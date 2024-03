“The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะ” ครบรส เต็มอิ่ม

จบไปอย่างอิ่มเอมหัวใจทั้งแฟนเพลง และนักร้องจาก The Golden Song ทั้ง10คน ที่ได้เห็นแฟนๆ หลายรุ่น หลากวัย ตบเท้ามาชม “The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะ” กันเต็มทุกพื้นที่ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มี.ค. ที่ผ่านมา ถึงเวลาเปิดม่านต้อนรับแฟนๆ เข้าสู่คอนเสิร์ตอย่างอบอุ่น แชมป์ 5 ซีซั่น แอ๊ค-โชคชัย, ผิงผิง-สรวีย์, วิน-วศิน, พลอย-ทิพย์รมิดา , เบลโลล่า-กนิษฐา ก็แท็คทีมออกมาเปิดคอนเสิร์ตด้วยบทเพลง “ฝากรักเอาไว้ในเพลง” ตามมาด้วย 2หนุ่มหน้ามน โตโต้-ธนเดช , ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ นำทีมนักร้องที่คุณคิดถึง น้ำทิพย์-วรินธิรา, เมจิ-ภัทรานิษฐ์ และ น้องไข่ตุ๋น-ญาณรินทร์ มาร้องเพลง “รักฉันนั้นเพื่อเธอ” ก่อนจัดเต็มขนทัพเพลงเพราะบทเพลงทองคำ บทเพลงอมตะ สุดคลาสสิค มาให้ฟังกันแบบเต็มอิ่มจุใจ ทั้งโซโล่เดี่ยว เพลงคู่ รวมหมู่มาร้องเพลงเพราะกันแบบฉ่ำ ภูมิ ขอนำบทเพลงอมตะ “เย้ยฟ้าท้าดิน” ของนักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์ สุเทพ วงศ์กำแหง มาร้อง ผิงผิง มาโชว์เสียงใสในเพลง “เพียงครึ่งใจ” โตโต้ สวมบทเจ้าชายลูกทุ่งในเพลง “โปรดเถิดดวงใจ” 2สาวดีว่า พลอย-เมจิ มาในเพลง “พิษรัก” ฟากแอ๊ค ขอหยิบเพลงที่ทำให้หลายคนหลงรักอย่างเพลง “น้ำเซาะทราย” มาให้ฟัง ต่อด้วย “ริมฝั่งน้ำ” จากสาวน้อย เบลโลล่า เพลง “ม่านไทรย้อย“ โดยหนุ่มวิน และสาวพลอยมาในเพลง “คิดถึง“ คึกคักกับโชว์ “ทำบุญด้วยอะไร” จาก 3 หนุ่มแอ๊ค,โตโต้,ภูมิ ต่อด้วยน้องเล็ก ไข่ตุ๋น มาโชว์ลูกเอื้อนหวานๆ ในเพลง “นกขมิ้น“และที่ทำเอาอิ่มหัวใจสุดๆ ต้องยกให้พาร์ทแขกรับเชิญสุดพิเศษ อรวี สัจจานนท์, กบ-ทรงสิทธิ์, ชมพู ฟรุ๊ตตี้ และ แก้ม-วิชญาณี ที่มาจับไมค์ร้องกับนักร้องรุ่นน้องให้แฟนๆ ได้ฟินใจฟู อย่างชมพู ควงคู่ น้ำทิพย์ ร้องเพลง “เธออยู่ไหน” พร้อมควง 3 หนุ่ม แอ๊ค, วิน, ภูมิ ร้องเพลง “คนข้างเคียง” ฟากแอ๊ค ขอควง อรวี มาร้องเพลง “รัก” แบบหวานเจี๊ยบ แถมเคลียร์เวทีให้ อรวีโซโล่เดี่ยวในเพลง “กระซิบสวาท” กบ เปิดตัวมาในเพลง “ปาฏิหาริย์” ให้คนร้องตามกันทั้งฮอลล์ ก่อนควงสาว ผิงผิง ออกมาร้องเพลงคู่ “ขีดเส้นใต้“ ให้ได้ฟินหู แก้มชวนน้องไข่ตุ๋นมาโชว์ลูกคอคู่ในเพลง ”หัวใจขอมา“ ก่อนแท็คทีมน้องๆ The Golden Song มาโชว์เพลง “ชั่วฟ้าดินสลาย” และ “รักกันหนอ” แล้วส่งต่อเวทีให้ 3 นักร้องจาก The Golden Singer เวทีเสียงเพราะ พิงค์กี้, กู๊ด, บอส มาโชว์เพลง “ไหนว่าจะจำ“ และ ”เพลงนั้น“ ปิดท้ายนักร้อง The Golden Song ทั้งหมดก็รวมตัวกันมาร้องเพลง “ขอมือเธอหน่อย” พร้อมเชิญแขกรับเชิญมาโบกมือลาเวทีด้วยเพลง “ลาก่อนสำหรับวันนี้” ส่งแฟนๆ กลับบ้านไปแบบอิ่มอกอิ่มใจ