เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ป่วนวิวาห์สัญญารักกำมะลอ • Wedding Impossible” [2024]

ชื่อสากล : Wedding Impossibleชื่อไทย : ป่วนวิวาห์สัญญารักกำมะลอชื่อเกาหลี : 웨딩 임파서블 | we-ding im-pa-seo-beulแนวซีรีส์ : รักโรแมนติก • ตลกเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : ควอนยองอิล (Kwon Young-il) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ The One and Onlyผู้เขียนบท : พัคซึลกี (Park Seul-gi) • ชายหญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ Top Management (YouTube, 2018 • โอฮเยวอน (Oh Hye-won) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรกดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ : Wedding Impossible และถูกนำมาเขียนเป็นเว็บตูนด้วยผู้ประพันธ์ : ซงจองวอน (Song Jeong-won)บริษัทผู้ผลิต : Studio 329ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่องเคเบิ้ล tvN • สตรีมมิ่ง tving • สตรีมมิ่ง Prime Video KRจำนวนตอนออกกาศ : 12 ตอนจบตอนละ : 70 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20:50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 26 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2024ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Prime Video ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 20:50 น. (ตามไทย)แถมต้องวิ่งขาขวิดเพื่อให้มีงานสักชิ้นโดยไม่มีเกี่ยงบทบาท เป็นสแตนด์อินให้นางเอกจอมขี้เกียจที่ไม่อยากขี่ม้า โดยอ้างว่ามือเจ็บ ก็ทำมาแล้ว นอกจอในชีวิตจริง เธอรับจ้างแสดงเป็นเพื่อนรักของเจ้าสาว ชนิดที่ทำเอาเจ้าบ่าวซึ้งสุดๆ และเธอจะไม่ยอมรับเด็ดขาดหากใครจะบอกว่าเธอโกหกเก่ง เพราะอาจองถือว่า เธอกำลังแสดงละคร และต้องแสดงให้สมบทบาทที่ผ่านมา นาอาจอง เคยรับบทเป็นหญิงสาวท่านหนึ่งที่แต่งงานแล้วแต่งงานอีก ในละครหลายต่อหลายเรื่อง ทั้งๆ ที่ในชีวิตจริงเธอกลับยุ่งขิงอยู่กับงานจนไม่มีเวลาไปเดตกับใคร จู่ๆ เธอก็ได้รับสายจาก “อีโดฮัน” (รับบทโดย คิมโดวาน) เพื่อนสนิทที่คบกันมา 15 ปี ตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย ว่าเขากำลังจะเดินทางกลับเกาหลีใต้ อาจองจัดเต็มทั้งชุดแบรนด์เนมที่สวมใส่และรถหรูราคาแพงที่ขับไปรับโดฮัน โดยการยืมเพื่อนนักแสดงที่สนิทกันในฐานะหลานชายของท่านประธาน “ฮยอนแดโฮ” (รับบทโดย ควอนแฮฮโย) ประธานใหญ่แอลเจกรุ๊ป อีโดฮัน เป็นทายาทแชโบลรุ่นที่สาม ซึ่งตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากครอบครัว เพราะถูกคุณตาบีบบังคับให้เขาแต่งงานแบบเงินแลกเงินกับ “ยุนแชวอน” (รับบทโดย แบยุนคยอง) ทายาทสาวตระกูลแชโบลแทยังกรุ๊ปแต่อีโดฮันกลับบอกว่า ถ้าต้องแต่งงาน เขาจะแต่งกับ นาอาจอง ซึ่งเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมปลายรู้จักกันมา 15 ปี โดฮันเองก็เป็นคนคอยซัพพอร์ตความฝันของ นาอาจอง ที่อยากเป็นนักแสดงชื่อดังมาโดยตลอด โดยไม่รู้ความจริงว่าอาจองกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต อาชีพนักแสดงตัวประกอบอดทนของเธอที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักเพื่อจะได้มีงานทำมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ดูแลพ่อ “นาแทซ็อบ” (รับบทโดย คิมกวังกยู) กับแม่ “ซอดงอ๊ก” (รับบทโดย คิมซูจิน) ที่มักถูกญาติๆ แซะ ดูแคลนทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยเหตุนี้ การเจอกันครั้งต่อมา เพื่อนสนิทที่คบกันมา 15 ปี จึงได้ยื่นข้อเสนอที่ดึงดูดใจกับเธอว่า “แสดงเป็นภรรยาของฉันสักสามปีนะ” พร้อมค่าตอบแทนที่เธอจะทำให้พ่อและแม่สบายไปตลอดชาติ สาวนักแสดงตัวประกอบอดทนสับสนหนักมาก ที่อยู่ๆ โดฮันก็ขอตัวเองแต่งงาน เพราะอาจองเป็นคนเดียวที่รู้ความลับเรื่องที่เพื่อนรักของเธอคนนี้เป็นเกย์!! แต่ที่น่าสับสนยิ่งกว่าคือน้องชายของเขา “อีจีฮัน” (รับบทโดย มุนซังมิน) คู่ปรับและคู่กัดที่เหม็นขี้หน้ากันตั้งแต่แรกเจอ แผนวิวาห์กำมะลอของเธออาจต้องแตกดังโพละเพราะเขา แต่ฝั่งจีฮันก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ถอยไม่ได้ เพราะเขาต้องทำให้พี่ชายเป็นผู้สืบทอดบริษัทให้สำเร็จให้ได้การที่ อีโดฮัน ประกาศจะยอมทิ้งทุกอย่างหากคุณตาไม่ยอมให้แต่งงานกับ นาอาจอง เรื่องนี้ทำให้ อีจีฮัน หงุดหงิดมากๆ เพราะผิดไปจากแผนที่เขาวางไว้ การแต่งงานกับ ยุนแชวอน จะทำให้สถานะประธานคนใหม่ ผู้สืบทอดแอลเจกรุ๊ปของพี่ชายของเขามั่นคงมากกว่าจะไปแต่งงานกับเพื่อนเก่าแบบนี้ จีฮัน จึงพยายามสุดกำลังที่จะป่วนงานวิวาห์ครั้งนี้ และต้องกำจัดผู้หญิงไร้ยางอาย หาทางดีลีต นาอาจอง ออกจากงานแต่งครั้งนี้ให้ได้ ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล ต่อให้ต้องเอาเงินฟาดหัวก็ยอม• จอนจงซอ (Jeon Jong-seo) รับบทเป็น นาอาจอง – นักแสดงสาวตัวประกอบอดทน พร้อมใช้แต่ไม่ปังสักที• มุนซังมิน (Moon Sang-min) รับบทเป็น อีจีฮัน – ทายาทแชโบลรุ่นที่สาม ที่ไม่เคยอยู่ในสายตาประธานใหญ่• คิมโดวาน (Kim Do-wan) รับบทเป็น อีโดฮัน - แคนดิเดตประธานคนใหม่ของแอลเจกรุ๊ปที่ต้องปิดบังเพศสภาพที่แท้ของตัวเอง• แบยุนคยอง (Bae Yoon-kyung) รับบทเป็น ยุนแชวอน - สวยมั่น ทายาทแชโบลแทยังกรุ๊ป• ควอนแฮฮโย (Kwon Hae-hyo) รับบทเป็น ท่านประธานใหญ่ฮยอนแดโฮ - คุณตาของสองอี อีจีฮันและอีโดฮัน• คิมกวังกยู (Kim Kwang-kyu) รับบทเป็น นาแทซ็อบ - พ่อของนาอาจอง• คิมซูจิน (Kim Soo-jin) รับบทเป็น ซอดงอ๊ก - แม่ของนาอาจอง• พัคแจวาน (Park Jae-wan) รับบทเป็น ชเวจุงชาน• คังนาออน (Kang Na-eon) รับบทเป็น ยุนจงฮี• พัคอาอิน (Park Ah-in) รับบทเป็น ชเวซึงอา• ฮงอิน (Hong In) รับบทเป็น ชเวมินอุง• จองฮีแท (Jung Hee-tae) รับบทเป็น คิมมินซ็อบ• มินจินอุง (Min Jin-woong) รับบทเป็น อึนแทค• คิมเยวอน (Kim Yewon) รับบทเป็น อันเซจิน• ซงซังอึน (Song Sang-eun) รับบทเป็น ยางจีแอ• ชินมุนซอง (Shin Moon-soung) รับบทเป็น คังอิกจอน• จูน (Joon) รับบทเป็น อีจงซู• มนซึงยู (Mon Seung-you) รับบทเป็น นาซูจอง• ซออูจิน (Seo Woo-jin) รับบทเป็น โชจีโอ• คิมยองฮุน (Kim Yeong-hoon) รับบทเป็น โจแทมินเรียบเรียงจาก : primevideo.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X - tvN Drama, X – Prime Video