เรื่องย่อซีรีส์จีน “ปฐพีไร้พ่าย • The Legend of Shenli” [2024]

ชื่อสากล : The Legend of Shenliชื่อไทย : ปฐพีไร้พ่ายชื่อจีน : 与凤行 | Yu Feng Xingแนวซีรีส์ : เทพเซียน • โรแมนติก • ดราม่า • แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 13+ผู้อำนวยการสร้าง : จ้าวลี่อิง (Zhao Li Ying)ผู้กำกับ : เติ้งเคอ (Deng Ke) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “สามีข้าคือฮีโร่ • My Heroic Husband” (WeTV, 2021)ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง : Yu Feng Xing 与凤行ผู้ประพันธ์ : จิ่วลู่เฟยเซียง” (Jiu Lu Fei Xiang • 九鹭非香)ออกอากาศในจีนทาง : Hunan TV • Mango TV • ออนไลน์ทาง Tencent Videoจำนวนตอนออกอากาศ : 39 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป WeTV (วีทีวี) • เว็บไซต์ wetv.vipวัน เวลา ออกอากาศ : บุคคลทั่วไป ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 19:00 น. วันละ 1 ตอน | VIP ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 19:00 น. วันละ 2 ตอน และทุกวันศุกร์ เวลา 19.00น. วันละ 1 ตอนระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 18 มีนาคม 2024 –ทั้งนี้ในคืนวันสิ้นปี เสิ่นหลี ได้หลบหนีงานแต่งงานพระราชทานจาก เทียนจวิน (รับบทโดย หลินกวนหลิน)ประมุขสวรรค์แดนเซียน ที่ประธานงานแต่งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างดินแดนเซียนกับดินแดนวิญญาณ เจ้าบ่าวคือ แม่ทัพจูเฟย (รับบทโดย เฉินเจิ้น) แห่งดินแดนเซียน งานเตรียมจัดขึ้นในวันเกิดที่นางมีอายุครบหนึ่งพันปีเสิ่นหลีได้หนีการไล่ล่าของแม่ทัพจูเฟยกับ “ซ่างเป่ย” (รับบทโดย โจวเสี่ยวชวน) ผู้ช่วย เข้ามาในดินแดนมนุษย์ แต่กลับถูก “โม่ฟาง” (รับบทโดย ซินอวิ๋นไหล) ทหารที่เสิ่นหลีฝึกมาด้วยตัวเอง แทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำให้พลังปราณวิญญาณของนางอ่อนแอ ต้องกลายร่างเป็นหงส์หรือนกฟินิกซ์ ร่วงลงมากลางป่าไพรแดนมนุษย์ เหตุการณ์ดังกล่าวตกอยู่ในสายตาของใครบางคนเช้าวันต่อมา เสิ่นหลี ในร่างหงส์ ถูกพ่อค้าขายเนื้อไก่ในตลาดจับมาขังไว้ในกรงสแตนด์บายรอขายไปเชือด เพราะคิดว่าเป็นไก่ป่าสามัญ ในขณะที่อ๋องหญิงดินแดนวิญญาณกำลังครวญครางจากอาการบาดเจ็บอยู่ในกรง โชคดีที่คลาดกับแม่ทัพจูเฟยและซ่างเฟยที่มาตามหาได้อย่างเฉียดฉิว บังเอิญมีชายหนุ่มรูปงาม พ่อค้าขายโสม นามว่า “สิงอวิ๋น” (รับบทโดย หลินเกิงซิน) ผ่านมาเห็น เขาหยุดจ้องนางอยู่นิ่งนานแล้วเอ่ยกับพ่อค้าว่า “ตัวนี้พิเศษดีนะ” พ่อค้าบอกเป็นไก่ที่ขี้เหร่ และว่าตนจับมาได้จากบนเขา ที่บอกว่าขี้เหร่เพราะขนตรงก้นไหม้จนหมด สิงอวิ๋นบอกพ่อค้าที่ชี้ชวนให้เลือกไก่ตัวอื่นไปว่า “ข้าเอาตัวนี้” ก่อนจะหิ้วกรงกลับบ้านไปรอดตายจากพ่อค้าขายไก่มาได้ เสิ่นหลี ต้องมาเจอกับ เสี่ยวเถา สาวชาวบ้านที่แอบรักแอบชอบสิงอวิ๋นข้างเดียว และได้แอบปีนเข้าบ้านมาทำความสะอาดบ้านให้เสมอตอนที่ สิงอวิ๋น ออกไปขายโสมที่ตลาด เสี่ยวเถาเห็นเสิ่นหลี จึงตั้งใจจะจับไก่อ้วนพีตัวนี้ทำอาหารให้พ่อค้าโสมได้ทานอย่างเอร็ดอร่อย โชคดีที่สิงอวิ๋นกลับจากตลาดมาช่วยไว้ทัน ก่อนที่นางจะกลายเป็นไก่ตุ๋นในที่สุดปราณวิญญาณของเสิ่นหลีก็ฟื้นคืนเต็มที่ นางกลับคืนร่างมนุษย์ได้สำเร็จ และใช้ชื่อในแดนมนุษย์ว่า ไป่จางวาง นอกจากนี้ยังได้รู้ความจริงว่า พ่อค้าโสมขี้โรคน้ำใจงดงามภายใต้ท่าทีเย็นชาคนนี้ ที่แท้คือเทพโบราณองค์สุดท้าย สิงจื่อ ที่ลงมายังแดนมนุษย์เพื่อรักษาตัวเอง• จ้าวลี่อิง (Zhao Li Ying) รับบทเป็น เสินหลี่ และ ไป่จางวาง• หลินเกิงซิน (Lin Geng Xin) รับบทเป็น เทพโบราณสิงจื่อ และ สิงอวิ๋น• ซินอวิ๋นไหล (Xin Yun Lai) รับบทเป็น โม่ฟาง - ทหารแดนวิญญาณ• เหออวี่ (He Yu) รับบทเป็น ฝูหรงจวิน• แจ็คกี้ หลี่ (Jackie Li) หรือ หลี่เจียฉี (Li Jia Qi) รับบทเป็น โยวหลาน• เฉิงหลี (Zeng Li) รับบทเป็น เสิ่นมู่เยว่ – ประมุขสวรรค์แดนวิญญาณ• มาร์โค เฉิน (Marco Chen) หรือ เฉินเจิ้น (Chen Zhen) รับบทเป็น แม่ทัพจูเฟย• โจวเสี่ยวชวน (Zhou Xiao Chuan) รับบทเป็น ซ่างเป่ย ผู้ช่วยแม่ทัพจูเฟย• หลิวกวนหลิน (Liu Guan Lin) รับบทเป็น เทียนจวิน ประมุขสวรรค์แดนเซียนเรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, X - WeTV Official