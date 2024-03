โคตรคู่จิ้นฟินฉ่ำ!! “จ้าวลี่อิง&หลินเกิงซิน” คืนจอคืนใจ ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “ปฐพีไร้พ่าย” ดูพร้อมกันทั่วโลก 18 มี.ค. ที่ WeTV

ในที่สุด “วีทีวี” (WeTV) ก็ประกาศข่าวดีให้แฟนๆ ใจฟูเตรียมตัวฟิน เพราะซีรีส์จีนแนวเทพเซียน โรแมนติก แฟนตาซี ฟอร์มยักษ์ “ปฐพีไร้พ่าย • The Legend of Shen Li” ผลงานใหม่ของทั้งคู่ ปักวันฉายให้เบิ่งพร้อมกันทั่วโลก 18 มีนาคม 2024 นี้แน่นอนซีรีส์จากฝีมือของผู้กำกับ “เติ้งเคอ” (Deng Ke) เจ้าของผลงานกำกับ “สามีข้าคือฮีโร่ • My Heroic Husband” (2021) เรื่อง “ปฐพีไร้พ่าย • The Legend of Shen Li” ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง “Yu Feng Xing” (与凤行) ของนักเขียนชื่อดัง “จิ่วลู่เฟยเซียง” (Jiu Lu Fei Xiang) เล่าถึงเรื่องราวความรักและอุปสรรคมากมีที่ต้องฟันฝ่า ระหว่าง “สิงจื่อ” (หลินเกิงซิน) มหาเทพองค์สุดท้าย ผู้อยู่เหนือแดนสรวงมาโดยลำพัง ไร้รัก ไร้ปรารถนา โดดเดี่ยวเดียวดายมานานนับหมื่นปี กับ “เสิ่นหลี” (จ้าวลี่อิง) อ๋องหญิงแห่งพิภพมาร ซึ่งได้หลบหนีการแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทางการเมืองในวันเกิดอายุพันปีในร่างหงส์ (ฟินิกซ์) ขณะถูกไล่ล่าบังเอิ๊ญบังเอิญดันซวยร่างหงส์ถูกซัดตกลงมายังโลกมนุษย์จนอยู่ในโคม่า ขณะที่พ่อค้ามนุษย์นึกว่านางเป็นเพียงไก่อ้วนพี จึงจับถอนขนจนเกลี้ยงแล้วขังไว้ในกรงรอขาย ในขณะที่อ๋องหญิงเผ่ามารกำลังหมดอาลัยตายอยากอยู่ในกรงนั้นเอง ชายรูปงามร่างแบบบางในอาภรณ์ขาวดำหน้าตาคล้ายหลินเกิงซินเป๊ะ ผ่านมาเห็นก็หยุดจ้องนางอยู่นิ่งนานแล้วยิ้มพราย ก่อนจะพูดกะพ่อค้าว่า “ข้าเอาตัวนี้”ชะตากรรมของทั้งสองจึงถูกผูกเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้น ด้วยข้อแลกเปลี่ยนจากการค้าขายที่เหมือนเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจข้อมูลข่าวและภาพ : wetv.vip, X - WeTV official, weibo.com