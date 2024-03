Review ซีรีส์ : “Avatar: The Last Airbender - เณรน้อยเจ้าอภินิหาร” Live Action งานดีที่คอแอนิเมชันไม่ควรพลาด!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เณรน้อยเจ้าอภินิหาร (Avatar: The Last Airbender-2024) เป็นซีรีส์ Live Action จาก Original Netflix ที่ทำออกมาได้ดีไม่แพ้เวอร์ชั่นแอนิเมชัน เรื่องราวการต่อสู้ด้วยพลังของธาตุทั้ง 4 จากเผ่าดิน น้ำ ลม และไฟ เมื่อเผ่าไฟหลงระเริงในอำนาจและไล่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้ใช้พลังอื่น ๆ ให้สิ้นซาก มีเพียง ‘ผู้อวตาร’ ที่สามารถใช้พลังธาตุทั้ง 4 เพื่อกอบกู้ความสงบสุขของโลกให้กลับคืนมาอีกครั้ง แต่เขายังเป็นเพียงเณรน้อยที่ติดเล่นสนุกและซุกซนตามวัย โลกจะฝากความหวังไว้ที่เขาได้หรือไม่?Avatar : The Last Airbender เวอร์ชั่นซีรีส์จาก Netflix จำนวน 8 ตอน ยังคงว่าด้วยสงครามระหว่างเผ่าไฟและอวตารในร่างเณรน้อยชาวเผ่าลมอย่าง ‘แอง’ (รับบทโดย Gordon Cormier นักแสดงชาวแคนาเดียนวัย 14 ปี) ที่มาพร้อมรอยยิ้มสดใสและหน้าอ่อนกว่าวัย แองต้องแบกภาระในการปกป้องชาวเผ่าอื่น ๆ จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเผ่าไฟ ทั้งที่ตัวเขาเป็นเพียงเด็กน้อยที่ไม่คาดหวังอะไรนอกจากการเล่นซุกซนและเติบโตท่ามกลางอาจารย์ที่เขารักและเพื่อนพ้องถึงอย่างนั้นทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามที่คิด เมื่อเผ่าไฟบุกมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าลมถึงอาณาจักร ขณะที่แองหนีไปเที่ยวซนกับเพื่อนขนปุยตัวยักษ์ ทำให้เขารอดตายหวุดหวิดและหลับใหลไปถึง 100 ปีแองตื่นจากการหลับใหลใต้ทะเลน้ำแข็งจากการปลุกของคาทาร่า (รับบทโดย Kiawentiio Tarbell นักแสดงชาวแคนาเดียวัย 16 ปี) และซ็อกกา (รับบทโดย Ian Ousley นักแสดงชาวอเมริกันวัย 21 ปี) สองพี่น้องชาวเผ่าน้ำจากขั้วโลก ระหว่างที่คาทาร่ากำลังฝึกฝนพลังธาตุน้ำแบบลับ ๆ เพราะถ้าเกิดเผ่าไฟจับได้ว่า ยังมีผู้ใช้พลังธาตุอื่น ๆ อยู่บนโลกใบนี้ก็จะเข้าชาร์ตทันทีไม่มีข้อยกเว้น และดูเหมือนจะเป็นจังหวะเดียวกับที่เรือรบของชูโก (รับบทโดย Dallas Liu) และท่านลุงโอโรห์ (รับบทโดย Paul Sun-Hyung Lee) บุตรชายคนโตของผู้นำเผ่าไฟโอไซ (รับบทโดย Daniel Dae Kim) จะผ่านเข้ามาพอดิบพอดี ทำให้ชูโกไม่รอช้าที่จะบุกจับตัวอวตารถึงเผ่าน้ำหลังจากที่แองหนีเอาตัวรอดจากการควบคุมของชูโกมาได้หวุดหวิด เขาก็ได้ร่วมทีมกับคาทาร่าและซ็อกกาผจญภัยไปยังดินแดนต่าง ๆ ทั้งดินแดนของเผ่าดินบนเกาะญี่ปุ่นและได้พบกับจิตวิญญาณของอวตารรุ่นก่อนผู้ถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาผ่านการแฝงร่างของแองต่อกรกับเผ่าไฟ ถึงอย่างนั้น แองและเพื่อน ๆ ก็ตัดสินใจเดินทางไปยังป้อมปราการสุดท้ายของเผ่าดินอย่างโอมาชูที่นั่นเขาได้พบกับเพื่อนรักวัยเด็กที่กลายเป็นเจ้าผู้ครองมหานคร King Bumi (รับบทโดย Utkarsh Ambudkar นักแสดง แรปเปอร์ชาวอเมริกันเจ้าของ AKA : UTK the INC) ที่บัดนี้กลายเป็นชายชราบ้าอำนาจผู้ปลุกความเป็นอวตารในตัวเขาด้วยบททดสอบสุดหิน ที่หินจริง ๆ แบบทุ่มหินใส่กันตูมตาม ส่วนงานซีจีทำออกมาได้อลังการแม้จะไม่เนียนตาแต่ก็ดูยิ่งใหญ่ฟิลเหมือนในหนัง The Lord of The Ringsแองและเพื่อน ๆ ยังคงเดินทางต่อไปยังดินแดนลับแลและหลงเข้าไปในโลกวิญญาณ จนคาทาร่าและซ็อกกาโดนเจ้าปีศาจไร้หน้ากักขังวิญญาณไว้ แองจึงต้องลักลอบเดินทางเข้าเผ่าไฟเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากวิญญาณอวตารเผ่าไฟ ก่อนจะถูกจับตัวได้อีกครั้งและนำไปขังในคุกลับแนวอัซคาบันที่เข้าไปแล้วไม่มีทางหนีออกมาได้ แต่ด้วยการช่วยเหลือของชูโก (ผู้ทำเพื่อผลงานของตัวเอง ไม่ได้หวังจะช่วยแองจริงจัง) แต่นั่นก็ทำให้แองหนีรอดออกมาได้และกลับไปช่วยเหลือเพื่อนของพวกเขาและชาวเมืองลับแลได้ทันเวลาที่มั่นสุดท้ายของแองคือเผ่าน้ำที่อยู่ทางขั้วโลกใต้ ที่นั่นคาทาร่าได้ฝึกฝนเคล็ดลับวิชาของชาวเผ่าน้ำจนเชี่ยวชาญมากขึ้น ส่วนซ็อกกาก็พบรักกับลูกสาวหัวหน้าเผ่าที่ได้รับพลังวิญญาณแห่งดวงจันทร์ช่วยชีวิตไว้ในวัยเด็ก ทำให้เธอสามารถสื่อสารและถอดจิตไปเที่ยวในโลกวิญญาณได้ เธอจึงได้พบกับซ็อกกาตั้งแต่ตอนที่เขาหลงทางในโลกวิญญาณ ก่อนที่ทัพหลวงของเผ่าไฟภายใต้การนำของแม่ทัพเชา (รับบทโดย Ken Leung) จะนำทัพเรือนับร้อยบุกถล่มดินแดนเผ่าน้ำจนแทบจะย่อยยับ พร้อมกับแผนควบรวมโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์เข้าด้วยกัน (ช่างหัวมันท่านผู้นำโอไซ!) เพราะเชาหวังจะขึ้นเป็นใหญ่ในโลกหล้าสุดท้ายแล้วแองจะฝึกฝนเคล็ดลับวิชาของอวตารทั้ง 4 ธาตุได้สำเร็จหรือไม่? เราจะได้เห็นพัฒนาการจากเด็กน้อยที่ไม่พร้อมจะต่อสู้และปฏิเสธพลังอวตาร สู่การเป็นเณรน้อยเจ้าอภินิหารที่ช่วยเหลือชนเผ่าต่าง ๆ จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของธาตุไฟได้ด้วยวิถีของเจ้าหนูมหัศจรรย์คนนี้ซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จจากการ์ตูนแอนิเมชั่นทั้ง 3 ซีซั่น (2005-2008) ก่อนที่ผู้กำกับฯ มากฝืมืออย่าง เอ็ม.ไนท์ ชยามาลาน (M. Night Shyamalan) จะนำมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ในชื่อ ‘The Last Airbender’ เมื่อปี 2010 ที่ได้คำวิจารณ์และเรตติ้งเพียง 4/10 จาก IMDB ส่วนเรตติ้งฝั่งมะเขือเน่า (Rotten Tomatoes) ก็ได้เพียง 5% เท่านั้น ซึ่งคงไม่ต้องบอกก็รู้ว่า ผลงานชิ้นนี้คงกลายเป็นฝันร้ายของเขาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดี Live Action ของผู้อำนวยการสร้าง ‘อัลเบิร์ต คิม’ (Albert Kim) นักเขียนและโปรดิวเซอร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Sleepy Hollow (2013) และ Nikita (2010) ก็ถ่ายทอด Avatar : The Last Airbender เวอร์ชั่นซีรีส์นี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่การคัดเลือกทีมนักแสดงที่หน้าตาและคาแร็กเตอร์ที่มีความใกล้เคียงกับแอนิเมชั่นอย่างมาก มิติของตัวละครเพิ่มความซับซ้อน ผสมผสานดราม่าแฟนตาซีได้อย่างลงตัวแม้จะมีบางช่วงที่ดูง่วงเหงาหาวนอนและมือลั่นกด skip ข้ามไปบ้าง แต่ก็ทำออกมาได้ดี รวมถึงงาน CG ที่หลายฉากดูเนียนตาเนียนใจ Mood & Tone ของอาณาจักรต่าง ๆ ในซีรีส์มีฟิลคล้ายกับ Lord of the Rings กรุบกริบในส่วนของความผูกพันของตัวละครระหว่างแอง คาทาร่า และซ็อกกา ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีมี ความละมุนใจ แองมีปมฝังใจที่เขาไม่พร้อมต่อสู้ในฐานะอวตาร ด้วยเพราะเขายังเป็นเพียงเด็กตัวเล็ก ๆ แต่ก็ถือว่ามีหัวใจกล้าหาญและมีไหวพริบในการรับมือกับสถานการณ์ได้สมวัย ส่วนคาทาร่าก็เอ็นดูแองเหมือนน้องชาย ซ็อกกาให้ฟิลเหมือนพี่ชายคนโตที่มีปมฝังใจจากการเป็นผู้นำเผ่าน้ำเช่นกัน เช่นเดียวกับความผูกพันระหว่างลุงโอโรห์และหลานชูโกที่ดูอบอุ่นและน่ารักมาก ชูโกแม้มีปมฝังใจจากพ่อที่เนรเทศเขาให้ออกตามล่าอวตาร โดยมีท่านลุงอดีตแม่ทัพคอยเป็นกุนซือและดูแลเขาเสมือนพ่อแท้ ๆหากจะวิเคราะห์ผ่านวัฒนธรรมการแต่งกาย วิถีชีวิต และบ้านเมืองของชนเผ่าต่าง ๆ จะเห็นความเชื่อมโยงกับโลกแห่งความจริง อย่างเผ่าลมของแองที่มีความคล้ายคลึงกับนักบวชทิเบต (Tibet) ผู้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบบนเทือกเขาสูง ขณะที่การแต่งกายและวิถีชีวิตของชนเผ่าน้ำก็มีความคล้ายคลึงกับเอสกิโม (Eskimo) ส่วนชาวเผ่าดินแห่งโอมาชูก็มีความคล้ายคลึงกับชนชาติเปอร์เซียผสมกับชาวอินเดีย และเผ่าอัคคีก็มีความคล้ายคลึงกับชาวจีนทั้งหน้าตาและการแต่งกาย จะเห็นฉากหนึ่งในอาณาจักรเผ่าอัคคีที่มีข้าทาสบริวารแต่งกายคล้ายชาวสยามสมัยอโยธยาและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ลุกต่อกรกับท่านผู้นำเผ่าอัคคี เพราะทนไม่ไหวกับการกดขี่และได้ยินข่าวการกลับมาของอวตารส่วนอวตารแต่ละรุ่นก็สะท้อนวิถีการต่อสู้ของผู้นำในแง่มุมที่แตกต่างกัน อวตารเผ่าดินจากเกาะญี่ปุ่นยึดมั่นในความแข็งแกร่งไร้ปราณี ขณะที่อวตารเผ่าอัคคีมีความขี้เล่นและความเฉลียวฉลาด ส่วนอวตารเผ่าน้ำก็เต็มไปด้วยหัวใจของนักรบที่มุ่งหวังจะปกป้องชนเผ่าของตนให้อยู่รอด ขณะที่แองในฐานะอวตารเผ่าลมเต็มไปด้วยจิตที่เมตตาและรักพวงพ้อง การต่อสู้บนวิถีอวตารของแองจึงไม่โดดเดี่ยวและแบกภาระไว้เพียงลำพัง เพราะเขามีทั้งคาทาร่าและซ็อกกาคอยสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่Avatar : The Last Airbender ยังสื่อถึงความบ้าอำนาจของชาวเผ่าอัคคีที่อยากจะครอบครองทุกอย่าง และตั้งตนเป็นศูนย์กลางมหาอำนาจโลก อย่างไรก็ดีความหวังเดียวของโลกตกไปอยู่กับ ‘ผู้อวตาร’ ที่ดันเป็นเพียงเณรน้อยไร้เดียงสา ถึงอย่างนั้นแองก็มีเซอร์ไพร์สในตอน 8 ที่เขาสามารถถล่มกองเรือของเผ่าอัคคีได้อย่างราบคาบ และแฟนคลับทั่วโลกก็คาดหวังที่จะได้ชมซีซั่น 2 ที่แองน่าจะได้ต่อกรกับท่านผู้นำโอไซและลูกสาวตัวร้ายอย่างอาซูร่า (รับบทโดย Elizabeth Yu) ที่จะกลายเป็นคู่ชกของชูโกอย่างแน่นอน!ใครที่ชมเวอร์ชั่นแอนิเมชั่นและหนังมาแล้ว ไม่ควรพลาด Avatar: The Last Airbender เวอร์ชั่นซีรีส์ ส่วนคนที่ไม่เคยดูก็สามารถสตรีมมิงเวอร์ชั่นซีรีส์ได้แล้ววันนี้ทาง NetflixRassarinhttps://www.imdb.com/title/tt9018736/https://www.dexerto.com/tv-movies/avatar-the-last-airbender-netflix-bloodbending-2541351/https://www.netflix.com/tudum/articles/avatar-the-last-airbender-release-date-photos-newshttps://www.ign.com/articles/avatar-the-last-airbender-on-netflix-inside-the-live-action-adaptationhttps://ew.com/tv/avatar-the-last-airbender-live-action-aang-katara-sokka-zuko/https://www.sideshow.com/blog/netflixs-avatar-the-last-airbender-season-1-episode-1-review