ข้อมูลภาพยนตร์ - The Idea of You (ภาพฝัน ฉันกับเธอ)

ชื่อเรื่อง : The Idea of You (ภาพฝัน ฉันกับเธอ)บทภาพยนตร์ : Michael Showalter (ไมเคิล โชวอลเตอร์) และ Jennifer Westfeldt โดยดัดแปลงจากหนังสือของ Robinne Leeกำกับภาพยนตร์โดย: Michael Showalter (ไมเคิล โชวอลเตอร์)ดำเนินการผลิต : Cathy Schulman p.g.a., Gabrielle Union p.g.a., Anne Hathaway p.g.a., Robinne Lee, Eric Hayes, Michael Showalter (ไมเคิล โชวอลเตอร์), Jordana Mollickอำนวยการผลิต : Douglas S. Jones, Jason Babiszewski, Jennifer Westfeldt, Kian Gassประเภท: โรแมนติก ดราม่าความยาว: 115 นาทีกำหนดสตรีมทาง Prime Video : พร้อมกันทั่วโลก วันที่ 2 พฤษภาคม 2567นักแสดง: Anne Hathaway (แอนน์ แฮทธาเวย์), Nicholas Galitzine (นิโคลัส กาลิตซีน), Ella Rubin (เอลลา รูบิน), Annie Mumolo (แอนนี่ มูโมโล), Reid Scott (รีด สก็อตต์), Perry Mattfeld (เพอร์รี แมตต์เฟลด์), Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White, Dakota AdanPrime Video เผยตัวอย่างและโปสเตอร์ภาพยนตร์รักเรื่องใหม่แห่งปี อย่าง The Idea of You (ภาพฝัน ฉันกับเธอ) เป็นเรื่องราวที่สร้างจากหนังสือนิยายเรื่องดังในชื่อเดียวกันของนักเขียน Robinne Lee ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2560 เวอร์ชั่นภาพยนตร์นี้จะนำเรื่องราวความรักระหว่างตัวละคร Solène (รับบทโดย Anne Hathaway) คุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 40 ที่กำลังเริ่มมีความรักแบบไม่คาดฝันกับ หนุ่มวัย 24 ปี อย่าง Hayes Campbell นักร้องนำของ August Moon วงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค ... Solène ต้องก้าวเข้ามาเป็นผู้ดูแลและพาลูกสาวของเธอมาทริปเทศกาลดนตรีโคเชลลาในนาทีสุดท้าย ที่นั่นเธอบังเอิญได้พบกับ Hayes และในทันทีทันใดนั้นหัวใจทั้งคู่ก็เกิดอาการสปาร์ค ขณะที่ทั้งคู่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ไม่นานนักสถานะซูเปอร์สตาร์ของ Hayes ก็กระทบกับความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ Solène ก็พบว่าชีวิตภายใต้การจับจ้องและเป็นจุดสนใจในแสงสปอตไลท์ของเขา อาจเป็นมากกว่าที่เธอต้องการภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นการกลับมาของผู้กำกับ Michael Showalter (ไมเคิล โชวอลเตอร์) ในเทศกาล SXSW Film Festival หลังจากหกปีที่เขาเปิดตัวและได้นำเสนอโปรเจ็กต์มากมาย เช่น Hello My Name is Doris (2015) และ The Big Sick (2017) ซึ่งทั้งสองเรื่องได้รับรางวัล Audience Award ในเทศกาลนี้ด้วยจากในตัวอย่างภาพยนตร์ เราจะได้ฟังเพลง "Dance Before We Walk" ซึ่งเป็นเพลงนำของเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ ทาง Arista Records ได้ปล่อยเพลงออกมาให้ได้ฟังกันแล้วช่องทางการติดตามวงAugust Moon: INSTAGRAM และ TIKTOK