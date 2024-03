“นนน-ฟิล์ม” ชวนหวนคิดถึงรักแรกสุดทัชใจ!!

จากอรรถรสความสนุกแบบฉบับภาพยนตร์เรื่อง “รักแรกโคตรลืมยาก” สู่การเรียงร้อยเรื่องราวครั้งใหม่ในรูปแบบซีรีส์กับความอินสุดทัชใจที่ชวนให้คนดูได้หวนนึกถึงความรักครั้งแรกที่แสนจะลืมยาก พร้อมเรื่องราวของมิตรภาพ และความสัมพันธ์ของครอบครัว ที่ลึกขึ้น ซึ้งขึ้น และเข้มข้นขึ้น ในซีรีส์ “รักแรกโคตรลืมยาก The Series” จาก “GMMTV” นำโดย 2 นักแสดงสุดฮอต “นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์, ฟิล์ม รชานันท์ มหาวรรณ์” ร่วมเสริมทัพด้วยทีมนักแสดงคุณภาพ “โอม ภวัต จิตต์สว่างดี, ชิม่อน วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์, ยูโร ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล, วิว เบญญาภา จีนประสม ฯลฯ” ผ่านฝีมือของ 2 ผู้กำกับคนเก่ง “ณภัทร จิตวีรภัทร” และ “ขนิษฐา ขวัญอยู่” มาร่วมสัมผัสความรักครั้งแรกที่จะทำให้คุณได้ย้อนคิดถึงความทรงจำที่แสนพิเศษอีกครั้ง!!เมื่อ “ต๋อง” (นนน กรภัทร์) หนุ่มนักเขียนในวัย 30 ปี ที่มีโอกาสมาเจอเพื่อนๆ ที่จังหวัดบ้านเกิด การกลับมาบ้านครั้งนี้ ทำให้เขาหวนคิดถึงเรื่องราวความหลังวัยมัธยมกับแก๊งเพื่อนตัวกวนประกอบไปด้วย “โด่ง” (โอม ภวัต) เด็กหนุ่มเจ้าของฉายา “โด่ง จู๋ โด่” ส่วน “แบงค์” (ชิม่อน วชิรวิชญ์) ก็เป็นหนุ่ม บ้าบาสเกตบอลจอมขี้เก๊ก ด้าน “ไม้” (นีโอ ตรัย) คือหนุ่มหน้าง่วงฉายา “ไอไม้เกาไข่” และคนสุดท้ายที่มัก ทําตัวเป็นผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาของกลุ่มอย่าง “เปา” (ยูโร ธนเศรษฐ์) ซึ่งในช่วงมัธยมนอกจากมิตรภาพแล้วยังมีหนึ่งคนเขาที่ยังตรึงใจไม่ลืม “หลิน” (ฟิล์ม รชานันท์) หัวหน้าห้องสาวสวยเรียนเก่งที่ใครๆ ก็หมายปอง มาพร้อมกับ “จ๊ะโอ๋” (วิว เบญญาภา) สาวห้าวเพื่อนสนิทของ “หลิน” ซึ่งในตอนนั้น “ต๋อง” ไม่ได้มีความสนใจ “หลิน” เลยแม้แต่น้อย แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเริ่มหวั่นไหวกับเธอ ผู้ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นรักแรกของเขา แล้วมาติดตามเรื่องราวของหัวใจ มิตรภาพ และครอบครัวที่ลึกขึ้น ซึ้งขึ้น และเข้มข้นขึ้นกว่าที่เคยติดตามชมซีรีส์ “รักแรกโคตรลืมยาก The Series” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และทาง YouTube : GMMTV Official พร้อมกันทั่วโลก เริ่มตอนแรก 21 มีนาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter & Weibo : GMMTV