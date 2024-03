เรื่องย่อซีรีส์จีน “เนรมิตฝันแดนหย่งอัน • Yong An Dream” [2024]

ชื่อสากล : Yong An Dreamชื่อไทย : เนรมิตฝันแดนหย่งอันชื่อจีน : 永安梦 | Yong An Mengแนวซีรีส์ : • สืบสวน • อิงประวัติศาสตร์ • แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : เติ้งเหว่ยเอิน (Deng Wei En) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ เพลงรักเพชฌฆาต • The Song of Glory (WeTV, 2020) • หวงปิน (Huang Bin) • เฉิงซื่อเฉียง (Cheng Zi Qiang)ผู้เขียนบท : หยางเฉียนจื่อ (Yang Qian Zi) • เฝิงเจาเยว่ (Feng Zhao Yue) • หลี่เฉียน (Li Qian) • หยางเกอ (Yang Ge) • ฉู่รุ่ย (Chu Rui)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Chang’an’s First Beauty (长安第一美人)ผู้ประพันธ์ : Well-Developed Lachrymal Glandsจำนวนตอนออกอากาศ : 24 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป WeTV (วีทีวี) • เว็บไซต์ wetv.vip และ แอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) • เว็บไซต์ iQ.comวัน เวลา ออกอากาศ : บุคคลทั่วไป ทุกวันพุธ - วันเสาร์ เวลา 17:00 น. วันละ 1 ตอน | VIP ทุกวันพุธ - วันศุกร์ เวลา 17:00 น. วันละ 2 ตอนระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 28 กุมภาพันธ์ -สวีเจิ้งซีเมื่อเสาหลักของเรือนถูกนำตัวไปจำคุกคุมขังในชั่วข้ามคืนเพื่อรอการตัดสินลงโทษ ภายใต้รังที่พลิกคว่ำย่อมไร้ไข่ที่สมบูรณ์ “เสิ่นหร่าน” (รับบทโดย เซียหนาน) และ เสิ่นเจิน บุตรสาวสองคนแห่งสกุลเสิ่นจึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นกัน เสิ่นหร่านนั้นแต่งงานออกเรือนไปในสกุลหลี่ จึงถูกแม่สามีบีบบังคับ ทั้งยังคอยขัดขวางไม่ให้ยื่นมือไปช่วยน้องสาว เพราะกลัวครอบครัวสกุลหลี่จะได้รับผลกระทบ ทว่า “หลี่ตี้” (รับบทโดย หลิวไห่ควน) ผู้เป็นสามี ซึ่งเป็นคนกลาง นั่นก็แม่นี่ก็เมียรัก ก็คอยปลอบใจเสิ่นหร่าน เพราะรู้นิสัยมารดาเป็นอย่างดี ที่สำคัญเขาซาบซึ้งใจในตัวภรรยา เพราะครอบครัวสกุลเสิ่นมั่งคั่งมากกว่าสกุลหลี่นัก แต่ เสนาบดีเสิ่นเหวินฉี ก็เลือกตนเป็นลูกเขยทางฝ่าย เสิ่นเจิน ซึ่งถูกเลี้ยงดูอบรมมาอย่างดีจากทั้งบิดาและมารดาผู้ล่วงลับ และแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกับโลกภายนอก ต่อเมื่อพยายามหาทางช่วยบิดานางจึงได้เห็นธาตุแท้ของผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะบรรดาญาติมิตรคนคุ้นเคย ทุกคนต่างพากันหันหลังให้ตระกูลเสิ่นเนียนๆ อาศัยความเฉลียวฉลาด ไม่ยอมคน ทำให้นางค่อยๆ เรียนรู้การเอาตัวรอด และเริ่มลงมือแกะรอยสืบหาความจริงเบื้องหลังการถูกจับกุมของผู้เป็นบิดา โดยอาศัยเบาะแสเป็นกุญแจตู้เก็บของในร้านแลกเงินจิน ที่ เสิ่นเหวินฉี แอบยัดใส่มือบุตรีก่อนจะถูกทางการคุมตัวไปในขณะเดียวกัน เสนาบดีตุลาการลู่สือเยี่ยน ผู้มีแคนดิเดตเป็นรัฐทายาทอีกหนึ่งวาระ ที่กำลังเร่งสืบสวนคดีนี้ก็ต้องสับสนอย่างหนัก เพราะก่อนหน้านี้เขามักจะฝันเห็นความสัมพันธ์ประหลาดล้ำ ระหว่างสตรีปริศนาเจ้าของถุงหอมนางหนึ่งกับตนเองอยู่บ่อยๆ พอหลังจากได้พบเจอ เหม็นขี้หน้ากันไปมาบ่อยครั้งในระหว่างการสืบสวนตรวจสอบหลักฐานของคดีคลองเฉิงซี และทุกครั้งที่เสิ่นเจินร้องไห้เสียน้ำตา เขาก็จะต้องเจ็บปวดหัวใจไปไม่เป็น ถึงขั้นเป็นลมหมดสติลงไปกองกับพื้นทุกคราวไป ในที่สุดเสนาบดีตุลาการลู่ก็พบว่า สตรีปริศนาเจ้าของถุงเครื่องหอมที่อยู่ในความฝันของตน ก็คือ เสิ่นเจิน หรือ คุณหนูเจินเอ๋อร์เจ้าน้ำตา บุตรสาวคนเล็กของขุนนางต้องโทษอุกฉกรรจ์นี่เองการสืบสวนคดีคลองเฉิงซีนำพาให้ ลู่สือเยี่ยน กับ เสิ่นเจิน ได้ใกล้ชิดกันทีละน้อย และก้าวสู่โชคชะตาที่แต่ละคนคาดไม่ถึงทีละก้าว ทั้งสองได้ผ่านความเป็นความตายเกือบโดนย่างสดๆ ไปด้วยกันอย่างองอาจ จากความเกลียด ความหมั่นไส้ และเหม็นขี้หน้า วันเวลายังช่วยให้ทั้งคู่สลายความขุ่นข้องในใจ จนไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน สุดท้ายก่อเกิดเป็นความรักความผูกพันอันลึกซึ้งต่อกัน และตัดสินใจแต่งงานกันแม้ดูเหมือนว่าจะถูกขัดขวางจาก “โจวซู่อัน” (รับบทโดย ซุนเจียน) สมุหพระอาลักษณ์ ฝ่ายตรวจการ ซึ่งมีพระราชสาส์นของฝ่าบาทประกาศออกมาให้เป็นคนควบคุมดูแลการสืบสวนคดีคลองเฉิงซี แต่แล้วในที่สุดเสนาบดีตุลาการลู่ ก็ไม่ทำให้นางผู้เป็นที่รักต้องผิดหวัง เขาสืบหาความจริงเบื้องหลังการพังทลายของคลองเฉิงซี รวมทั้งแบบก่อสร้างที่หายไปจนเจอ ภายใต้ความช่วยเหลือจากความฉลาดเฉลียวของคุณหนูเจินเอ๋อร์ แต่ทว่าคนร้ายจอมบงการผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริง ก็กำลังรุกคืบเข้ามาใกล้เพื่อจัดการกับพวกเขาอย่างเงียบๆ เช่นกัน• สวีเจิ้งซี (Xu Zheng Xi) หรือ เจเรมี่ โจนส์ (Jeremy Jones) รับบทเป็น ลู่สือเยี่ยน• โอวหยางน่าน่า (Ou Yang Na Na) รับบทเป็น เสิ่นเจิน• ซุนเจียน (Sun Jian) รับบทเป็น โจวซู่อัน• เซียหนาน (Xia Nan) รับบทเป็น เสิ่นหร่าน• หลิวไห่ควน (Liu Hai Kuan) รับบทเป็น หลี่ตี้ นักแสดงรับเชิญพิเศษ• เหรินชาน (Ren Shan) รับบทเป็น เสิ่นเหวินฉี• หยางตี้ (Yang Di) รับบทเป็น เอ้อร์หูซี• ถังเจิ้นเฉา (Tang Zhen Chao) รับบทเป็น ซูเหิง• ติงเจี่ย (Ding Jie) รับบทเป็น ฉิงซีเรียบเรียงจาก : wetv.vip, iQ.comภาพประกอบจาก : weibo.com, X - WeTV Official, X - iQiyi Official