่าจะได้เล่น Aerial Straps ก็คิดว่าน่าจะไม่ยาก น่าจะทำได้ แต่พอครูเล้ง (เล้ง ราชนิกร) เปิดตัวอย่างการโชว์ Aerial Straps ให้ดู คิดกับตัวเองว่า อมก! ท่ายากมากๆ จะทำได้ไหมเนี่ย แต่ว่าพอเริ่มเรียนพื้นฐาน เราก็เริ่มสนุกและท้าทายมากขึ้น แต่มีบางท่าที่เราอาจจะยังทำได้ไม่ค่อยดี เราก็แอบฝืนตัวเองบ้าง เพราะอยากทำให้ได้ สรุปว่าเส้นเลือดฝอยหลังมือแตก (หัวเราะ) ผมได้ฝึกกันเกือบปีถึงจะออกมาเป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบที่ทุกคนเห็น ผมเรียนรู้ว่า จริงๆ แล้วรู้การโชว์ Aerial Straps ไม่ได้ยากขนาดนั้น แค่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ทำความเข้าใจกับกายกรรมไปฝึกฝนบ่อยๆ ให้ร่างกายจำ และจะแสดงออกมาได้อย่างธรรมชาติที่สุดครับ”ก่อนที่หนุ่มเฟิร์สจะกล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมขอฝาก Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา ด้วยนะครับ เป็นผลงานที่ผม และพี่โชกุน รวมถึงนักแสดง และพี่ๆ ทีมงานทุกคน ตั้งใจมากๆ ที่จะถ่ายทอดซีรีส์เรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับชม ซีรีส์เรื่องนี้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมภาคภูมิใจและชื่นชอบมากที่สุด หวังว่าแฟนๆ จะชื่นชอบกันนะครับ รับชมซีรีส์พร้อมกัน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:00 น. บนช่อง GMM25 และรับชมเวอร์ชัน UNCUT เวลา 24:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น นะครับ ฝากด้วยนะครับ”สามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเฟิร์สได้ในIG : @f.piyangkullX : @piyangkullTiktok : @f.piyangkull