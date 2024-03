Scoop พิเศษ : เปิดวาร์ป 7 นักแสดงนำ ใครเป็นใครใน “มังกรหยก” 2024

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

แม้ “มังกรหยก” จะเป็นซีรีส์คลาสสิกจากนิยายของกิมย้งที่รีเมกมาไม่รู้กี่เวอร์ชัน จนแค่เริ่มต้นหลายคนก็รู้ตอนจบอยู่แล้ว เพราะดูวนมานับครั้งไม่ถ้วน หรือไม่ก็ตามเก็บมาแล้วแทบทุกเวอร์ชัน แต่พอมีข่าวว่า มังกรหยก (The Legend of Heroes – 2024 หรือ Jin Yong Wu Xia Shi Jie) จะมาออนแอร์บน WeTV Thailand ก็ทำเอาแฟนซีรีส์อดใจไม่ไหว และเตรียมใจรอดูว่าการกลับมาของซีรีส์ขึ้นหิ้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะเหล่านักแสดงนำที่จะมาคืนชีพตัวละครในตำนานก่อนจะเฉลยว่า ใครจะมารับบทเด่นกันบ้าง ต้องบอกก่อนว่า มังกรหยกเวอร์ชั่นนี้เป็นผลงานจากค่ายใหญ่ Tencent ที่เล่นใหญ่จัดเต็มสมการรอคอยแน่นอน โดยจัดมาให้ดูกันแบบฉ่ำๆ 60 ตอน แบ่งออกเป็น 5 พาร์ทด้วยกันพาร์ท 1: มารบูรพาและพิษประจิม 8 ตอนพาร์ท 2: ราชันย์ทักษิณและยาจกอุดร 8 ตอนพาร์ท 3: ประลองยุทธบนเขาหัวซาน 6 ตอนพาร์ท 4: เดชคัมภีร์นพเก้า 8 ตอนพาร์ท 5: ผู้ภักดีเลือดเหล็ก 30 ตอน ซึ่งถือเป็นตอนหลักของเรื่อง ที่จะเล่าเรื่องราวของก๊วยเจ๋ง และอึ้งย้งทั้งนี้ เพื่อให้เรื่องราวของทั้ง 5 พาร์ท ยิ่งใหญ่สมการรอคอย ทีมผู้สร้างเลยจัดเต็มขนผู้กำกับมากฝีมือ ถึง 5 คนมาช่วยกำกับ นำทีมโดย ‘สวีปิง’ ซึ่งเคยมีผลงานกำกับซีรีส์ New World - 2020, ‘เติ้งเค่อ’ จากซีรีส์ สามีข้าคือฮีโร่ (My Heroic Husband - 2021), ‘เวิ้นเต๋อกวน’ จากซีรีส์ขุนนางหญิงยอดเสน่ห์ (The Legend of Zhuohua - 2023), ‘เฉาต้วน’ จากซีรีส์ The Last Goodbye to Mama-2021 และ ‘หยางเล่ย’ จากซีรีส์ Our Times - 2022 นอกจากนี้ยังขนทัพนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ต่ำกว่า 70 ชีวิต มาประชันบทบาทกันเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อย สกู๊ปนี้จะพาทุกคนไปเปิดวาร์ป 7 แสดงนำ ในเรื่องกันก่อนว่า ใครมารับบทเป็นใครกันบ้าง เริ่มจากสองตัวละครหลักที่เชื่อว่า หลายคนอยากรู้มากที่สุดว่าใครจะมารับบทนี้ นั่นคือ ก๊วยเจ๋ง และอึ้งย้งสำหรับก๊วยเจ๋ง ได้นักแสดงหนุ่ม ฉือซ่า หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี เพราะแจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์ดังหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคปัจจุบัน (Forever and Ever - 2021) ทาสปีศาจ (The Blue Whisper - 2022) แต่ที่ผ่านมายังได้รับบทเป็นแค่พระรอง จนครั้งนี้ได้มารับบทพระเอกไม่พอ ยังเป็นตัวละครที่หลายคนหลงรัก เลยทำให้ถูกจับตามองตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออน เจอทั้งกระแสต้านและกระแสชื่นชม เอาเป็นว่า ฉือซาจะสอบผ่านบทนี้หรือไม่ คงต้องรอให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์เปาซ่างเอิน นางเอกน้องใหม่วัย 22 ปี ที่เพิ่งแจ้งเกิดในวงการได้ 2 ปี มีผลงานการแสดงมาแล้ว 3 เรื่อง โดยเธอได้รับบทนางเอกซีรีส์เรื่องอลเวงบรรเลงรัก (Love Behind the Melody - 2022) ตามมาด้วยมินิซีรีส์ ร้านคาแรคเตอร์เดลิเวอรี่ (Be Yourself - 2022) และมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่อง Who's the Suspect การมารับบทบาทสำคัญอย่างอึ้งย้ง ครั้งนี้ ทำให้เธอกลายเป็นที่จับตามองไม่น้อยว่า เธอจะสามารถถ่ายทอดคาแร็กเตอร์ที่น่ารัก ฉลาด ซุกซน ของอึ้งย้งออกมาได้ดีขนาดไหนเปิดวาร์ป สองพระนางของเรื่องไปแล้ว คราวนี้ถึงคิวของ 5 ตัวละครหลัก ที่จะมารับบทยอดฝีมือทั้ง 4 ซึ่งถือเป็นเสาหลักของเรื่องก็ว่าได้ พร้อมกับสาวสวยที่จะมามัดใจอึ้งเอี๊ยะซือ มารบูรพา งานนี้บอกเลยว่า แต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดา มีทั้งนักแสดงรุ่นเก๋าที่ฝีมือการแสดงโชกโชน และ นักแสดงแถวหน้า ที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี มาประชันบทบาท จนแฟนคลับอดใจปูเสื่อรอชมไม่ไหวสำหรับ โจวอี้เหว่ย ต้องบอกว่าแม้จะอายุอานามจะเลยหลักสี่มาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้ดีกรีความฮอตน้อยลง ผลงานเรื่องแรกของโจวอี้เหวย คือ เทพยุทธ จ้าวจันทรา (Moon Fairy - 2003 ) แต่ผลงานที่ทำให้หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดี คือ บทบาทแม่ทัพเซียวฉี ผู้ซื่อตรงอบอุ่น จากซีรีส์ซ่างหยาง ลำนำหงส์ลิขิตบัลลังก์ (The Rebel Princess - 2021)อีกหนึ่งตัวละครสำคัญ ที่หลายคนจับตา สำหรับบท อึ้งฮูหยิน ได้นักแสดงสาวหน้าสวย ที่ไม่ว่าจะบทนางร้ายหรือนางเอก ก็ตีแตกกระจุย สำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์จีนแนวพีเรียด คงคุ้นหน้าตา เฉินตูหลิง เป็นอย่างดี จากบทบาท ‘เย่ปิงฉาง’ ในเรื่อง จันทราอัสดง (Till The End Of The Moon - 2023) ที่ต่อให้จะรับบทนางร้ายแต่ก็สวยสะกด จนไม่แปลกใจเลยที่เธอได้รับเลือกให้มาสวมบทเฉียวหวานหวาน สาวงามอันดับหนึ่งในใต้หล้า ในซีรีส์เรื่องหอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook - 2023)อีกหนึ่งนักแสดงชายที่ไม่ยอมให้เลข 4 มาเบรคความหล่อ สำหรับ เกาเหว่ยกวง เข้าวงการบันเทิง จากการประกวดนายแบบในปี 2006 ก่อนจะมาเป็นนักแสดงในสังกัด Jiaxing world ของนางเอกสุดฮอตหยางหมี่ผลงานที่ทำให้โด่งดังเป็นพลุแตก คือ บทบาทมหาเทพตงหัว (ตงหัวตี๋จวิน) จากซีรีส์จีนเทพเซียนแนวโรแมนติก สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนย (Eternal Love of Dream - 2020 ) ภาคต่อของ สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) สร้างกระแสคู่จิ้นกับนางเอกสุดฮอต ตี๋ลี่เร่อปานักแสดงและนักร้องชาวไต้หวัน เข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบ มีผลงานการแสดงครั้งแรกเมื่อปี 1994 ในภาพยนตร์เรื่อง The Lovers โด่งดังทั้งในประเทศเเละต่างประเทศจากซีรีส์ชุดฟงอวิ๋น ขี่พายุทะลุฟ้า (Wind and Cloud - 2002) และตอนนี้เขายังมีผลงานที่กำลังออนแอร์ตอนนี้ คือ ตำนานรักชิงเหลียน (Blooming Days - 2023)นักแสดงชายชื่อดังชาวไต้หวัน เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี 1999 มีผลงานทั้งซีรีส์ และภาพยนตร์มากมาย อาทิ สวรรค์เต็มไปด้วยรัก (Heaven's Wedding Gown - นักแสดงชายชื่อดังชาวไต้หวัน เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี 1999 มีผลงานทั้งซีรีส์ และภาพยนตร์มากมาย อาทิ สวรรค์เต็มไปด้วยรัก (Heaven's Wedding Gown - 2004) ซีรีส์รักวุ่นวายเจ้าชายกบ (The Prince Who Turns into a Frog - 2005) ซีรีย์ไต้หวันโรแมนติกสุดปัง ที่ทำเรตติ้งแซงหน้าซีรีย์ไต้หวันอย่างรักใสๆ หัวใจสี่ดวง (Meteor Garden - 2001) แต่ครั้งนี้เขาจะสลัดมาดคุณชายมาเป็นยาจกอุดรเห็นรายชื่อนักแสดงและผู้กำกับแท็กทีมมาคับจอแบบนี้แล้ว บอกได้คำเดียวว่า น่าติดตามมากๆ เพราะเท่าที่ดูจากทีเซอร์แรกที่ปล่อยออกมา ก็ชวนให้ติดตาม ทั้งนักแสดง รวมถึง CG และเอฟเฟกต์ที่มาเพิ่มอรรถรส เอาเป็นว่า ใครที่อยากชมความยิ่งใหญ่แบบเต็มๆ อดใจรออีกนิด ทาง WeTV