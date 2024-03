โครงเรื่องย่อซ๊รีส์ “We Are คือเรารักกัน”

: ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล: BL: จีเอ็มเอ็มทีวี: ทุกวันพุธ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง YouTube : GMMTV OFFICIAL: ตอนแรก วันพุธที่ 3 เมษายนนี้เรื่องราววุ่นๆ ของเหล่ามิตรสหายที่ต่อให้ชีวิตมหาลัยจะเรียนหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ยังมีเรื่องให้ปวดสมอง ทั้งวุ่นวายแถมวุ่นรักแบบไม่ให้ได้หยุดพักผ่อน! We Are... คือเราเป็นเพื่อนกัน แต่เรากัดกัน ชอบกัน จนมาจีบกัน และเราจะรักกันได้ยังไง? ติดตามความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนพี่น้องในรั้วมหาลัยแห่งนี้ไปพร้อมกัน ห้ามพลาด!!!ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ : ภูมิภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน : พีมวินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ : คิวสตางค์-กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์ : เต้ยอู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์ : แทนบูม-ธราธร จันทรวรกาญจน์ : ข้าวฟ่างมาร์ค-ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์ : เชนปูน มิตรภักดี : ปันไซซี-รัตท์ริชา ประภากิติ : ฝ้ายเจเจ-ชยกร จุฑามาศ : แมทธิวธี-ธีรเดช วิถีพานิชย์ : มิคไตเติ้ล-กีรติ พวงมาลี : คลื่นเปปเปอร์-ภานุโรจน์ เฉลิมกิจพรทวี : เบียร์อาร์ม-วีรยุทธ จันทร์สุข: โอ้ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์ :อาปุ้ยนะ-ธนบูลย์ วัลลภศิรินันท์ : อาจารย์โปแชมป์-ณัฐรัชต์ ก้อนแก้ว : เอื่อย