แก๊งคนบาปทั้ง 7 พร้อมคัมแบ็ค “ฮวังจองอึม&อีจุน” นำทีมต่อต้าน “ออมกีจุน” ใน “The Escape of the Seven: Resurrection” ดูซับไทยพร้อมเกาหลีที่ Viu

ซีซั่น ที่ 2 ของหนึ่งในซีรีส์ฮิตในปี 2023 เรื่อง “The Escape of the Seven” ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการแก้แค้นของชายคนหนึ่ง ที่วางแผนแก้แค้นให้ลูกสาวบุญธรรมที่ต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมจากมหกรรมข่าวปลอม โดยคนบาป 7 คน ที่ร่วมมือกัน หวนคืนจอคราวนี้ ซีรีส์มาพร้อมเรื่องราวใหม่ในชื่อ “The Escape of the Seven: Resurrection” โดยจะเป็นการตอบโต้ ของคนบาปทั้งเจ็ดที่กลับมาจากนรก เพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายครั้งใหม่ โดยจับมือกันโค่น “แมทธิวลี” (รับบทโดย ออมกีจุน)โปสเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ตัวละครทั้งเจ็ด ในอาภรณ์สีดำพากันยืนหันหลังให้กับ แมทธิวลี ศูนย์กลางของความชั่วร้ายที่ก่อเรื่องราวเลวร้ายเตลิดเปิดเปิงไปอย่างใหญ่โต เผยให้เห็นความหม่นเศร้าในแววตาของ “กึมราฮี” (รับบทโดย ฮวังจองอึม) และดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นของ “มินโดฮย็อก” (รับบทโดย อีจุน) ที่ฟื้นจากความตายกลับมามีชีวิตอีกครั้ง บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ข้อความกำกับบนโปสเตอร์ที่ว่า “เกิดใหม่จากการโกหก” สอดรับไปกับการแสดงออกทางสีหน้าที่มีความหมาย ของ “ฮันโมเน่” (อียูบี), “ยางจินโม” (ยุนจองฮุน), “โกมยองจี” (โจยุนฮี), “นัมชอลอู” (โจแจยุน) และ “ชาจูรัน” ( ชินอึนคยอง ) เพิ่มความลึกลับชวนติดตามค้นหา และสร้างความตึงเครียดให้กับซีรีส์ชวนประสาทแดกเรื่องนี้ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : SBS Drama, X – Viu Thailand