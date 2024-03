“หมาก-ญาญ่า” คู่นี้ที่รอคอยพร้อมปล่อยพลังฟีลกู๊ด!

ช่อง 3 เตรียมพาทุกคนไปลุ้นกับความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนที่กลับตาลปัตรกลายมาเป็นความสัมพันธ์ลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยง! กับละครใหม่ที่ใคร ๆ ก็จับตามองมากที่สุด อย่าง “จนกว่าจะได้รักกัน” ผลงานของผู้จัดฯ “อาร์ต พลังธรรม กล่อมทองสุข” แห่งค่ายรักละคร นำพระนางที่ทุกคนรอคอยกลับมาอีกครั้ง! อย่าง “หมาก ปริญ สุภารัตน์” ในบท เหมือง หนุ่มรักธรรมชาติที่มีนิสัยห่าม รั่ว กวนตัวพ่อ โคจรมาลงล็อกกับ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์ปันด์” ที่สวมบทเป็น อาโป ภูมิสถาปนิกสาวจิตใจดีมีความพยายามตั้งใจมุ่งมั่น ซึ่งเรื่องนี้จะทำให้คนดูได้เห็น “หมาก-ญาญ่า” ในโหมดใหม่ที่มีทั้งฟินปนความหยุมหัว เรียกว่าเดินหน้าใส่เกียร์ฟีลกู๊ดเต็มกำลัง! อีกหนึ่งคู่เคมีใหม่ อย่าง “มีน พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร” ในบท ติณ และ “แพร์ พิชชาภา พันธุมจินดา” ในบทของ อิ๊ง ต้องบอกเลยว่าคู่นี้จะทำให้คุณนั่งลุ้นว่าจะรักกันได้อย่างไรในเมื่อนิสัยต่างกันสุดขั้ว?นอกจากนี้ “จนกว่าจะได้รักกัน” ยังได้ตัวนักแสดงท็อปฟอร์มตลอดไม่คิดจะพัก! มาสร้างสีสันความสนุกในเรื่องเพิ่มขึ้นไปอีก อาทิ วิลลี่ แมคอินทอช, ดี้ ชนานา, กล้วย ปรารถนา, เต๋า สโรชา, เอ๋ มณีรัตน์, นัตตี้ นันทนัท, ปาล์ม ศุภชัย, บอล กัมมัญญ์, น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย, แฟรงกี้ วีรภัฎ, หม่อมเอ็ม อรรถพล, ปิงปอง ธงชัย, ตี๋ แพรวโพยม, บี๋ ปรียารินท์ ฯลฯ ซึ่งแค่เห็นลิสต์รายชื่อนักแสดงก็รู้เลยว่าเป็นละครฟีลกู๊ดแบบตะโกน!งานนี้สองคู่พระนางจึงแอบออกมาสปอย ความสนุกที่จะชี้ชัดว่าทุกคนห้ามพลาด “จนกว่าจะได้รักกัน” หนุ่ม “หมาก ปริญ” เผยว่า “อยากบอกว่าทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้รับส่งกันดีไปหมดเลย ทุก ๆ คนคือตัวละครที่ลงตัวมาก ๆ อย่างพี่วิลลี่ที่เล่นเป็นพ่อเราในเรื่องคือน่ารักมาก แน่นอนว่าคนดูจะได้รับความสนุกสนาน ความสดใสของทุกตัวละครแน่นอน และยังได้เห็นถึงชีวิตที่จะมีกราฟขึ้นลง มีความสุข ความเศร้า ความไม่แน่ใจของมนุษย์ ทุกอย่างรวมกันอยู่ในละครเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับ” ฟากสาว “ญาญ่า อุรัสยา” เล่าเสริมว่า “สำหรับญ่าเรื่องนี้เป็นละครที่ทำให้เรามีความกล้าหาญทำอะไรหลาย ๆ อย่างที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่กล้าทำ รู้สึกว่าเรื่องนี้มันนอกกรอบเรากว่าปกติ เพราะว่าเราอิมโพไวส์กันเยอะมาก ซึ่งปกติหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้น และอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากของเรื่องนี้ คือธีมของความรักมันชัดเจน ความรักระหว่างพ่อลูก ครอบครัว ความรักต่างเพศหรือเพศเดียวกัน คิดว่าคนดูจะได้มุมมองความรักผ่านตัวละครแต่ละตัวตลอดทั้งเรื่อง เพราะว่าจนกว่าตัวละครจะได้รักกันแบบสมบูรณ์มันมีเรื่องราวให้ติดตามเยอะมากค่ะ”อีกหนึ่งคู่ อย่าง “มีน พีรวิชญ์” ก็ออกมาสปอยเพิ่มว่า “เราว่าคนดูจะได้รับความสนุกจากเรื่องนี้ เพราะมันจะทำให้ทุกคนเพลิดเพลินอย่างแน่นอน เรื่องนี้โทนหลักมาทางคอมเมดี้แต่ก็ยังมีพาร์ทโรแมนติกและดราม่าทั้งครอบครัว เพื่อน ความรัก มันอิ่มในมุมของครอบครัวด้วย และหลัก ๆ ที่เราอ่านบทและรู้สึกดีไปกับมันเลยคือการที่เราจะตัดสินคนคนหนึ่งเราไม่ควรรีบตัดสินเขา หรือเอาความคิดเราเป็นตัวตัดสิน เพราะแต่ละคนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกัน เขาก็มีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ เรื่องนี้เราว่าทุกตัวละครมีสิ่งนี้หมดซึ่งมันจะถูกเล่าออกมาในแบบที่แตกต่างกัน” พร้อมด้วยสาว “แพร์ พิชชาภา” เล่าว่า “แพร์เชื่อว่าโปรดักชั่นของทีมนี้เราวางใจที่สุดแล้ว คือมันต้องออกมาดีอยู่แล้ว บทก็ดี นักแสดงแต่ละคนก็เล่นดีอะไรอย่างนี้ (หัวเราะ) อันนี้ก็แอบอวยตัวเองนิดนึง เรื่องนี้มันพูดถึงความรัก และมันไม่ใช่แพทเทิร์นแบบคนดูละครทั่วไปจะได้ดูความรักแบบประเดี๋ยวประด๋าว แต่คิดว่าเรื่องนี้มันจะสะท้อนเกี่ยวกับข้อคิดเรื่องความรัก การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวกับครอบครัว คู่รัก เพื่อน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เพราะว่าทุกความรักมีอุปสรรคอยู่แล้ว แต่มันขึ้นอยู่กับคนสองคนจะปรับตัวเข้าหากันยังไง เหมือนคู่ของ ติณกับอิ๊ง เหมืองกับอาโป ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักหรืออยากทำให้ความรักของตัวเองดีขึ้นก็สามารถดูเรื่องนี้แล้วสะท้อนใจตัวเองดูก็ได้ค่ะ แพร์คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ค่ะ”“จนกว่าจะได้รักกัน” (Love at first night) บทประพันธ์โดย “อาริตา” เขียนบทโทรทัศน์โดย “ภัทรนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา” กำกับการแสดงโดย “ณธภร พัชรชญานนท์” เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อสาว อาโป (ญาญ่า อุรัสยา) อกหักผิดหวังในความรักจากผู้ชายเฮงซวย ทำให้เธอสร้างตัวตนใหม่ชื่อ วิว (ญาญ่า อุรัสยา) เพียงเพราะเธออยากหนีจากการเป็น “ตัวเอง” ไปพักใจที่ทะเล แต่การไปพักใจครั้งนี้กลับทำให้ได้เจอคนแปลกหน้า อย่าง เหมือง (หมาก ปริญ) จนทำให้เธอคิดว่าเจอคนที่ใช่! ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบ One Night Stand แต่เรื่องมันกลับตาลปัตรเมื่ออาโปต้อง “แต่งงาน” กับหนุ่มรุ่นพ่อ อย่าง ภูดิน (วิลลี่ แมคอินทอช) ด้วยเหตุผลบางอย่าง เพื่อครอบครัวของเธอ และลูกชายของภูดินดันคือ เหมือง ผู้ชายที่เธอตกหลุมรัก เรื่องราวมันจะอีรุงตุงนังวุ่นวายอย่างไร ต้องรอดู...มาดูความฟีลกู๊ดของ “หมาก-ญาญ่า” กับคู่เคมีใหม่อีกคู่ “มีน-แพร์” ที่รวมตัวมาปล่อยพลังความสนุก พร้อมด้วยเหล่านักแสดงทุกคน ในละคร “จนกว่าจะได้รักกัน” ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus