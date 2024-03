ป๊าดด... ฟัน 800 ล้านวอนต่อตอน!! ค่าตัวแสดง “Queen of Tears” ของ “คิมซูฮยอน” ผู้ผลิตซีรีส์ “สตูดิโอ ดราก้อน” โต้ทันควันไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม มีสื่อสำนักดังได้รายงานข่าวว่านักแสดงชื่อดัง “คิมซูฮยอน” ได้รับค่าตอบแทนสูงถึง 800 ล้านวอน (ประมาณ 596,300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 22 ล้านบาท) ต่อตอน สำหรับการแสดงในซีรีส์ฮิต “Queen of Tears” และหากจำนวนเงินที่ระบุในรายงานถูกต้อง ค่าจ้างรวมทั้งสิ้นของเขาจะเท่ากับเกือบ 1 ใน 3 ของต้นทุนการผลิตซีรีส์เรื่องนี้ ประมาณ 40 พันล้านวอน (ประมาณ 29,817,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 352 ล้านบาท)ต่อรายงานดังกล่าว “สตูดิโอ ดราก้อน” (Studio Dragon) บริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิตซีรีส์เรื่อง “Queen of Tears” ซึ่งกำลังออกอากาศและฮิตเว่อร์ๆ ทางช่อง tvN และสตรีมมิ่ง Netflix ได้ออกมาโต้รายงานข่าวดังกล่าวในวันเดียวกันอย่างทันควัน โดยระบุกับ สำนักข่าว Ten Asia ว่า “ไม่เป็นความจริงเลยที่อัตราค่าจ้างของเขาอยู่ที่ 800 ล้านวอนต่อตอน มันห่างไกลจากความจริงมาก”“Queen of Tears” เขียนบทโดย “พัคจีอึน” เข้าของผลงานเขียนบทซีรีส์ฮิตมากมาย อาทิ Crash Landing on You, My Love From the Star และ The Producers เป็นการร่วมงานกันเป็นเรื่องที่สามของนักเขียนบทมือทองกับซุปตาร์ยอดนิยม “คิมซูฮยอน” บอกเล่าเรื่องราวความรักที่น่าอัศจรรย์ใจ น่าตื่นเต้น และตลกขบขัน ของคู่สามีภรรยาที่มาจากครอบครัวที่ต่างกันสุดขั้ว ซึ่งพยายามฝ่าวิกฤติชีวิตคู่ และจับมือเผชิญหน้าทุกอุปสรรค เพื่อกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่ออกอากาศมา “Queen of Tears” ก็ทะยานขึ้นอันดับ 1 ในรายชื่อละครโทรทัศน์ (ซีรีส์) ประจำสัปดาห์ของ Good Data Corporation ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยตอนล่าสุดของละครเรื่องนี้ได้รับ สร้างสถิติเรตติ้งยอดผู้ชมสูงสุดใหม่ ถึง 14.1 % และมีแนวโน้มที่สูงกว่านี้อีก เพราะเพิ่งออนแอร์ไปเพียง 6 ตอน จากทั้งหมด 16 ตอนข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : X – tvN Drama, google.com