แถลงข่าวคอนเสิร์ต “What I Did for Love” นนทิยา จิวบางป่า

บ่ายวันนี้ (5 มีนาคม 2567) ศาลาเฉลิมกรุงจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “What I Did for Love” นนทิยา จิวบางป่า พิธีกร โกมุท คงเทศ พาสื่อมวลชนนำเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตของ เจี๊ยบ นนทิยา จิวบางป่า รับชมและรับฟังบทเพลงไพเราะจาก นนทิยา จิวบางป่า ที่มาพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ชมพู สุทธิพงษ์ วัฒนจัง เกล ดีล่า หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม ครูกวาง ณัฐพร ผกาหลง แบ็งค์ เฉลิมรัฐ จุลโลบล ซึ่งเป็นบรรยากาศพบปะสื่อมวลชนแบบใกล้ชิด ท่ามกลางรอยยิ้มและความประทับใจ ของผู้มาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “What I Did for Love” นนทิยา จิวบางป่า มีกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งนอกจากศิลปินรับเชิญทั้งหมดที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้แล้วนั้น วันแสดงยังมีศิลปินรับเชิญ เอฟ รัฐพงศ์ ปิติชาญ ลูกศิษย์รักครูเจี๊ยบที่เตรียมคว้าไมค์ขึ้นเวทีในครั้งนี้ด้วย ส่วนศิลปินรับเชิญพิเศษที่จะมาเซอร์ไพรส์! ...ติดตามได้เร็วๆ นี้ บรรเลงโดยวง Big Band เฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ)จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา