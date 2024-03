เรื่องย่อซีรีส์จีน “บุปผารักอลวน • In Blossom” [2024]

ชื่อสากล : In Blossomชื่อไทย : บุปผารักอลวนชื่อจีน : 花間令 | Hua Jian Lingแนวซีรีส์ : สืบสวน • ระทึกขวัญ • โรแมนติก • แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : จงชิง (Zhong Qing) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “สะดุดรักมิสเตอร์หลิง • Please Feel at Ease Mr. Ling” (YOUKU, 2021)ผู้เขียนบท : อวี๋ไห่หลิน (Yu Hai Lin) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เซียวฮื้อยี้ • handsome siblings” (iQIYI, 2020), จงจิ้ง (Zhong Jing) • ชาย • ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เซียวฮื้อยี้ • handsome siblings” (iQIYI, 2020)ออกอากาศทางจีนพร้อมในไทยทาง : : แอป YOUKU (โยวคู่) International • เว็บไซต์ www.youku.tvจำนวนตอนออกอากาศ : 32 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : บุคคลทั่วไป ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17:00 น. วันละ 1 ตอน | VIP ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. วันละ 2 ตอน และทุกวันศุกร์ เวลา 17.00น. วันละ 1 ตอนระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 15 มีนาคม 2024 –เรียกว่า สาวๆ ทั้งในเมืองหลวง และเหอหยางต่างพากันกรี๊ดกร๊าดอย่างคลั่งไคล้ เสียอาการเมื่อยามได้พบเห็น พานเยว่ มีใจรักคงมั่น ถึงขั้นยอมตัดขาดกับบิดาและสกุลพาน นอกจากนี้เขายังได้ปฏิเสธการเสกสมรสกับ “หลิวชิ่ง” (รับบทโดย หวังเข่อหรู) ท่านหญิงฉางเล่อ พระธิดาของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน อย่างกล้าหาญ เพื่อมาแต่งงานกับ “หยางไฉ่เวย” (รับบทโดย เจิ้งเหอฮุ่ยจื่อ) เพื่อนสนิทที่ฮ่องเต้พระองค์ก่อนประทานการหมั้นหมายและสมรสพระราชทานให้ ตั้งแต่ทั้งคู่ยังเป็นเด็กแม้ว่าเวลานี้ใบหน้าของหยางไฉ่เวยจะเสียโฉม เนื่องจากการถูกโจรภูเขาซึ่งสังหารบิดามารดา ฟันเข้าที่ใบหน้า กลายเป็นแผลเป็นจนชาวบ้านเรียกขานนางว่าหญิงอัปลักษณ์ และเติบโตมาในโรงเก็บศพอำเภอเหอหยาง จากการเลี้ยงดูของ อาจารย์เจียง หรือ “เหล่าเจียงโถว” (รับบทโดย จงเหว่ยหัว) และเป็นเพียงคนรับจ้างเก็บศพ พานเยว่ก็ไม่ใส่ใจเรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับ “ซ่างกวนจื่อ” (รับบทโดย จวีจิ้งอี) บุตรีแห่งจวนซ่างกวน น้องสาวของ “ซ่างกวนหลาน” (รับบทโดย จางรุ่ย) เพื่อนสนิทของพานเยว่เป็นอย่างมาก ซ่างกวนจื่อผู้ที่ทุกคนพากันเอือมระอาในความร้ายกาจ ซึ่งหลงรักพานเยว่มาตั้งแต่เด็ก และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองสวยงามคู่ควรกับพี่เยว่ ถึงขั้นวางแผนชั่วใช้อำนาจเงินจับตัวหยางไฉ่เวยไปแล้วให้หมอผีผ่าตัดสับเปลี่ยนใบหน้า ตัวเองกับ หยางไฉ่เวย แล้วสวมรอยเข้าพิธีมงคลสมรสพระราชทานแทนในคืนวิวาห์นั้นเอง ซ่างกวนจื่อ ในคราบ หยางไฉ่เวย กลับถูกสังหาร ไม่คาดคิดเลยว่าฆาตกรที่ตกเป็นที่ต้องสงสัยคือ พานเยว่ คนที่เห็นเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นก็คือ หยางไฉ่เวย ในคราบ ซ่างกวนจื่อ ที่รอดตายมาได้ โดยอาศัยฝีมือในการชันสูตรศพ จากโรงเก็บศพที่เธอเติบโตมา หยางไฉ่เวย หมายมั่นปั้นมือจะเปิดโปง และกระชากโฉมหน้าที่แท้จริงของ พานเยว่ ออกมาประจานความชั่วช้าให้ทุกคนได้ประจักษ์ ขณะเดียวกัน พานเยว่ ซึ่งเวลานี้ถูกโจษขานว่าเป็นว่าที่ราชบุตรเขย ทั้งที่เมียตายศพยังอุ่นๆ อยู่ ก็เดินทางมารับราชการเป็น นายอำเภอคนใหม่ที่เหอหยาง การรับปากกับซ่างกวนหลาน ยอมให้ ซ่างกวนจื่อ มาทำงานด้วย เพื่อฟื้นฟูร่ายกายและจิตใจอันบอบช้ำ กลับทำให้นายอำเภอรูปงามได้เจอหลักฐานสำคัญว่า ซ่างกวนจื่อ เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม หยางไฉ่เวย เจ้าสาวของตนเช่นกันระหว่างนั้น ประมุขน้อยหอพิรุณเงิน “จั๋วหลานเจียง” (รับบทโดย หลี่เกอหยาง) บุตรชายคนเดียวของ “จั๋วซานจวี้” (รับบทโดย จางหย่งกัง) ประมุขหอพิรุณเงินผู้ล่วงลับ ก็ปรากฏตัวขึ้นในเหอหยาง และบุกเข้ามาในห้องพิจารณาคดีบนที่ว่าการอำเภอ เพื่อเดินเกมหวังทำลายชื่อเสียงของ พานเยว่ ให้ระเห็จกลับไปเมืองหลวงแทบไม่ทัน โดยยื่นคำร้องเรียน แจ้งความเอาผิดนายอำเภอคนใหม่ ในข้อหา ฆาตกรรมภรรยา หยางไฉ่เวย และขอให้สรุปคดีให้ได้ภายใน 7 วัน พ่านเยว่ รับทำคดีโดยไม่ลังเลหรือสะทกสะท้าน สร้างความประหลาดใจให้กับ สี่ตระกูลใหญ่ ไม่น้อย รวมทั้ง หยางไฉ่เวยในคราบซ่างกวนจื่อ ก็ด้วยในการต่อสู้อย่างห้าวหาญกับ “สี่ตระกูลใหญ่” ผู้ทรงอิทธิพลที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย และควบคุมเมืองเหอหยางมานานนับสิบปี อันมี ตระกูลจั๋ว ของ จั๋วหลานเจียง แห่ง หอพิรุณเงิน, ตระกูลชิง ของ “ชิงตี้” (รับบทโดย สวีไป่ฮุ่ย) เจ้าตำหนักหอคณิการ้อยบุปผา, ตระกูลไช่ ของ “ไช่เซิง” (รับบทโดย ซุนเจิ้งหลิน) เถ้าแก่บ่อนชาตะมรณา หอพนันเสี่ยงโชคลาภ และ ตระกูลกู้ ของ “กู้ยง” (รับบทโดย จ้าวหลงฮ่าว) ประมุขหอเมตตาบุญ รวมทั้งร่วมมือในการตรวจสอบคดีเก่าในอดีตที่ยังปิดไม่ลง ทำให้สองคนได้ใกล้ชิดกันอีกครั้ง และทำให้หยางไฉ่เวยค้นพบว่าฆาตกรตัวจริงที่สังหารตัวเองเป็นคนอื่น ไม่ใช่นายอำเภอรูปงาม ขณะเดียวกันทางด้านพานเยว่เองก็ได้รู้ว่า ซ่างกวนจื่อไม่มีส่วนรู้เห็นในการตายของภรรยา นอกจากนี้เขายิ่งปักใจรักมั่นในตัวของ ซ่างกวนจื่อ อย่างลึกซึ้งมากขึ้น จนเกิดความสับสน และโทษว่าตัวเองเป็นสาเหตุที่ทำให้ หยางไฉ่เวย ต้องตายในที่สุด พานเยว่ ก็ล่วงรู้ความจริงว่า ซ่างกวนจื่อ ก็คือ หยางไฉ่เวย ส่วน จั๋วหลานเจียง หรือ อาเจียง ก็ยอมตัดใจจากหยางไฉ่เวย หันไปมอง “ไป๋เสี่ยวเซิง” (รับบทโดย อู๋เจียอี้) เพื่อนรุ่นน้องของหยางไฉ่เวย ที่แอบหลงรัก ประมุขน้อยหอพิรุณเงิน มาตลอด อย่างจริงจัง• จวีจิ้งอี (Ju Jing Yi) รับบทเป็น ซ่างกวนจื่อ - บุตรีแห่งจวนซ่างกวน• หลิวเสวียอี้ (Liu Xue Yi) รับบทเป็น พานเยว่ - ว่าที่ราชบุตรเขย และ นายอำเภอเหอหยาง• อู๋เจียอี้ (Wu Jia Yi) รับบทเป็น ไป๋เสี่ยวเซิง - เพื่อนรุ่นน้องของหยางไฉ่เวย• หลี่เกอหยาง (Li Ge Yang) รับบทเป็น - อาเจียง หรือ จั๋วหลานเจียง ประมุขน้อยหอพิรุณเงิน 1 ใน 4 ตระกูลใหญ่แห่งเหอหยาง• เจิ้งเหอฮุ่ยจื่อ (Zheng He Hui Zi) รับบทเป็น หยางไฉ่เวย - คนรับศพของโรงเก็บศพ• จางรุ่ย (Zhang Rui) รับบทเป็น ซ่างกวนหลาน – พี่ชายซ่างกวนจื่อ• จางหย่งกัง (Zhang Yong Gang) รับบทเป็น จั๋วซานจวี้ – ประมุขหอพิรุณเงิน บิดาของจั๋วหลานเจียง• ติ้งเจี๋ย (Ding Jia) รับบทเป็น หลิงเอ๋อร์ - สาวใช้คนสนิทของซ่างกวนจื่อ• ฉีเป่ยซิน (Qi Pei Xin) รับบทเป็น อาเจ๋อ – องครักษ์คนสนิทของพานเยว่• หูคุน (Hu Kun) รับบทเป็น อาฟู – องครักษ์คนสนิทของจั๋วหลานเจียง• จ้าวหลงฮ่าว (Zhao Long Hao) รับบทเป็น กู้ยง - ประมุขหอเมตตาบุญ 1 ใน 4 ตระกูลใหญ่แห่งเหอหยาง• สวีไป่ฮุ่ย (Xu Bai Hui) รับบทเป็น ชิงตี้ – เจ้าตำหนักหอคณิการ้อยบุปผา 1 ใน 4 ตระกูลใหญ่แห่งเหอหยาง• ซุนเจิ้งหลิน (Sun Zheng Lin) รับบทเป็น ไช่เซิง – ประมุขบ่อนชาตะมรณา 1 ใน 4 ตระกูลใหญ่แห่งเหอหยาง• หลี่เผยหมิง (Li Pei Ming) รับบทเป็น ตุลาการพานจวิ้น – บิดาของพานเยว่• หวังเข่อหรู (Wang Ke Ru) หรือ นีน่า หวัง (Nina Wang) รับบทเป็น หลิวชิ่ง - ท่านหญิงฉางเล่อ พระธิดาฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน• จงเหว่ยหัว (Zhong Wei Hua) รับบทเป็น เหล่าเจียงโถ - อดีตผู้ชันสูตรศพแห่งที่ว่าการอำเภอเหอหยาง อาจารย์ของ หยางไฉ่เวยเรียบเรียงจาก : youku.tv, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, X - YOUKU Official