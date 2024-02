เหตุผลที่คุณตกหลุมรัก “Wedding Impossible” (ป่วนวิวาห์สัญญารักกำมะลอ) : Prime Video

Prime Video ส่งซีรีส์เกาหลีโรแมนติกคอเมดี้เรื่องใหม่ Wedding Impossible (ป่วนวิวาห์สัญญารักกำมะลอ) “เมื่อชายและหญิงที่เข้ากันไม่ได้โคจรมาพบกัน ภารกิจโรแมนติกปั่นป่วนหัวใจจึงเกิดขึ้น” กำหนดสตรีมตอนแรกได้แก่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ และติดตามตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์และอังคาร ซีรีส์เรื่องนี้ นำแสดงโดย จอนจงซอ, มุนซังมิน, คิมโดวาน และ แบยุนคยอง กำกับโดย ควอนยงอิล (Doom at Your Service, My Unfamiliar Family) เป็นเรื่องราวของนักแสดงสาวโนเนมที่ต้องแต่งงานกำมะลอกับเพื่อนสนิทของตัวเอง แต่งานแต่งของเธอครั้งนี้กลับถูกต่อต้านอย่างแรงจากว่าที่น้องเขย นี่คือเรื่องราวที่จะทำให้คุณใจฟูด้วยความโรแมนติกผสานรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แล้วคุณจะตกหลุมรักซีรีส์เรื่องนี้แน่นอน ! อะไรเป็นเหตุผล นะหรือ“จอนจงซอ” นักแสดงสาวมากความสามารถที่แฟนคลับสายภาพยนตร์ต่างยอมรับในฝีมือ เธอก้าวเข้าสู่วงการด้วยภาพยนตร์เรื่อง Burning ที่สร้างเสียงฮือฮาและทำให้เธอเป็นที่รู้จัก ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่จาก Asian Film Critics Association Awards อีกทั้งเธอยังได้รับรางวัล Baeksang Arts Awards ครั้งที่ 57 สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Call ส่วนใหญ่แฟนๆจะคุ้นเคยกับเธอในบทบาทที่ค่อนข้างจริงจัง นี่เป็นครั้งแรกที่เธอมานำแสดงในซีรีส์แนวรอมคอม ที่จะทำให้ผู้ชมได้เห็นเสน่ห์ด้านใหม่ของเธอ เธอเล่าถึงตัวละคร “นาอาจอง” ว่า“เธอเป็นนักแสดงที่เก่งมาก แต่ยังไม่เจอบทที่ใช่สักที เธอมีความสามารถแต่ไม่มีชื่อเสียง เธอแสดงมาแล้วหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นซอมบี้, เหยื่อของฆาตกรต่อเนื่อง, นักเรียน หรือแม้แต่บทเจ้าสาว เธอจึงตัดสินใจรับข้อเสนอในการเป็นภรรยาหลอกๆของเพื่อนสนิท เพราะนี่จะทำให้เธอได้เป็นนักแสดงนำ เป็นตัวละครเอกครั้งแรกในชีวิต”“มุนซังมิน” ผู้เคยรับบทบาทองค์ชายซองนัม จากซีรีส์ย้อนยุค Under The Queen’s Umbrella และได้รับรางวัล Baeksang Arts Awards ครั้งที่ 59 สาขานักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง Under The Queen’s Umbrella ด้วยเช่นกัน มาร่วมติดตามก้าวที่เติบโตและเปล่งประกายของมุนซังมินใน Wedding Impossible เขาเล่าถึงตัวละคร “อีจีฮัน” ของเขาว่า“เขาเหมือนกับสุนัขพันธ์รีทรีฟเวอร์เลยครับ เขาดูเป็นมิตรและสดใส แต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้พี่ชายของเขาได้เป็นผู้สืบทอดกิจการของครอบครัวเป็นอย่างมาก ตัวเขาเองเลือกใช้ชีวิตเรียบง่าย แต่ใครจะรู้ว่าในความเป็นจริงมีบางอย่างที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้”“คิมโดวาน” นักแสดงหนุ่มที่หลายคนหลงรักในรอยยิ้ม เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากซีรีส์ Start-Up มาใน Wedding Impossible ซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้เขาฉายแววความสามารถและพิสูจน์ฝีมือทางการแสดงที่มากกว่าเดิม เขาเล่าถึงความสัมพันธ์ของ “อีโดฮัน” ตัวละครของเขา กับ นาอาจอง (จอนจงซอ) ว่า“อาจองเป็นคนเดียวที่รู้ความลับของผมครับ และเธอก็เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และแสนดีมาก”“แบยุนคยอง” นักแสดงสาวที่มีผลงานมาแล้วหลายเรื่อง การได้เธอมาร่วมแสดงในเรื่องนี้ นับเป็นการเติมเต็มทีมเวิร์คที่แข็งแรงของนักแสดงนำ เธอแนะนำ “ยุนแชวอน” ตัวละครของเธอว่า“เธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในทุกอย่างเลยค่ะ ยกเว้นเรื่องความรัก เธอเคยแต่งงานและหย่ามาแล้ว ตอนนี้สถานะหัวใจของเธอคือหลงรักข้างเดียว”ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบซีรีส์เกาหลีรอมคอมที่เล่าเรื่องแบบทันสมัยแปลกใหม่ หรือนำเสนอในแบบคลาสสิกที่คุ้นชิน คุณจะพบทั้งสองรสชาติที่ผสมผสานกันอย่างกลมกล่อมใน Wedding Impossible“ความสัมพันธ์ระหว่างนาอาจองและอีจีฮัน เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ เรามักจะเห็นการปะทะคารมระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้ ในเรื่องนี้จะกลายเป็นน้องสามีที่จะเข้ามาวุ่นวายแทน นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีความแตกต่างจากรอมคอมทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเสน่ห์ที่หนังรักแบบคลาสสิกควรจะมีไว้อย่างครบถ้วน ผมอยากแสดงให้ผู้ชมเห็นถึงกระบวนการเติบโตของความสัมพันธ์ในเรื่อง เพราะบางครั้งความรักก็ทำให้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้ กลายเป็นเป็นไปได้!” ผู้กำกับ “ควอนยงอิล” กล่าวจอนจงซอกล่าวเสริมว่า “ในปัจจุบันมีซีรีส์แนวโรแมนติกเยอะมากเลยค่ะ ฉันคิดว่าซีรีส์ของเราจะทำให้คุณได้หวนคิดถึงความโรแมนติกแบบคลาสสิกเหมือนอย่างละครในอดีต ในขณะเดียวกันก็มีความแปลกใหม่ที่นำเสนอในเรื่องนี้ด้วยค่ะ”การที่นักแสดงมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีนอกจอ รับรองได้เลยว่าผู้ชมจะได้เห็นเคมีที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีในจอด้วย จอนจงซอ บอกว่า“ฉันสนุกและมีความสุขในการถ่ายทำมากเลยค่ะ ฉันคิดว่านักแสดงคนอื่นๆก็จะบอกว่าการทำงานในเรื่องนี้มีความสุขที่สุดและเป็นกองถ่ายที่ดีที่สุดเหมือนกัน ตอนนี้พวกเรายังติดต่อกันอยู่ทุกวันเลยค่ะ แล้วก็พูดคุยกันเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องงาน ตอนนี้พวกเราสนิทกันมากๆเลย และฉันคิดว่าความสนิทของพวกเราจะถ่ายทอดออกมาเป็นเคมีที่ลงตัวในซีรีส์ค่ะ”นอกจากความสนุกที่ผู้ชมจะได้รับจากซีรีส์เรื่องนี้แล้ว ยังมีเรื่องราวให้กำลังใจที่จะเยียวยาหัวใจและเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อีกด้วย ผู้กำกับ “ควอนยงอิล” กล่าวเสริมว่า“บางครั้งในการใช้ชีวิต พวกเราต้องโกหกปิดบังบางสิ่ง พยายามควบคุมอารมณ์และซ่อนความรู้สึกที่แท้จริง ตัวละครทั้งหลายในเรื่องก็เช่นกัน พวกเขามีสิ่งที่ต้องปิดบังด้วยเหตุผลต่างกัน พวกเขาได้มาเจอกัน เปิดใจต่อกันและพบว่าอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน”“ฉันคิดว่าคุณจะได้เห็นตัวเองหรือคนใกล้ตัวในชีวิตจริง ที่มีบางอย่างคล้ายกับตัวละครของพวกเรา เมื่อได้ดูซีรีส์คุณจะแอบเอาใจช่วยตัวละครแต่ละตัว นี่เป็นซีรีส์ที่สนุกและเยียวยาหัวใจ และเคมีของพวกเราทั้งชวนลุ้นและสร้างเสียงหัวเราะได้แน่นอนค่ะ” จอนจงซอกล่าวปิดท้ายไม่อยากพลาดความสนุก อย่าพลาดชมซีรีส์ Wedding Impossible (ป่วนวิวาห์สัญญารักกำมะลอ) ทุกวันจันทร์และอังคาร เริ่มสตรีม 26 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ Prime Video เท่านั้น