CHANGE2561แถลงข่าว “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว (This Love Doesn’t Have Long Beans)”

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามสำหรับ Boy Love Series เรื่องแรกภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL จากนิยายออนไลน์ระดับปรากฏการณ์ "Pit Babe The Series" โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างรุนแรงครองใจแฟนๆทั้งในไทยและระดับสากลไปทั่วโลก โดยการันตีจากการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 มาตลอดพร้อมกับติดอันดับสูงๆในอีกหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ล่าสุดได้สร้างสีสันสำคัญอีกครั้งให้วงการซีรีส์วาย โดยเมื่อวัน พุธ ที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณล็อบบี้ ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ BOYS LOVE นิยายออนไลน์ “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว (This Love Doesn’t Have Long Beans)” นวนิยายที่ได้รับรางวัลจากงาน WebNovel Spirity Award 2022 ที่จัดขึ้นโดย WebNovel ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มนวนิยายออนไลน์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติที่มีผู้อ่านกว่า 170 ล้านคน และในปี2022 จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 99,000 คน แต่มีผู้ชนะ Top Winner แค่ 3 คนเท่านั้น และ 1 ในนั้นก็คือเรื่องรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวของนักเขียนไทยที่ใช้นามปากกาว่า Ninepinta ( นายพินต้า) พร้อมเปิดเหล่าตัวละครซีรีส์ที่ออกมาโลดแล่นบนจอเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ สำหรับซีรีส์นี้เรื่องนี้เรียกว่าน่าจับตามองทีเดียว เพราะได้รับกระแสตอบรับจากสาววายตั้งแต่ยังไม่ทันได้เปิดตัวทำให้ #รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 ประเทศไทยซึ่งบรรยากาศในงานแถลงข่าว “รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว (This Love Doesn’t Have Long Beans)” แฟนๆต่างพร้อมใจกันถือป้ายไฟ หอบดอกไม้เงินช่อโตมาเป็นกำลังใจกันอย่างคึกคัก เริ่มต้นโชว์เรียกน้ำย่อยสร้างโมเมนต์ให้แฟนๆใจฟูเบอร์แรงกับโมเม้นต์สุดจิ้นของคู่เคมีเคใจ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ ที่มารับบท พระเอก&นายเอก เป็นครั้งแรก พร้อมยังส่งความหวานผ่านเพลงประกอบซีรีส์ ห้ามไม่ทัน ทำเอาแฟนๆฟินในความจิ้นกรี๊ดกันสนั่น จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี เป้ วิศวะ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมเชิญ พี่ฉอด สายทิพย์ , เอส วรฤทธิ์ และ หนุ่ย ศุทธสิทธิ์ ผู้กำกับเจ้าของผลงานคุณภาพมากมายและเป็นการกำกับ Boy Love Series ครั้งแรก และ 9 นักแสดงนำ สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ลี อัสรี , ไทเกอร์ ธนวัต , อ้น กษมา และ เบลเล่ จิรัชญา ขึ้นกล่าวทักทายแนะนำตัวและการสัมภาษณ์ที่ใกล้ชิดเป็นกันเองแบบพร้อมประกาศแคมเปญพิเศษเชิญชวนผู้ที่มีกะเพราสูตรเด็ดทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกะเพรา CHALLENGE โดยมีกติกาการรับสมัครแข่งขันกะเพรา CHALLENGE โจทย์คือทำผัดกะเพราสูตรเด็ดโดยใช้วัตถุดิบใดก็ได้แต่ “ห้ามมีถั่วฝักยาว” ซึ่งจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์จากทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2567 ไม่จำเพศ อายุ ผู้สมัคร เพียงแต่ต้องสามารถเดินทางมาแข่งขันรอบตัดสินในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทและสูตรผัดกะเพราที่ชนะเลิศจะถูกนำไปใช้ในซีรีส์ ส่งหลักฐานการสมัครผ่านทาง https://forms.gle/PgMFxAAoWF9mKCjV8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @KapraoChallenge