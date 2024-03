เคมีชวนว้าวุ่น “ซี-คีน” เสิร์ฟฟินความรักวัยใส ฉ่ำใจทุกโมเมนต์

สดใสฟีลกู๊ดพร้อมย้อนวัยให้ฉ่ำใจกับความรักวัยใสที่แฟนๆ ต้องหวนคิดถึงเรื่องราวสนุกๆ กับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด "แค่ที่แกง Only Boo!” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตวัยเรียน ความรัก ความฝัน ที่พร้อมจะแกงคุณได้ง่ายๆ ซึ่งเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรกของ “ซี เดชชาติ ทาศิลป์” และ “คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์” เรียกว่าแค่เห็นใน Trailer เคมีก็ชวนว้าวุ่นสุดๆ พร้อมเสริมทัพความหรรษาให้คนดูได้ฮาปนน่ารัก กับภารกิจการจีบสารพัดรูปแบบเพราะ “อยากเป็นที่รัก แต่คงเป็นได้...แค่ที่แกง” ไหนจะเรื่องราวของความฝันที่ต้องแลกกับหลายๆ อย่าง สนุกสนานไปพร้อมกับนักแสดงวัยรุ่นสุดปังไม่ว่าจะเป็น “อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต, อชิ พีระกานต์ เตียวสุวรรณ, หลุยส์ ธณวิน ธีรโพสุการ, มิ้ลค์ พรรษา วอสเบียน ฯลฯ” และนักแสดงรับเชิญ “บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล” ผลงานการกำกับของ “กอล์ฟ สกล วงษ์สินธุ์วิเสส” เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง YouTube : GMMTV OFFICIALโดย "แค่ที่แกง Only Boo!” เป็นเรื่องราวของ "หมู" (คีน สุวิจักขณ์) เด็กหนุ่มม.ปลาย ผู้มีความฝันที่อยากจะเดบิวต์เป็นศิลปินบอยแบนด์ ถูกย้ายโรงเรียน ชะตาทำให้หมูได้มาเจอ "แกง"(ซี เดชชาติ) คนขายข้าวแกง ความใจดีของแกงทำให้หมูประทับใจ จนค่อยๆ กลายเป็นความชอบ แล้วคนสายลุยอย่างหมู ชอบก็ต้องจีบสิครับ หมูเพียรจีบแกง บวกไปกับการฝึกฝนการร้องการเต้นอยู่ตลอด จนได้ เดบิวต์เป็นศิลปิน แต่การจะได้เป็นศิลปินนั้น กลับต้องแลกมาด้วยกฎเหล็กของค่าย คือ “ห้ามมีแฟนเด็ดขาด!!!!"สุดท้ายเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไร ติดตามได้ในซีรีส์ "แค่ที่แกง Only Boo!” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมพร้อมกันทาง YouTube : GMMTV OFFICIAL เริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV