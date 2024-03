Scoop พิเศษ : 6 ซีรีส์จีนย้อนยุคสไตล์ “เกิร์ลพาวเวอร์” ดูสนุกติดหนึบ แฝงสาระ!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

8 มีนาคมของทุกปี ตรงกับวัน ‘สตรีสากล’ เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของผู้หญิงที่กว่าจะได้มาซึ่งโอกาสก้าวสู่ความเสมอภาค จึงถือโอกาสนี้ผลักดัน ‘สิทธิลูกผู้หญิง’ ผ่านซีรีส์จีนโบราณยุคที่ช่องว่างความล้ำเหลื่อมมีให้เห็นกันอยู่ดาษดื่นในยุคชายเป็นใหญ่ !แต่ซีรีส์จีนย้อนยุคที่เราคัดสรรมาให้ชม นอกจากจะหยิบยกประเด็นการต่อสู้ของลูกผู้หญิงเพื่อให้ได้มีสิทธิมีเสียงในสังคมและวัฒนธรรมของพวกเธอแล้ว ผู้ผลิตยังถ่ายทอดออกมาให้ดูสนุกสนาน ดูฟิน ชวนติดตามกันอีกด้วยส่วนจะมีเรื่องไหนอยู่ในใจคุณบ้าง ตามไปดูกัน!ไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์จีนย้อนยุคที่แต่งมาจากเรื่องสมมุติหรือเปล่า? จึงสามารถสอดแทรกเรื่องราวออกมาได้อย่างสนุกสนานผสมความตะมุตะมิ นำแสดงโดย จิ่งเถียน นางเอกสาวจากซีรีส์พสุธารักเคียงใจ (Wonderland of Love - 2023) ที่ไปโด่งดังระดับโลกมาแล้วจากภาพยนตร์ The Great Wall และ Pacific Rim ประกบ เฝิงเส้าเฟิง พระเอกรุ่นใหญ่จากตำนานหมิงหลัน (THE STORY OF MING LAN - 2018) ร่วมด้วย หวังลี่คุน และ โจวอี้หรานตัวเรื่องบอกเล่าเรื่องราวของมู่จั๋วหัว (จิ่งเถียน) บุตรีอนุภรรยาตระกูลใหญ่ ผู้เฉลียวฉลาด เจ้าเล่ห์ทันคน และมีวิชาแพทย์ แต่กลับใฝ่ฝันอยากเป็นขุนนาง จึงหนีการแต่งงานที่พ่อบังคับจัดหาให้มาเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นขุนนางหญิง หวังก้าวหน้าในอาชีพการงานไม่ต่างจากชาย ด้วยแนวคิดต่อต้านระบบการแต่งงานแบบดั้งเดิมและได้พานพบกับหลิวเหยี่ยน (เฝิงเส้าเฟิง) เทพเจ้าแห่งสงครามผู้แข็งแกร่ง รูปงาม และอนาถที่แบกรับความเกลียดชังต่อชาติบ้านเมืองและวงศ์ตระกูล ทั้งสองได้รู้จักจนตกหลุมรักกัน จับมือกันขจัดภัย ปกป้องประเทศชาติโทนเรื่องโฟกัสไปที่ความคิดอ่านเกินหญิงยุคนั้นของมู่จั๋วหัว เพราะตามท้องเรื่อง (อันเป็นเรื่องสมมุติ) มีเงื่อนไขว่า หากขุนนางหญิงแต่งงานจะต้องออกจากราชการ แต่จะทำอย่างไรเมื่อมู่จั๋วหัวและหลิวเหยี่ยนกลับรักกันเสียแล้ว และมู่จั๋วหัวไม่คิดจะลาออกจากราชการ พวกเขาจึงเลยใช้วิธีอยู่ด้วยกันแบบไม่จดทะเบียน หลิวเหยี่ยนอยู่กับมู่จั๋วหัวแบบยอมลดเกียรติของตัวเองโดยไม่มีสถานะของคำว่า ‘สามี’ผู้ชายอารายจะเสียสละปานนั้น แต่เสน่ห์ที่ยากเกินต้าน นอกจากความแสนดีแบบหน้าตายของเทพสงครามแล้ว ก็อยู่ที่ความน่าเอ็นดูฉลาดแสนกลของมู่จั๋วหัวนี่ละ...จนดูไปอมยิ้มไปตามไปยิ้มแก้มแตกกันได้ ทาง WeTV จำนวน 40 ตอนจบถ้าจะมีซีรีส์จีนพีเรียดเรื่องไหนที่พูดความเป็นเฟมินีนดูสนุกขั้นสุด ต้องยกให้เรื่องนี้ ไม่เพียงเป็นการกลับมาครั้งแรกบนซีรีส์จีนในรอบ 16 ปีของหลิวอี้เฟย นักแสดงเจ้าบทบาทเจ้าของฉายาพี่นางฟ้า ตัวซีรีส์ยังสร้างคู่จิ้นคู่ใหม่ระหว่าง ‘หลิวอี้เฟย’ เซียวเหล่งนึ่ง เวอร์ชั่น 2006 กับ ‘เฉินเสี่ยว’ เจ้าของบทเอี้ยก้วย เวอร์ชั่น 2014 ที่มาแท็คทีม พาซีรีส์ออนแอร์เพียง 15 ชั่วโมงกวาดยอดวิวทะลุกว่า 200 ล้านวิวแล้วด้วยพล็อตเรื่องสะท้อนชีวิตการต่อสู้ของผู้หญิงยุคซ่ง 3 คน ได้แก่ จ้าวพ่านเอ๋อร์ (หลิวอี้เฟย) อดีตลูกขุนนางต้องโทษ ทำให้วัยเด็กกลายเป็นนางรับใช้ในคณะดนตรี ซึ่งถือเป็นชนชั้นต่ำของสังคม ก่อนจะเป็นไทมาเปิดร้านน้ำชาเล็กๆ เป็นของตัวเองในเฉียนถัง ร่วมกับ ซุนซานเหนียง (หลิ่วเหยียน) เพื่อนรัก สาวใจนักเลง แม่ม่ายลูกติดที่มีฝีมือทำขนมเป็นเลิศ และ ซ่งอิ่นจาง (หลินอวิ๋น) นักดนตรีสาวที่นางรักเอ็นดูเสมือนน้องสาวมาวันหนึ่งได้มาพบกับกู้เชียนฟาน (เฉินเสี่ยว) หัวหน้าหน่วยมหาดเล็กพิเศษ ผู้มีฉายาว่ามัจจุราชจำแลง แต่จ้าวพ่านเอ๋อร์กลับรังเกียจเมื่อรู้ว่าเขาเป็นมหาดเล็กพิเศษ เช่นเดียวกับกู้เชียนฟานที่ไม่ถูกชะตากับกิริยายโสของจ้าวพ่านเอ๋อร์แต่ด้วยต้องการช่วยซ่งอิ่นจาง ซึ่งโดนผู้ชายต่ำช้าหลอกให้หนีตามไป บวกกับต้องการทวงความเป็นธรรมจากโอวหยางซวี่ คู่หมั้นที่จู่ ๆ ตัดสัมพันธ์จากนางหลังสอบติดจอหงวน ทำให้จ้าวพ่านเอ๋อร์ตกกระไดพลอยโจนร่วมเดินทางไปกับกู้เชียนฟาน ต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนไปถึงเมืองหลวงด้วยโชคชะตาทำให้ทั้งสามสาวตัดสินใจอยู่เมืองหลวงต่อ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ช่วยกันเปิดโรงน้ำชา ค่อยๆ เรียนรู้เพื่อที่จะแข็งแกร่งบนเส้นทางแห่งขวากหนามที่มีกำแพงของชนชั้นเป็นอุปสรรค ต่อสู้ปูทางจนประสบความสำเร็จต้องยอมรับว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ไม่ควรพลาด ควรค่าแก่การชมจนขอบตาดำด้วยประการทั้งปวง แค่ 40 ตอนเอง รับชมพากย์ไทยได้ทาง WeTVจะว่าไปสมัยโบราณหญิงผู้ดีมักอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ถึงเวลาพ่อแม่จัดหาคู่ครองให้แต่งงาน เพราะที่พึ่งของสตรีคือการมีสามีที่ดี ตลอดชีวิตคือการเชื่อฟังสามี แต่ถ้านางมีความคิดเป็นของตัวเองอยากเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองขึ้นมา สมรภูมิเล็กๆ ในบ้านจะเกิดขึ้นมาทันที อย่างเช่นซีรีส์เรื่องนี้ที่ใช้ฉากหลังเป็นช่วงราชวงศ์หมิง เล่าเรื่องราวของ สืออีเหนียง (ถานซงอวิ้น) บุตรีอนุภรรยาที่มีฐานะต่ำต้อย แต่ก็มีความคิดเป็นของตนเอง เชื่อว่าสตรีไม่ควรจำกัดชีวิตตนเองอยู่เพียงในเรือน นางหวังอาศัยความสามารถในการเย็บปักอันยอดเยี่ยมไปใช้ชีวิตอิสระแต่แล้วกลับจับพลัดจับผลูต้องแต่งงานกับหย่งผิงโหวแม่ทัพใหญ่สวีลิ่งอี๋ (จงฮั่นเหลียง) ที่มีอนุภรรยาอยู่แล้วหลายคน นางใช้จิตใจที่มองโลกในแง่ดี ปฏิบัติต่อทุกคนที่อยู่รอบตัว จนได้รับความไว้วางใจจากผู้คนในสกุลสวี จนได้รับหน้าที่ให้ดูแลกิจการในตระกูล แม้แต่สวีลิ่งอี๋ผู้เย็นชาเริ่มหวั่นไหวในความดีของนางทั้งคู่ผ่านเรื่องราวและอุปสรรคมาด้วยกันจนความรักค่อย ๆ ก่อกำเนิด เป็นการแต่งงานก่อนค่อยรักและเข้าใจกันในภายหลัง ภายใต้การสนับสนุนของสามี สืออีเหนียงได้เปิดหอเย็บปักเซียนหลิง พยายามถ่ายทอดศิลปะการเย็บปักสอนผู้ประสบภัยให้มีอาชีพ ส่วนหย่งผิงโหวสวีลิ่งอี๋ ต้องการปกป้องบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข พัฒนาชีวิตของราษฎร ผลักดันการเปิดกว้างทางทะเลเรื่องย่ออาจฟังดูเคร่งเครียด แต่บอกเลย ชั้นเชิงการเล่าเรื่องในการขจัดเหล่าอนุภรรยาออกจากฉากคือเหนือชั้นมาก เคมีพระนางดีงามเว่อร์ ฟินในความเลิ่กลั่กจากคนแปลกหน้ากลายมาเป็นคู่รัก ฮาในสกิลการจีบภรรยาตัวเองของท่านแม่ทัพ จนมาถึงความเป็นซัพพอร์ตความคิดภรรยา สอดแทรกคติการใช้ชีวิตคู่ที่ดีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจที่สำคัญสะท้อนให้แรงกดดันค่านิยมของหญิงผู้ดีจีนในอดีตที่แม้จะร่ำรวยทรัพย์สิน แต่กลับมีข้อจำกัดทางประเพณีมากมาย แต่สืออีเหนียงกลับใช้ความสติปัญญา ความอดทน เหตุผล ความสามารถ และแรงสนับสนุนของสามีก้าวผ่านมาได้งานนี้จบสวย...ชวนมาชมได้ทาง WeTV พากย์ไทยจำนวน 45 ตอนจบซีรีส์จีนย้อนยุคแนวโรแมนติกคอเมดี้ขายขำเอาฮากระจาย จนสร้างชื่อให้กับสองนักแสดงอย่างจ้าวลู่ซือและติงอวี่ซี ที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นพระนางตัวท็อปกันไปแล้วว่าด้วยเรื่องราวของ เฉินเสี่ยวเชียน (จ้าวลู่ซือ) นักเขียนสาวโสดที่ไม่เคยมีความรักเพียงสักครั้ง และตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างงานเขียนละครที่มีผู้หญิงเป็นตัวเอกให้ได้ แต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อเธอหลุดเข้าไปบทที่ตัวเธอเองเขียน เป็นองค์หญิงสามเฉินเฉียนเฉียน (จ้าวลู่ซือ) ผู้เกรี้ยวกราดแห่งแคว้นตงเหลียน จ้องทำร้ายเฉียนฉูฉู่พี่สาวด้วยความอิจฉา และต้องมาแต่งงานกับองค์ชายหานซั่ว (ติงอวี่ซี) แห่งแคว้นเป่ยเซี่ย ซึ่งตามบทประพันธ์นางต้องถูกฆ่าตายภายในตอนที่สาม ทางรอดเดียวคือนางต้องปรับปรุงตัวเอง สร้างพันธมิตร เพื่อเอาตัวรอดเนื้อเรื่องอาจไม่ได้เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิสตรีตรงไหน แต่มันมีประเด็นตรงที่แคว้นตงเหลียนของเฉินเฉียนเฉียนเป็นแคว้นที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ ผู้หญิงคือช้างเท้าหน้า ผู้ชายคือช้างเท้าหลัง มายาคติใดๆ ที่เคยเห็นว่าชายทำเช่นไรกับผู้หญิง ในแคว้นนี้จะสลับบทบาทกัน แม้แต่ผู้ครองแคว้นก็เป็นผู้หญิง ตำแหน่งหน้าที่การงานสำคัญๆ ในการขับเคลื่อนสังคมก็ตกเป็นของผู้หญิงตัวเรื่องอาจไม่ได้ตั้งใจเล่าเรื่องสิทธิความเท่าเทียมตรงๆ ออกแนวเชิงตลกมากกว่า แต่ก็ทำให้มองเห็นภาพในมุมกลับผ่านความบันเทิงได้เหมือนกัน โดยเฉพาะเมื่อองค์ชายหานซั่วที่มาจากต่างแคว้น เคยชินกับวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ต้องมาแต่งเข้าแคว้นนี้ ทำให้ต้องอึดอัดใจอยู่ไม่น้อยเรียกว่าไปดูความอลหม่านของเรื่องนี้กันได้ทาง WeTV มีพากย์ไทย จำนวน 24 ตอนจบเป็นอีกครั้งที่มีการเอ่ยถึงซีรีส์น้ำดีเรื่องนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกจริง ครบรสจริง แถมเป็นตัวละครที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์อีกด้วย แม้ว่าจะมีการเสริมแต่งให้ดูมีสีสันขึ้น ที่สำคัญระดมนักแสดงมากฝีมือมาประชันบทบาทอย่าง หลิวซือซือ มารับบท หยุนเสียน ร่วมด้วย ฮั่วเจี้ยนหัว, หวงเซียน, จินเฉินว่าด้วยเรื่องราวยุคราชวงศ์หมิง เมื่อหยุนเสียนลูกสาวแม่ทัพผู้สนใจวิชาด้านการแพทย์ แต่เนื่องจากยุคสมัยนั้นแพทย์หญิงจีนไม่เป็นที่ยอมรับ จะเป็นหมอได้ก็เพียงหมอตำแย ทำให้ต้องฝ่าฟันความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิความไม่เท่าเทียมชายหญิง และอุปสรรคต่างๆ นานา จนกลายเป็นหมอหญิงชื่อดังในราชสำนักหมิง อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุของรักสามเส้าของพี่น้องฮ่องเต้จูฉีเจิ้น (ฮั่วเจี้ยนหัว) และน้องชายอ๋องจูฉีอี้ (หวงเซียน) อีกด้วยตลอดทั้งเรื่องนอกจากจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครที่ค่อยๆ เติบโต ไปพร้อมกับการฟันฝ่าเส้นทางการแพทย์ที่มีเรื่องเพศสภาพเป็นอุปสรรคแล้ว อีกทั้งยังสอดแทรกเรื่องความรักและการเมืองตามยุคสมัยชนิดที่ว่ากดดูแล้วหยุดไม่ได้จริงๆ โดยเฉพาะบทบาทของนักแสดงนำทั้ง 4 เรียกว่าเอาอยู่ทุกฉาก ยังพอหาชมกันได้ทาง youtube ช่อง Workpoint TVอาจจะเป็นซีรีส์ที่นานไปหน่อย แต่ควรค่าแก่การคลิกชม เพราะนอกจากจะสร้างจากตัวละครจริงที่มีในประวัติศาสตร์แล้ว ยังเดินเรื่องสนุกสนานเข้นข้น แถมได้นักแสดงชื่อดังที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี (สมัยยังไม่เป็นซุปตาร์เบอร์แรงเท่าทุกวันนี้) มาฟาดบทบาทการแสดง นำโดย จ้าวลี่อิ่ง, เฉินเสี่ยว, เฉียวเหรินเหลียง, หยางหรง, ถางอี้ซิงตำนานลู่เจิน กล่าวถึงเรื่องราวของ ลู่เจิน (จ้าวลี่อิ่ง) หญิงแกร่งยุคสมัยราชวงศ์เหนือใต้ของจีน นางถูกคนลอบสังหาร จนหนีหัวซุกหัวซุนจนได้มาพบกับองรัชทยาทเกาจ้าน (เฉินเสี่ยว) ซึ่งปิดบังฐานะ ทั้งสองเกิดชอบพอกัน แต่มีเหตุให้พลัดพรากกัน หลังจากนั้นลู่เจินบังเอิญจับพลัดจับผลูได้เข้าไปเป็นนางกำนัลในวังหลวง แต่ด้วยความสามารถที่โดดเด่น ทำให้เหล่านางกำนัลกลั่นแกล้งนางอยู่เป็นเสมอ จนได้มาพบกับเกาจ้านอีกครั้งในวังหลวงอย่างไม่คาดคิดและได้รู้ฐานะที่แท้จริงของเกาจ้านการพบกันครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ลู่เจินกลับไม่ยอมแพ้ในโชคชะตา ใช้ความสามารถและสติปัญญาต่อสู้จนสามารถยกระดับตำแหน่งของตัวเองมาเป็นขุนนาง และกลายมาเป็นอัครเสนาบดี หรือเทียบเท่านายกหญิงถึงจะมีการหยิบยืมเกร็ดและชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์มาใช้สร้างซีรีส์ แต่ต้องบอกก่อนว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเป็นการแต่งเติมและผูกสตอรี่ใหม่หมด ฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงและแฝงแง่คิดเรื่องการต่อสู้ของลูกผู้หญิงก็พอได้อยู่ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องจริงไปซะทั้งหมด แต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้ทำออกมาได้สนุกครบรสจริง จนออกมาเป็นแนวโรแมนติกดราม่า ตามไปตำกันได้ทาง WeTV จำนวน 45 ตอนจบSoftlensmydramalist.com/https://wetv.vip/th