“ปอนด์-ภูวินทร์” สาดโมเมนต์วุ่นรักสุดฟิน

สิ้นสุดการรอคอย “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย พร้อมสาดโมเมนต์วุ่นรักสุดฟิน กับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด “We Are คือเรารักกัน” คือเรา กัดกัน จีบกัน และเรา...รักกัน นำแสดงโดยทีมนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอต “ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, วินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์-กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม-ธราธร จันทรวรกาญจน์, มาร์ค-ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์, ปูน มิตรภักดี” ร่วมด้วยนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง “ไซซี-รัตท์ริชา ประภากิติ, เจเจ-ชยกร จุฑามาศ, ธี-ธีรเดช วิถีพานิชย์, ไตเติ้ล-กีรติ พวงมาลี, เปปเปอร์-ภานุโรจน์ เฉลิมกิจพรทวี, อาร์ม-วีรยุทธ จันทร์สุข, ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์, นะ-ธนบูลย์ วัลลภศิรินันท์, แชมป์-ณัฐรัชต์ ก้อนแก้ว ฯลฯ” ที่จะมาทำให้ทุกคนฟินจิกหมอนอินทุกอารมณ์ ผลงานของผู้กำกับคนเก่ง “นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” พร้อมสาดเคมีฉ่ำครบรส ทางช่อง GMM25 เวลา 20.30 น. และรับชมพร้อมกันทาง YouTube : GMMTV พร้อมกันทั่วโลก เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 3 เมษายนนี้เรื่องราววุ่นๆ ของเหล่ามิตรสหายที่ต่อให้ชีวิตมหาลัยจะเรียนหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ยังมีเรื่องให้ปวดสมอง ทั้งวุ่นวายแถมวุ่นรักแบบไม่ให้ได้หยุดพักผ่อน! We Are... คือเราเป็นเพื่อนกัน แต่เรากัดกัน ชอบกัน จนมาจีบกัน และเราจะรักกันได้ยังไง? มาติดตามความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนพี่น้องในรั้วมหาลัยแห่งนี้ไปพร้อมกันติดตามชมซีรีส์ “We Are คือเรารักกัน” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง YouTube : GMMTV พร้อมกันทั่วโลก เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 3 เมษายนนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV