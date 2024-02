9 หนุ่ม ซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” หล่อ ใส ออร่ากระจาย

“Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” แนว Boy Love เป็นซีรีส์ใหม่ของโรสสตูดิโอ หลังจากที่เคยทำ Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน ประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อมเสนอ 9 หนุ่ม 9 คาแรคเตอร์ ได้แก่ เจมส์ เฮย์วอร์ด, กาด พลอยสุภา, นิก กัคช์, แฟ้ม ตนุภัทร, แซค ณัฐภัทร, คิณ อาณาคิณ, เพิร์ธ ณภัทร, มาร์ค ธิระศักดิ์, เว็กซ์เตอร์ ศุภมน ด้วยเรื่องราวของ เอรีส(เจมส์ เฮย์วอร์ด) บอสหนุ่มเจ้าอารมณ์ นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเจ้าของธุรกิจอสังหาที่กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการ เขาไม่เคยศรัทธาในความรัก และทำให้เขาเลือกที่จะมี “คู่ขา” มากกว่าคนรู้ใจ ครั้นเมื่อ ปัถย์(กาด พลอยสุภา) เลขาหนุ่มที่อยู่ข้างกายเขามาตลอด เลือกที่จะ “ลาออก” เหตุเพราะมิอาจห้ามหัวใจไม่ให้ตกหลุมพรางของบอสอารมณ์ร้ายได้ เอรีสจึงต้องพยายามงัดทุกกลเม็ดเพื่อยื้อปัถย์เอาไว้ ท่ามกลางสงครามทางธุรกิจที่มีศัตรูหัวใจเป็นคู่ต่อสู้ และหนอนบ่อนไส้ที่พยายามทำลายธุรกิจ ความรักของบอสหนุ่มกับเลขาหน้าใสนี้จะลงเอยอย่างไรแฟนๆ สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์ “Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรัก” ได้ทาง FACEBOOK / X / Tiktok / Instargram : Bad Guy My Boss และหากใครอยากเห็นไลฟ์สไตล์ที่จะชวนทุกคนให้ตกหลุมรัก 9 หนุ่ม ขึ้นไปอีก สามารถติดตามได้ที่ RSDG ทุกช่องทางของโซเชียล