เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ราชินีแห่งน้ำตา • Queen of Tears” [2024]

ชื่อสากล : Queen of Tearsชื่อไทย : ราชินีแห่งน้ำตาชื่อเกาหลี : 눈물의 여왕 | nun-mul-eui yeo-wangแนวซีรีส์ : โรแมนติก • ตลก • ครอบครัวเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : จางยองอู (Jang Yeong-woo) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Bulgasal: Immortal Souls (tvN, 2021) • คิมฮีวอน (Kim Hee-won) • หญิง • ผลงานกำกับซีรีส์ Vincenzo (tvN, 2021) • Crash Landing on You (tvN, 2019)ผู้เขียนบท : พัคจีอึน (Park Ji-eun) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ Crash Landing on You (tvN, 2019) • My Love From the Star (SBS, 2013)จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบความยาวตอนละ : 76 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่องเคเบิ้ล tvN • สตรีมมิ่ง tving • สตรีมมิ่ง Netflix KRวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:10 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 9 มีนาคม - 28 เมษายน 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : สตรีมมิ่ง Netflix TH ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 21:30 น. (ตามไทย)เพียงสามปีให้หลังของงานแต่งที่สื่ออวยยศว่าเป็นงานวิวาห์แห่งศตวรรษ ระหว่าง “ฮงแฮอิน” (รับบทโดย คิมจีวอน) ทายาทแชโบลตระกูลควีนส์กรุ๊ป กับ “แบคฮยอนอู” (รับบทโดย คิมฮยอนซู) พนักงานใหม่ในทีมกฎหมายบริษัท ก็เดินมาสู่จุดตึงเครียดของความสัมพันธ์ ทั้งในออฟฟิศและที่บ้าน มีข่าวเมาท์มอยในทีมกฎหมายว่า แบคฮยอนอู เตรียมขอหย่ากับ ฮงแฮอินเมื่อสามปีก่อน แบคฮยอนอู เป็นฝ่ายรุกและสารภาพรักกับ ฮงแฮอิน ซึ่งเวลานั้นเขารู้เพียงว่าเธอเป็นพนักงานฝึกงานน้องใหม่ของบริษัท แต่เมื่อรู้ว่า ฮงแฮอิน คือทายาทควีนส์กรุ๊ป ฮยอนอู ถึงกับช็อค เขาตัดสินใจลาออกจากงานและกลับบ้านเกิดทันที จนแฮอินต้องนั่งเครื่องบินเจ็ทตามไปหา และให้คำสัญญาว่าเธอจะไม่มีวันทำให้เขาต้องเสียน้ำตาเด็ดขาด ทั้งคู่จึงกลับมาคบกันและแต่งงานกันในที่สุด แบคฮยอนอู กลายเป็นผู้อำนวยการด้านกฎหมายของควีนส์กรุ๊ปส่วน ฮงแฮอิน เจ้าของฉายา ราชินี แห่งห้างสรรพสินค้าควีนส์ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของควีนส์กรุ๊ป ลูกสาวกลุ่มบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเกาหลีใต้ และกำลังไปสวยกับการตำแหน่งซีอีโอห้างสรรพสินค้าควีนส์ แต่เป้าหมายการผลักดันยอดขายของห้างควีนส์ให้ทะลุพันล้านล้านวอนเหมือนกับห้างดังๆ แถวหน้าคู่แข่ง ที่คุยข่มในไลน์กรุ๊ป กลายเป็นประเด็นทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันในที่ประชุมกรรมการ ฮงแฮอินวางอำนาจในฐานะเจ้านาย และไม่ฟังข้อแนะนำของแบคฮยอนอู สั่งให้สามีในฐานะผอ.ด้านกฎหมาย ไปจัดการยกเลิกสัญญากับบรรดาแบรนด์สินค้าหรูที่มีช็อปในห้าง แต่ทำยอดขายไม่ถึงเป้า และกำชับว่าต้องชนะเท่านั้น เรื่องนี้ ยังถูก “ฮงซูชอล” (รับบทโดย กวักดงยอน) น้องชายตัวแสบของแฮอิน นำไปล้อกลางวงเสวนาหลังมื้อค่ำของครอบครัว ทำให้ ฮยอนอู อึดอัดมากยิ่งขึ้นทบทวี ที่ไม่เห็นภรรยาปกป้องตน เวลาถูกสมาชิกในครอบครัวรุมยำอย่างไม่ให้เกียรติฮยอนอูเครียดจัดเรื่องหย่าจนไม่อยากอาหาร และนอนไม่หลับ ถึงขั้นต้องไปปรึกษา จิตแพทย์ชื่อดัง (รับบทโดย โอจองเซ) และไม่สนคำขู่กลายๆ ของพ่อตา “ฮงบอมจุน” (รับบทโดย จองจินยอง) อีกแล้ว ที่ว่าใครออกไปจากควีนส์กรุ๊ป ไม่มีทางไปดี เขาบึ่งรถกลับบ้านเกิดที่ยงดูรี ไปบอกครอบครัวเรื่องการหย่า โดยให้เหตุผลว่าตนไม่มีความสุขและคิดดีแล้ว “แบคดูกวัน” (รับบทโดย จอนแบซู) ผู้เป็นพ่อที่ภาคภูมิใจมากที่ลูกชายแต่งงานกับตระกูลควีนส์กรุ๊ป คัดค้านอย่างหนัก รวมทั้ง “แบคมีซอน” (รับบทโดย จางยุนจู) พี่สาว กับ “แบคฮยอนแท” (รับบทโดย คิมโดฮยอน) พี่ชาย ก็ไม่สนับสนุน มีเพียงแม่ “จอนบงแอ” (รับบทโดย ฮวังยองฮี) ที่พอจะอ่านออกและเข้าใจความรู้สึกของลูกชายกลับถึงบ้านตอนค่ำวันเดียวกันนั้น แบคฮยอนอู คว้าเอกสารขอหย่าเดินไปเคาะประตูเรียกภรรยา บอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย แต่ ฮงแฮอิน ชิงบอกก่อนว่า เธอกำลังจะตายในอีกสามเดือน ฮยอนอู ช็อค เขาร้องไห้ออกมา กำเอกสารขอหย่าในมือแน่น ไม่ยอมยื่นให้ภรรยาตามที่ตั้งใจ และเฉไฉไปว่าเรื่องที่เขาจะบอกคืออยากขอโทษที่ทำตัวไม่ค่อยดีกับฮงแฮอินในขณะที่แฮอินรู้สึกประหลาดใจมากที่อยู่ๆ สามีผู้ซึ่งเคร่งเครียด มีเรื่องไม่ลงรอยกัน ชวนทะเลาะเสมอๆ กลับหันมาทำดีด้วยเหมือนตอนรักที่กันใหม่ๆ และมีท่าทีห่วงใยเธออย่างน่าอัศจรรย์ใจ แต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มสั่นคลอนอีกครั้ง เมื่อ “ยุนอึนซอง” (รับบทโดย พัคซองฮุน) รุ่นพี่ตระกูลดัง ที่มีข่าวว่าเคยคบหากับแฮอินสมัยเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเมื่อ 5 ปีก่อน ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่เกาหลี แบคฮยอนอู ออกอาการหึงเมียอย่างหนัก เวลาที่เห็นสองคนใกล้ชิดกัน• คิมซูฮยอน (Kim Soo-hyun) รับบทเป็น แบคฮยอนอู• คิมจีวอน (Kim Ji-won) รับบทเป็น ฮงแฮอิน• พัคซองฮุน (Park Sung-hoon) รับบทเป็น ยุนอึนซอง• กวักดงยอน (Kwak Dong-yeon) รับบทเป็น ฮงซูชอล• คิมแก็ปซู (Kim Gap-soo) รับบทเป็น ฮงมันแด• อีจูบิน (Lee Joo-bin) รับบทเป็น ชอนดาฮเย• คิมจูรยอง (Kim Joo-ryung) รับบทเป็น พ่อบ้าน• ยุนโบมี (Yoon Bo-mi) รับบทเป็น เลขานา• อีซูจี (Lee Soo-ji) รับบทเป็น บังชิล• อีมีซุก (Lee Mi-sook) รับบทเป็น โมซึลฮี• จองจินยอง (Jung Jin-young ) รับบทเป็น ฮงบอมจุน• นายองฮี (Na Yeong-hee) รับบทเป็น คิมซอนฮวา• คิมจองนัน (Kim Jung-nan) รับบทเป็น ฮงบอมจา• จอนแบซู (Jeon Bae-soo) รับบทเป็น แบคดูกวัน• ฮวังยองฮี (Hwang young-hee) รับบทเป็น จอนบงแอ• คิมโดฮยอน (Kim Do-hyun) รับบทเป็น แบคฮยอนแท• จางยุนจู (Jang Yoon-ju) รับบทเป็น แบคมีซอน• กูซีอู (Goo Si-woo) รับบทเป็น ฮงกอนอู• พัคจองพโย (Park Jung-pyo) รับบทเป็น ชุนชิก• โอจองเซ (Oh Jung-se) รับบทเป็น จิตแพทย์ (บทบาทรับเชิญพิเศษ)เรียบเรียงจาก : netflix.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X - tvN Drama, X - Netflix