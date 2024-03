“คิมจีวอน” เฉือนชนะ “คิมซูฮยอน” คว้าแชมป์นักแสดงซีรีส์ยอดนิยมอันดับ 1 สองสัปดาห์ซ้อน

โดยอ้างอิงผลสำรวจทางออนไลน์ ประเมินจากปฏิกิริยาของชาวเน็ต เป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันที่คิมจีวอนครองอันดับหนึ่ง ด้วยอัตราความนิยม 9.4 % ซึ่งแซงหน้า “คิมซูฮยอน” ที่ครองอัตราความนิยม 9.0 % ได้อย่างหวุดหวิดในขณะเดียวกัน ทีมนักแสดงสมทบ “พัคซองฮุน” (อันดับที่ 11), “คิมจองนัน” (อันดับที่ 18), “กวักดงยอน” (อันดับที่ 30) และ “อีจูบิน” (อันดับที่ 35) ต่างก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนเรียกว่านับตั้งแต่ออกอากาศ Queen of Tears ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ติดอันดับความนิยมละคร TV-OTT เป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกัน แต่ยังติดอันดับทั้งหมวดละครและหมวดรายการที่ไม่ใช่ละครอีกด้วย คะแนนความนิยมของละครเรื่องนี้สูงถึง 63,000 คะแนน ในสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดจนถึงปัจจุบันในการสำรวจรายสัปดาห์ของ Good Data ซึ่งวัดความนิยมและการตอบกลับการค้นหา Queen of Tears ครองตำแหน่งสูงสุดในทั้ง 15 หมวดหมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ละครเรื่องนี้คว้าอันดับหนึ่งในหมวดความนิยมแบบบูรณาการของทั้งทาง TV และ OTT ถึง 4 ส่วน ได้แก่ ข่าว (การถูกเขียนถึงจากสื่อมวลชน), VON (โพสต์และความคิดเห็นของชาวเน็ต), วิดีโอ (การรับชมคลิปวิดีโอ) และกระแสบนโซเชี่ยลมีเดีย (การพูดถึงบน X หรือ Twitter) แบบสำรวจคำตอบการค้นหาของ TV - OTT เปิดเผยว่า Queen of Tears เป็นชื่อที่มีการค้นหามากที่สุดจากผู้ชมทั้งชายและหญิง ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ที่มีอายุ 50 ปี“ชาอึนอู” ยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 ติดต่อกันสองสัปดาห์ จากบทบาทของเขาในซีรีส์เรื่อง Wonderful World ทางช่อง MBC “จอนจองซอ” และ “มุนซังมิน” อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับจากบทบาทของทั้งคู่ในซีรีส์เรื่อง Wedding Impossible ทางช่อง tvN นักแสดงคนอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอันดับที่ 6 ถึง 10 ได้แก่ “อันโบฮยอน” (Flex X Cop), “จางดาอา” (Pyramid Game), “คิมนัมจู” (Wonderful World), คิมนัมอึล (Nothing Uncovered) และ “คิมจียอน” (Pyramid Game)ข้อมูลข่าว : www.allkpop.comภาพประกอบ : X – Netflix, X – tvN Drama, hancinema.net