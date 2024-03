Review ซีรีส์ : “เนรมิตฝันแดนหย่งอัน” ซีรีส์จีนย้อนยุค สนุกครบรส พระเอกทรงแบดแพ้น้ำตานางเอก!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ใครที่กำลังมองซีรีส์ดับร้อน แต่ก็เริ่มเอียนกับซีรีส์แนวเทพเซียน รักรันทดปวดตับ หรือ เบื่อซีรีส์แนวรบราฆ่าฟัน แย่งชิงราชสมบัติ อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาฟินกับซีรีส์จีนย้อนยุคครบรส เส้นเรื่องปูด้วยรสขมของเรื่องราวการทรยศหักหลัง แต่ก็ตัดรสด้วยความหวานโรแมนติกของพระ-นางอย่างกลมกล่อม แถมยังท็อปปิ้งด้วยความฮาหยอดมาเป็นช่วงๆ ให้ได้ขำปอดโยกกันเป็นระยะ ต้องมาโดนป้ายยากับ เนรมิตฝันแดนหย่งอัน (Yong An Dream - 2024) ซีรีส์จีนพีเรียดที่เมื่อตอนออนแอร์ไปได้ไม่กี่ตอน แต่กระแสตอบรับบนโลกโซเชียลดีเวอร์ ใครที่เผลอกดเข้ามาดูเป็นต้องติดใจเพราะนอกจากซีรีส์เรื่องนี้ จะเป็นการโคจรมาพบกันของสองพระนางที่หลายคนชื่นชอบและติดตามผลงานมาหลายเรื่อง อย่าง สวีเจิ้งซี นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ พิสูจน์มาแล้วหลายบทบาท ทั้งตัวร้าย พระรอง จนขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวจากซีรีส์ ประกาศิตหงสา (Legend of the Phoenix-2019) และ ชิวเยียน ยอดหญิงพลิกชะตา (The Autumn Ballad-2022) ขณะที่นางเอกได้ โอวหยางน่าน่า นักแสดงสาวดาวรุ่ง ที่เคยฝากผลงานมาแล้วในซีรีส์เรื่อง สะดุดรัก นายแฟชั่น (YES! MR.FASHION-2016) และเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ย้อนยุคอย่างยอดปรมาจารย์ (The Great Ruler-2020)เนื้อหาของเนรมิตฝันแดนหย่งอันชวนให้น่าติดตาม เพราะแม้ชื่อเรื่องอาจจะดูเป็นแนวแฟนตาซี แต่เนื้อหากลับไม่ได้เบาหวิว จนดูแล้วอยากกดข้าม แต่ก็ไม่ได้หนักอึ้ง จนอยากเลิกดู แถมด้วยการดำเนินเรื่องที่ค่อนข้างฉับไว เปิดมาแค่ตอนแรกก็ทิ้งปมไว้พอสมควร จึงทำให้ติดหนึบและชวนติดตามตั้งแต่ตอนแรกว่าด้วยเรื่องราวของเสนาบดีตุลาการลู่สือเยี่ยน (สวีเจิ้งซี) ที่มีเหตุต้องมาพัวพันกับคุณหนูเสิ่นเจิน (โอวหยางน่าน่า) เพราะคดีคลองเฉิงซี ที่พ่อนางเอก ซึ่งเป็นเสนาบดีกรมโยธารับผิดชอบเขียนแบบก่อสร้าง แต่จู่ๆ เกิดพังทลายจนทำให้เกิดภัยพิบัติในหลายเมือง ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก พ่อของนางเอกจึงถูกเสนาบดีตุลาการลู่คุมตัวไปสอบสวนเพราะคดีความของพ่อ ทำให้การพบกันครั้งแรกของเสนาบดีตุลาการลู่และคุณหนูเสิ่นเจินไม่ชวนให้ประทับใจจนกลายเป็นคู่แค้นที่ไม่น่าจะมาลงเอยกันได้ ซึ่งจะว่าไปพล็อตแนวนี้ก็เป็นท่ามาตรฐานของซีรีส์ทั่วไปอยู่แล้ว แต่ความพีคของซีรีส์เรื่องนี้ คือ การพบกันของพระเอก-นางเอก ทำให้พระเอกสงสัยว่า นางเอกอาจจะเป็นผู้หญิงลึกลับที่เขาฝันถึงมาตลอด โดยในฝันเธอพยายามจะสังหารเขาเท่านั้นยังไม่พอ เพียงครั้งแรกที่พบหน้าแล้วเห็นนางเอกร้องไห้ ก็ทำเอาหัวใจของพระเอกเจ็บปวดเหลือทน จนสลบ ซ้ำร้ายหมอก็ตรวจหาไม่เจอสาเหตุ รู้เพียงแต่เป็นอาการของโรคหัวใจขณะที่เสิ่นเจินพยายามหาหนทางช่วยพ่อ เสนาบดีตุลาการลู่ที่ยึดมั่นในความยุติธรรมก็พยายามหาเบาะแสของคดี เพื่อไขความจริงให้กระจ่าง จึงได้ร่วมมือกันหาหลักฐาน แต่ก่อนคดีจะเฉลยว่าใคร ฝ่าย เสนาบดีตุลาการลู่กลับค่อย ๆ ค้นพบความจริงอันแปลกประหลาดว่า ตัวการที่ทำให้เขารู้เจ็บหัวใจเจ็บปวดราวกับถูกมีดกรีด คือ เวลาที่เห็นนางเอกร้องไห้ดังนั้นเขาจึงพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อไม่ให้นางเอกเสียน้ำตา แต่ด้วยบุคลิกของเสิ่นเจินที่ไม่ได้เป็นคุณหนูอ่อนแอ แต่ทั้งฉลาด ไหวพริบดี แถมเอาตัวรอดเก่ง ดังนั้นพอรู้จุดอ่อนของเสนาบดีตุลาการลู่ผู้เคร่งขรึม วางมาดโหดทุกครั้งที่เจอ มีหรือจะปล่อยให้ลอยนวลง่ายๆจุดเริ่มต้นของความฮาจึงบังเกิด เพราะเสิ่นเจินมักใช้น้ำตามาเป็นเครื่องต่อรอง เพื่อให้เสนาบดีตุลาการลู่ทำตามที่ขอ หรือแม้แต่ยามที่อยู่ในอันตรายก็ใช้น้ำตา เป็นสื่อในการสื่อสารกับพระเอก ได้รวดเร็วทันใจราวกับส่งไลน์ จุดอ่อนนี้เองทำให้เสนาบดีตุลาการลู่ที่ดูเย็นชา ไร้หัวใจ พอเจอเสิ่นเจินทีไร จึงกลายเป็นเหมือนพ่อไมโครเวฟแสนอบอุ่นในช่วงต้นยังมีอีกหลายปมที่รอให้คลี่คลาย แต่ก็พอจะมีเค้าว่า อาจจะมีดราม่ามาให้ปวดตับๆ กันเบาๆ เพราะถ้าเดาจากที่ความฝันของพระเอก ที่บอกใบ้มากลายๆ ว่า เส้นทางความรักนั้นขมขื่นไม่เบาอย่างไรก็ตามนอกจากจะได้พระนางของเรื่องเป็นตัวชูโรง ยังมีคู่รองที่น่าสนใจ อย่างเสิ่นหรั่น (เซี่ยหนาน) พี่สาวนางเอก ที่แม้จะเปิดเรื่องมาว่าออกเรือน มีสามีไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะมีเหตุให้ต้องเลิกรา และมาปลูกต้นรักกับพระรอง ผู้เป็นถึงสมุหอาลักษณ์โจว (ซุนเจียน) ซึ่งเปิดเรื่องมาเหมือนจะเป็นคู่ปรับของพระเอก แต่ใครจะรู้ตอนหลังอาจกลายมาเป็นคู่เขย แถมด้วยหลายตัวละครที่มาช่วยสร้างสีสัน โดยเฉพาะผู้ช่วยพระเอก ที่มีจังหวะโบ๊ะบ๊ะ มาเรียกเสียงฮาเป็นระยะเอาเป็นว่า หลังจากดูไป 4 EP แรก ต้องบอกว่า ซีรีส์ทำออกมาได้ดี น่าติดตาม ดูเพลินๆ จนจบตอนไม่รู้ตัว เสื้อผ้าหน้าผมตัวละคร ไม่ได้เวอร์วังอลังการ แต่ก็น่ามอง ไม่ได้ขัดหูขัดตา ที่สำคัญถึงตัวละครจะเยอะ แต่ปูเรื่องมาดี ไม่ได้ทำให้งงหรือสับสนว่าใครเป็นใครส่วนฉากที่คิดว่าหลายคนดูแล้วต้องอมยิ้มและโดนตกจนอยากดูต่อ คือ ตอนที่นางเอกอยากทดสอบว่า พระเอกพูดจริงหรือไม่ว่า น้ำตาของเธอทำให้พระเอกเจ็บหัวใจเจียนตาย เลยให้สาวใช้ไปหาวาซาบิมาให้กิน ปรากฏว่าได้ผลสมใจ แต่ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัวแบบติดจรวด เพราะกินเผ็ดมากไป เลยทำให้นางเอกปากบวมจนไม่กล้าออกไปเจอใคร ซีนนี้บอกเลยแค่คิดตามก็ฮาแล้วเอาเป็นว่า ใครกำลังมองหาซีรีส์สนุก ๆ ไว้ดูเพลิน อย่าพลาดเก็บ "เ