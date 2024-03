โครงเรื่องย่อ “จนกว่าจะได้รักกัน”ชื่อสากล : Love at first nightบทประพันธ์ : อาริตาบทโทรทัศน์ : ภัทรนันทน์ อิศรางกูร ณ อยุธยากำกับการแสดง : ณธภร พัชรชญานนท์แนวละคร : โรแมนติก คอมมาดีผลิต : บ. รักละคร จำกัดผู้จัด : พลังธรรม กล่อมทองสุขวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plusระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567#จนกว่าจะได้รักกัน #Loveatfirstnight #Raklakorn #Ch3Thailand #lakornonlinefan #ลมหายใจคือละครอาโป (ญาญ่า อุรัสยา) อกหักผิดหวังในความรักจากผู้ชายเฮงซวย ทำให้เธอสร้างตัวตนใหม่ชื่อ วิว (ญาญ่า อุรัสยา) เพียงเพราะเธออยากหนีจากการเป็น “ตัวเอง” ไปพักใจที่ทะเล แต่การไปพักใจครั้งนี้กลับทำให้ได้เจอคนแปลกหน้า อย่าง เหมือง (หมาก ปริญ) จนทำให้เธอคิดว่าเจอคนที่ใช่! ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบ คืนเดียว ! ที่ไม่จบ เพราะเธอเกิดขบคิดถึงคำถามโลกแตก “One Night Stand” สามารถพัฒนาเป็น “ความรัก” ได้หรือไม่ ?ถ้าถาม วิว หญิงสาววัย 27 ปี ณ จุดนี้ คงตอบว่า “ได้ !”วิวไม่เคยเจอใครที่ “GET” เธอตั้งแต่แรกเจออย่าง เหมือง ชายหนุ่มแปลกหน้า ที่ภายนอกโคตรกวนตีน แต่ภายในจิตใจดีอย่างคาดไม่ถึง ความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนอันแสนโรแมนติกในแค้มปิ้งคาร์ริมทะเลเหมือนกับฝัน วิวคิดว่าเหมืองคือ “คนที่ใช่” แต่จะทำยังไงเมื่อเธอเจอ “คนที่ใช่” ในเวลาที่“ผิด” !วิวถูกเรียกตัวกลับกรุงเทพฯ ด่วน จนไม่มีโอกาสได้บอกลาเหมือง เมื่อวิวกลับถึงบ้าน เธอก็ไม่ได้ใช้ชื่อวิวอีกต่อไป เพราะชื่อจริงของเธอคือ อาโป ! วิวเป็นแค่ “ตัวตน” ที่อาโปสร้างขึ้นมา ในวันที่เธอไม่อยากเป็น “ตัวเอง” เท่านั้น เธออยากหนีความจริงที่ถูก เท ทั้งจาก “งาน” และจาก “ผู้” เพราะก่อนหน้านี้ อาโปจับได้ว่า เกม (กัมมัญญ์ กลมแก้ว) แฟนเก่าของเธอแอบแซ่บกับผู้หญิงอื่นแล้วก็บอกเลิกกับเธออย่างไม่แยแสและทันทีที่อาโปกลับมาถึงบ้าน เธอกลับเจอเรื่องที่พีคยิ่งกว่า !!! เมื่ออาโปต้อง “แต่งงาน” กับ ภูดิน (วิลลี่ แมคอินทอช) นักธุรกิจหนุ่มรุ่นพ่อ ด้วย เหตุผล บางอย่าง เพื่อ ครอบครัว ของเธอ ? เรื่องกลับตาลปัตรเข้าไปอีก เมื่อ ลูกชาย ของภูดินคือเหมือง !!! ผู้ชายที่เธอ “ตกหลุมรัก” กลับกลายมาเป็น “ลูกเลี้ยง” !!! จากเหตุการณ์ One Night Stand ในคืนนั้น สู่ความสัมพันธ์แบบลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงที่เป็นอยู่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ไปต่อได้หรือไม่ต้องติดตาม....ปริญ สุภารัตน์ : เหมืองอุรัสยา เสปอร์ปันด์ : อาโป - วิวพีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร: ติณพิชชาภา พันธุมจินดา : อิ๊งวิลลี่ แมคอินทอช : ภูดินกัมมัญญ์ กลมแก้ว : เกมมณีรัตน์ คำอ้วน: วิวรรณชนานา นุตาคม : ดารินสโรชา วาทิตตพันธ์ : นุดีน้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย : ริตาวีรภัฎ อ่อนสอาด : โอมนันทนัท ฐกัดกุล : ผิงปรารถนา สัชฌุกร : สิตาศุภชัย สุวรรณอ่อน : อ่ำแพรวโพยม ประสมทอง : โป๊ะอรรถพล เทศทะวงศ์ : สนธงชัย ทองกันทม : เบิ้มปรียารินท์ รวีพุฒิพงศ์ : กิ๊งคุณากร เกิดพันธุ์: พ่ออิ๊งศิรินทร์ชญา บุญสุวรรณ: อาโปตอนเด็กน้ำเพชร ไอลีน คอลลินส์ : อิ๊งตอนเด็กฐานิกา คงกำเหนิด : ริตาตอนเด็กภูริปัญญ์ ครุฑหิรัณย์ : เหมือง (ตอน 7ขวบ)กันตพงษ์ เพชรสิทธิ์ทวี: เหมือง (เด็กโต)