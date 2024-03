เปิดตัวกลางอากาศ โชกุน – เฟิร์ส โชว์ Aerial Straps เรียกเสียงฮือฮาลั่นบาร์โฮส

เตรียมสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโลกกับซีรีส์เรื่อง “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” ซีรีส์วายไทยรสชาติใหม่ที่ตีแผ่ชีวิตบาร์โฮสระดับท็อป ที่ล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์สุดยิ่งใหญ่ ณ Max Club Bangkok เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลึกกำลังร่วมมือครั้งแรกระหว่าง บริษัท สตาร์ทติ้ง จำกัด ร่วมกับ ช่อง GMM25 และ iQIYI (อ้ายฉีอี้) โดยมีสามผู้จัดมากประสบการณ์ ธัญญ่า ธัญญาเรศ , เดียร์น่า ฟลีโป และ ครูเล้ง ราชนิกร พร้อมด้วย ประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ และปฏิบัติการธุรกิจ ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง และ ผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้ภายในงานได้มีการเปิดบาร์โฮส Deep Night Club ด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่านักแสดงนำทีมโดย นาธาน แดนอรุณ ที่สวมบทบาท “ดีเจเจมส์” พาทุกคนเข้าสู่ร้านกับค่ำคืนที่แสนวิเศษที่คุณจะไม่ได้นอน พร้อมเปิดฟลอร์การแสดงแรกด้วยโชว์ Aerial Pole จาก ซัน ฐณะณัฏฐ์ ที่สุดตื่นตาเรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นบาร์ ต่อด้วยซีนการแสดงที่โชว์ให้เห็นถึงศักยภาพสุดท้าทายของสามหนุ่ม ซีเกมส์ ธีรภัทร , เนปจูน ภูริชล และ ฉลาม สยาม ตามมาด้วยโชว์ไฮไลท์ของงาน โดยสองนักแสดงนำ โชกุน ปารมี และ เฟิร์ส ปิยังกูร ที่ได้มาร่วมโชว์ Aerial Straps ศาสตร์แห่งการวาดลวดลายกลางอากาศ ที่งานนี้ทั้งสองได้สร้างโมเมนต์ระดับตำนาน ที่แฟนๆ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน กับการจูบกลางอากาศ สร้างความฟิน และแซ่บจนเข็ดฟัน!!! ซึ่งเป็นการรังสรรค์และฝึกซ้อมโดย ครูเล้ง ราชนิกร ผู้จัดซีรีส์ ดีกรีนักกายกรรมระดับโลกสร้างสีสันความสนุกแบบจัดเต็มโดยสองพิธีกรมากความสามารถ เอกกี้ เอกชัย และ อ้น ศรีพรรณ ที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักถึงความเป็นมาของซีรีส์ผ่านทางสามผู้จัดคนเก่งอย่าง ธัญญ่า ธัญญาเรศ , เดียร์น่า ฟลีโป และ ครูเล้ง ราชนิกร ต่อด้วยการพูดถึงการถ่ายทำซีนระดับตำนานของสองนักแสดงตัวแม่ของการอย่าง ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ หนิง ปณิตา ที่ถึงแม้วันนี้ หนิง ปณิตา ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ แต่ได้ส่งคลิปมาให้กำลังนักแสดงอย่างอบอุ่น อีกทั้งเหล่านักแสดงนำก็ได้มีการเล่าถึงเบื้องหลังและความสนุก รวมถึงคาแรกเตอร์ที่ได้รับของซีรีส์เรื่องนี้ พร้อมด้วยการสัมภาษณ์ผู้กำกับอย่าง ชีวิน ธนะมินทร์ และได้มีการเปิดตัวเพลงประกอบซีรีส์อย่างเพลง ตามใจ ที่ร้องโดยวง Fellow Fellow ซึ่งเพลงนี้โปรดิวซ์สองนักแต่งเพลงชั้นนำของไทย อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ และ ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเก็บภาพความประทับใจ เรียกได้ว่าเป็นงานเปิดตัวซีรีส์สุดอบอุ่นและสร้างความประทับใจให้กับแขกที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้เป็นอย่างมากซีรีส์ “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” บอกเล่าเรื่องของ ‘เข็มทิศ’ (รับบทโดย โชกุน ปารมี) ลูกชายสุดที่รักของ ‘มาดามเฟรญ่า’ (รับบทโดย ธัญญ่า ธัญญาเรศ) เจ้าของ Deep Night Club บาร์โฮสอันดับต้นๆ ของประเทศที่แตกต่างกว่าบาร์ใดๆ ด้วยการโชว์กายกรรมที่สวยงามสุดพิเศษและนั่นเองที่ทำให้เข็มทิศได้ทึ่งกับ ‘เวลา’ (รับบทโดย เฟิร์ส ปิยังกูร) โฮสตัวท็อปยืนหนึ่ง ที่สุดจะดึงดูด ทั้งการเทคแคร์ และการโชว์ ยิ่งได้เจอะและได้ใกล้ชิดก็ยิ่งทำให้หลงเสน่ห์มากขึ้น แต่การได้มาเจอกันในครั้งนี้มันมาพร้อมกับความชุลมุนตกกระไดพลอยโจน และพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์และอุปสรรคของทั้งคู่เตรียมติดตามรับชม “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” พร้อมกัน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23:00 น. บนช่อง GMM25 และรับชมเวอร์ชัน UNCUT เวลา 24:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น เริ่มตอนแรก 7 มีนาคมนี้!ติดตามรับชมความเคลื่อนไหวของซีรีส์ "Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” ได้ในโซเชียลมีเดีย Deep Night The Series ทุกช่องทางFacebook : https://www.facebook.com/DeepNightTheSeries TwitterIGYoutube : https://www.youtube.com/@DeepNightTheSeries