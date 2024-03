“ดิสนีย์ พลัส” แง้มข่าวดีที่รอคอย “คิมฮเยจุน&อีดงอุค” อยู่ระหว่างเจรจานำแสดงซีรีส์ “A Shop For Killers” ซีซั่น 2

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม “ดิสนีย์ พลัส” (Disney Plus) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโผรายชื่อเนื้อหาที่เตรียมเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้เบิ่งในปี 2024 นำโดย “ชินอารึม” (Shin Ah-reum) ผู้ดูแลคอนเท้นต์เกาหลี (เนื้อหาท้องถิ่น) ของ “ดิสนีย์ พลัส” ซึ่งช่วงหนึ่งของการเปิดใจให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ “ชินอารึม” ได้อวยยศ “A Shop for Killers” ว่าเป็นซีรีส์เกาหลีที่ประสบความสำเร็จของปี 2024 เลยทีเดียว“ชินอารึม” ยังกล่าวเพียงสั้นๆ แง้มข่าวดีของภาคต่อซีรีส์ฮิตเรื่องนี้ด้วยว่า “อย่างที่รู้ๆ กัน หลายคนต้องการให้มีซีซั่น 2 เพื่อติดตามจุดจบบทสรุปของเรื่องราว ขณะนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกัน” นั่นหมายถึงต้องมีการเจรจากับสองตัวละครหลักอาหลานสุดระห่ำที่รับบทโดย “อีดงอุค” (Lee Dong-wook) กับ “คิมฮเยจุน” (Kim Hye-jun) ด้วย แท้ทรู มารอฟังข่าวดีกว่าในรอบต่อไปด้วยกันมินิซีรีส์ จำนวน 8 ตอนจบ “A Shop for Killers” ดัดแปลงจากนวนิยายของนักเขียน “คังจียอง” ผู้เขียน “The Killer's Shopping List” เป็นซีรีส์แนวแอ็คชั่น บอกเล่าเรื่องราวของ “จองจีอัน” (รับบทโดย คิมฮเยจุน) เด็กสาวที่พ่อแม่เสียชีวิตทำให้ต้องไปอยู่ในความดูแลของผู้เป็นอา “จองจินมัน” (รับบทโดย อีดงอุค) ตั้งแต่เด็กๆ ก่อนจะแยกออกมาใช้ชีวิตของตัวเอง แต่แล้วในวันที่ต้องการความช่วยเหลือ จีอันก็ได้รับข่าวร้ายว่า จินมัน เสียชีวิตอย่างกะทันหัน โดยทิ้งมรดกเป็นเว็บดาร์กขายของใต้ดินเอาไว้ให้ และมันทำให้ชีวิตของเธอต้องตกอยู่ในอันตราย กลายเป็นเป้าหมายของห่ากระสุนจากบรรดาแก๊งนักฆ่า ศัตรูของผู้เป็นอา จีอัน จึงลุกขึ้นสู้!!ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : คลังภาพละครออนไลน์