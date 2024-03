Review ซีรีส์ : “House of Ninjas” นินจาฝีมือชาวอเมริกัน ไม่มันเท่าที่คิด!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หลังความสำเร็จของซีรีส์ “แม่ครัววัยใสแห่งบ้านไมโกะ” (The Makanai : Cooking for the Maiko House-2023) ที่บอกเล่าวิถีเกอิชาในโลกยุคใหม่สู่สายตาชาวโลกได้อย่างดูเพลิน ปีนี้ Netflix ขอนำเสนอ “House of Ninjas” ถ่ายทอดภารกิจลับของลูกหลานสุดยอดนินจาในตำนาน ศึกสายเลือดระหว่างทายาทเจนฯ ใหม่ของ ฮัตโตริ ฮันโซ VS ฟูมะ โคทาโร ในมือผู้กำกับฯ ชาวอเมริกัน จะ ‘เดือด’ หรือ ‘ดับ’ รู้ไว้ก่อนตัดสินใจจะ Stream หรือ Skip!House of Ninjas (2024) ว่าด้วยเรื่องราวของนินจาในโลกยุคใหม่ ที่ตัวตนยังคงเป็นความลับพร้อมภารกิจลับของทายาทนินจาตระกูลทาวาระ ที่แม้ชีวิตในยามปกติจะเหมือนครอบครัวชาวญี่ปุ่นทั่วไป โดยมี ‘โชอิจิ’ (รับบทโดย โยสุเกะ เอกุจิ) ผู้เป็นพ่อทำหน้าที่ผู้จัดการโรงงานผลิตสาเก (ซึ่งไม่ดื่มเหล้า) และพยายามใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรงข้ามกับ ‘โยโกะ’ (รับบทโดย ทาเอะ คิมูระ) ภรรยาที่มีอาชีพเป็นแม่บ้านขี้เบื่อผู้ชอบแอบขโมยของในห้างแก้เซ็ง รวมถึงรับงานนอกเป็นสายลับนินจาที่ทำให้สามีคิดว่านางนอกใจโชอิจิและโยโกะมีลูกด้วยกันถึง 4 คน ลูกชายคนโตมีชื่อว่า ‘กาคุ’ (รับบทโดย เคนโกะ โคระ) เสียชีวิตระหว่างทำภารกิจ ทิ้งปมในใจและภาระหนักอึ้งให้กับ ‘ฮารุ’ (รับบทโดย เคนโตะ คาคุ) ลูกชายคนรองและพระเอกของเรื่อง เช่นเดียวกับน้องสาวคนที่ 3 อย่าง ‘นางิ’ (รับบทโดย อาจู มาคิตะ) ที่มีกาคุเป็นไอดอลและแอบฝึกฝนวิชานินจาอย่างลับ ๆ พร้อมกับมีหนุ่มร่วมรุ่นมาแอบปิ๊ง ส่วน ‘ริคุ’ (รับบทโดย เทนตะ บังกะ) ลูกชายคนสุดท้องก็ยังเป็นน้องเล็กจนไม่รู้เรื่องราวใด ๆ ในครอบครัวนินจา ถึงอย่างนั้น ริคุก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวเองและครอบครัว ซึ่งทำให้คุณย่าผู้ใจดีคอยหัวเราะให้กับความไร้เดียงสาของเจ้าหนูจำไมในยามปกติฮารุเป็นพนักงานบรรจุเครื่องดื่มใส่ตู้หยอดเหรียญ ที่เผลอมีใจให้กับคอราเม็งร้านเดียวกัน ‘คาเรน’ (รับบทโดย ริโฮะ โยชิโอกะ) นักข่าวสาวที่ดันพาตัวเองเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมหมู่จนเดือดร้อน เพราะนางดันไปตามสืบคดีฆาตกรรมของเจ้าลัทธิประหลาดจนเกือบจะเป็นเหยื่อฆาตกรรมซะเอง ทำให้ฮารุต้องตีเนียนเข้าร่วมลัทธิเพื่อปกป้องคาเรนควบคู่กับการโค่นล้มเจ้าลัทธิ นั่นทำให้เขาพบว่า ปริศนาที่อยู่เบื้องหลังลัทธิคลั่งนี้เชื่อมโยงกับตระกูลนินจาที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาหลายชั่วรุ่นซีรีส์จำนวน 8 ตอนใช้วิธีเดินเรื่องตัดสลับไปมาระหว่างภารกิจนินจา และปัญหาภายในครอบครัวที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้ใส่ใจกันเท่าไหร่ เพราะทุกคนล้วนหมกมุ่นกับปัญหาและภารกิจลับของตัวเอง จนดูเหมือนมีแค่โชอิจิที่พยายามประคับประคองความเป็นครอบครัวไว้ จนแอบน้อยใจที่ลูกและภรรยาไม่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเท่าที่ควรอย่างตอนที่มีสื่อต่างประเทศมาถ่ายทำสารคดีสาเกและสัมภาษณ์โชอิจิพร้อมกับรีเควสถ่ายรูปครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตา วันนั้นกลับมีเพียงโชอิจิ คุณย่า และลูกชายคนเล็กเท่านั้น เพราะคนอื่น ๆ ต่างติดภารกิจลับจนหลงลืมให้ความสำคัญกับภารกิจของครอบครัวหลังจากที่ปูเรื่องราวปัญหาครอบครัวของแต่ละตัวละครที่ค่อนข้างยืดย้วยในครึ่งแรก ซีรีส์กลับพลิกมาเดินเกมเร็วด้วยการเฉลยตัวผู้ร้ายตั้งแต่กลางเรื่อง เพื่อเชื่อมโยงครอบครัวทาวาระกับศัตรูลับคู่ปรับตลอดกาล เพราะศัตรูของพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากนินจาตระกูลใหญ่แห่งยุคเอโดะ ทำให้สมาชิกครอบครัวทาวาระต้องร่วมมือร่วมใจใช้วิชานินจาในการต่อสู้ร่วมกันหากวงการซามูไรจารึกชื่อของ มิยาโมโต มูซาชิ VS ซาซากิ โคจิโร วงการนินจาก็มี ฮัตโตริ ฮันโซ VS ฟูมะ โคทาโร่ ผู้เป็นสุดยอดนินจาในตำนาน เป็นแรงบันดาลใจให้ เดฟ บอยล์ (Dave Boyle) ผู้กำกับฯ สัญชาติอเมริกัน หยิบยกมาสร้างเป็นซีรีส์ พร้อมกับพ่วงตำแหน่งนักเขียนบท ร่วมกับทีมเขียนบทชาวญี่ปุ่นHouse of Ninjas จึงว่าด้วยการฟาดฟันแบบลับ-ลับตามแบบฉบับของนินจา ซึ่งแตกต่างจากวิถีซามูไรที่เน้นตาต่อตา ฟันต่อฟัน มันจึงดำเนินเรื่องราวเชิงสืบสวนสอบสวน เปิดโปงเบื้องหลังลัทธิประหลาด และการต่อสู้ภายใต้หน้ากากของเหล่านินจา โดยตระกูลทาวาระสืบเชื้อสายมาจาก ‘ฮัตโตริ ฮันโซ’ นินจาประจำตระกูลโตกุกาวาที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งในสุดยอดนินจาอิงะของญี่ปุ่น ผู้โดนสังหารโดย ‘ฟูมะ โคทาโร’ สุดยอดนินจาประจำตระกูลโฮโจ ซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ฮัตโตริ ฮันโซ เป็นฝั่งพระเอก ส่วนบทตัวร้ายก็ตกเป็นของผู้สืบทอดแห่งฟูมะ โคทาโร ผู้ไม่ยอมให้ชื่อเสียงของตระกูลเลือนหายไปตามเวลาแต่อาจเป็นเพราะการตีความจากมุมมองของ ‘คนนอก’ ที่มองวิถีนินจาผ่านสายตาของชาวอเมริกัน ทำให้ House of Ninjas ไม่ได้ดูสนุกและเร้าใจอย่างที่คิด เพราะซีรีส์จะเน้นความดราม่าและรักต้องห้ามระหว่างพระเอกกับนางเอกมากไปสักหน่อยจุดนี้จะมีความเป็นซีรีส์ป็อปคัลเจอร์ของญี่ปุ่นค่อนข้างมาก ทำให้ฉากบู๊แอ็กชั่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ตรงกันข้ามถ้าคุณชอบซีรีส์แนวรักขมมีปมในใจก็น่าจะถูกใจเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย ครึ่งหลังก็เลยหยอดแนวคิดแบบอเมริกันเข้ามาอย่างถาโถม ด้วยการที่ครอบครัวนินจาต้องมาทำภารกิจช่วยชาติ และตัวร้ายก็คิดการณ์ใหญ่ไปแบบหวังจะก้าวสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร เหมือนสูตรสำเร็จของหนังฝั่งฮอลลีวูดนั่นล่ะโดยรวมในส่วนของบททำออกมาได้ไม่หวือหวาเท่าไหร่ นักวิจารณ์บางคนถึงกับบ่นว่า “เชยสะบัด” ออกแนวเดาทางได้ไม่ว้าว ไม่มีฉากเซอร์ไพรส์ ไร้การหักมุมแบบตกใจ แต่เป็นการเล่าเรื่องเป็นเส้นตรง จนหลายคนน่าจะเคยเห็นเรื่องราวทำนองนี้ในหนังและซีรีส์เรื่องอื่น ๆ มานักต่อนัก อย่างลัทธิคลั่งสั่งคนฆ่าตัวตาย หรือการที่รัฐบาลอยู่เบื้องหลังการทำงานของสายลับนินจา (เหมือนเป็น FBI และ MI6 เวอร์ชั่นญี่ปุ่น) ทำให้ House of Ninjas อาจจะไม่เป็นซีรีส์ลูกรักจากฝั่งญี่ปุ่นของนักวิจารณ์และผู้ชมทั่วโลกแต่ถ้าคุณอยากซึมซับวิธีชีวิตของนินจายุคใหม่ ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไป ภารกิจจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จากที่เคยรับใช้โชกุน ไดเมียว หรือองค์จักรพรรดิ เปลี่ยนมาทำงานเพื่อรัฐบาลแทน แต่คู่ปรับก็ยังสืบทอดวิชานินจาและมีคัมภีร์นินจาในตำนานเป็นกิมมิคสนุก ๆ ในเรื่อง สอดแทรกด้วยมุกตลกจากน้องชายคนเล็กของตระกูล ที่นอกจากขายความน่าเอ็นดูและความขี้สงสัยตลอดเรื่อง คุณก็ไม่ควรพลาดที่จะสตรีมมิ่งซีรีส์เรื่องนี้คิดดูอีกที นอนดูเล่น ๆ ก็เพลินไปอีกแบบ แค่อย่าคาดหวังความตื่นเต้นเร้าใจแบบ Alice In Borderland ทั้งสองซีซั่น หรือ พี่น้องแสบตระกูลซัน (The Brothers Sun-2024) ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก แต่อยากให้นึกถึงซีรีส์ที่มีสไตล์เล่าเรื่องเนิบช้าแบบญี่ปุ่น ผสมผสานเนื้อหากึ่งสายลับตะวันตกกับโทนสีขรึม ๆ พร้อมกับมุกตลกที่ไม่ถึงกับหัวเราะลั่น ถึงอย่างนั้น House of Ninjas ก็ควรค่าแก่การสตรีมมิ่งและขึ้น Top10 ของ Netflix ในวีคแรกที่ออนแอร์และยังคงแช่อยู่ในตำแหน่งนี้อีกหลายสัปดาห์Rassarinhttps://readysteadycut.com/2024/02/19/house-of-ninjas-season-2/https://kyahaha.com/house-of-ninjas-2/ https://www.digitalspy.com/tv/a46813265/house-of-ninjas-ending-explained/ 