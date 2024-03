“อ้ายฉีอี้” ส่ง “หวังอี้ป๋อ” ขย่มจอ ในซีรีส์แนวสายลับฟอร์มยักษ์ “สมรภูมิแห่งศรัทธา • War of Faith” เบิ่งพร้อมกันทั่วโลก 21 มีนาคม

ล่าสุด แอปเขียว - อ้ายฉีอี้ (iQIYI) ก็ส่ง “สมรภูมิแห่งศรัทธา • War of Faith” ซีรีส์แนวสายลับ สืบสวนสอบสวน ยุคสาธารณรัฐจีน ผลงานใหม่ของ “หวังอี้ป๋อ” (Wang Yi Bo) ที่รับบท พ่อมดการเงินผู้ยิ่งใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ลงจอให้ชมวันที่ 21 มีนาคม นี้เป็นผลงานกำกับของ “เหยาเสี่ยวเฟิง” (Yao Xiao Feng) จากผลงาน “เพราะเรามีกัน • With You” (2020) เขียนบทโดย “เวิงเหลียงผิง” (Weng Liang Ping) เจ้าของผลงาน "3 ยุทธการใหญ่ • Decisive Victory” (2021) นำแสดงโดย หวังอี้ป๋อ หลี่ชิ่น (Li Qin) และ หวังหยาง (Wang Yang) พร้อมนักแสดงยอดฝีมือคับคั่งเล่าเรื่องราวของ “เว่ยรั่วไหล” (รับบทโดย หวังอี้ป๋อ) อัจฉริยะทางการเงิน ไต่เต้าจากพนักงานระดับล่างของธนาคารกลางก๊กมินตั๋ง ที่ทุ่มเททำงานตั้งแต่ปี 1929 จนถึง 1934 กระทั่งต่อมาเขาได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาอาวุโส “เสิ่นถูหนาน” (รับบทโดย หวังหยาง) ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เขาทั้งสับสนและลังเลเกี่ยวกับเส้นทางที่เขาควรเลือก แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก “เสิ่นจิ้นเจิน” (รับบทโดย หลี่ชิ่น) น้องสาวของเสิ่นถูหนาน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ เขาค่อยๆ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ จนเติบโตเป็นนักการเงินผู้ภักดี และเป็นหัวหน้าแผนกการเงินของพรรคที่ได้รับการยกย่องด้วยความศรัทธาในแวดวงการเงินข้อมูลข่าว : iQIYIภาพประกอบ : weibo.com, X - iQIYI Official