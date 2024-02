เรื่องย่อซีรีส์จีน “ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ • White Cat Legend” [2024]

ชื่อสากล : White Cat Legendชื่อไทย : ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ชื่อจีน : 大理寺少卿游 | Dali Sí Shao Qing Youแนวซีรีส์ : • สืบสวน • ย้อนยุค • แฟนตาซี • ผจญภัยเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : หวังเวย (Wang Wei) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ “Legacy” (YOUKU, HBO GO, 2022) และ “หัตถานางใน • Royal Feast” (Mango TV, trueID, 2022)ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากอนิเมะเรื่อง : 大理寺少卿游 (Dali Sí Shao Qing You)จำนวนตอนออกอากาศ : 36 ตอนจบความยาวตอนละ : 45 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ iQ.comวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 17:00 น. (ตามไทย) เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไประยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 20 กุมภาพันธ์ -ซึ่งแก๊งก๊วนทีมสืบสวนแห่งศาลต้าหลี่ ประกอบไปด้วย คนแรก “เฉินสือ” (รับบทโดย โจวฉี) หนุ่มบ้านนอกคนซื่อมือสะอาดและจิตใจดี ที่เข้ามาตามหาพี่ชายในเมืองเสินตู เป็นคนที่หลีปิ่งถูกชะตาเพราะเคยช่วยเขาเอาไว้ตอนเป็นแมวขาวและถูกคนร้ายวางยาพิษ หลีปิ่งจึงรับเฉินสือ คนแสนดีเข้าทีมโดยเฉพาะ — แม่นแล้วจ้า ภายนอกหลีปิ่งเป็นยอดนักสืบคดี แต่แท้จริงแล้วเขาสามารถกลายร่างเป็นแมวได้ จากเหตุการณ์ร้ายที่ทำให้บิดา อดีตผู้บัญชาการศาลต้าหลี่เสียชีวิตเมื่อสามปีก่อน ที่ทำให้ทุกคนในเสินตูเข้าใจว่าเขาเองก็เสียชีวิตตามบิดาไปแล้วคนต่อมา “หวังชี” (รับบทโดย เฟิงม่าน) “อาลีบาบา” (รับบทโดย หวาเอ่อร์) “ชุยเป้ย” (รับบทโดย ติงเจียเหวิน) กับ “ซุนเป้า” (รับบทโดย จางอี้ชง) และยอดหญิงหนึ่งเดียวของทีม “ซ่างกวนฉิน” (รับบทโดย เหรินหมิ่น) แคนดิเดต รองหัวหน้าศาลต้าหลี่ แต่เรื่องราวการไขคดีของแก๊งสืบต้าหลี่ไม่ราบรื่นนัก เพราะมี “ชิวชิ่งจือ” (รับบทโดย เว่ยเจ๋อหมิง) แม่ทัพชิวแห่งองรักษ์จินอู๋ ซึ่งมีเรื่องไม่ลงรอยกับ หลีปิ่ง ตั้งแต่เมื่อสามปีก่อน คอยขวางลำ และหวังให้ศาลต้าหลี่สิ้นชื่อไร้ผู้นำไม่ว่าอย่างไร ภายใต้การนำของ หลีปิ่ง แมวขาวเส้าชิงตัวใหม่ ที่องค์ราชินีเลือกและแต่งตั้งให้เป็นเส้าชิงแห่งศาลต้าหลี่ นำพาแก๊งก๊วนนักสืบช่วยกันคลี่คลายเมฆหมอกทะมึน เรื่องราวร้ายๆ ที่ปกคลุมเมืองเสินตูจนฟ้าแจ้งจางปาง ไม่ว่าจะเจออุปสรรครุนแรงเพียงใด ทุกคนกับหนึ่งแมวก็พร้อมผจญภัย คอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน และยืนหยัดความถูกต้อง ด้วยจิตสำนึกรักความยุติธรรม สมกับเป็นทีมสืบสวนแห่งศาลต้าหลี่ที่แท้ทรูในการสืบสวนไขคดีต่างๆ ทำให้ หลีปิ่ง ได้พบเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การไขข้อสงสัยต่อการเสียชีวิตของอดีตผู้บัญชาการศาลต้าหลี่ บิดาของตน เมื่อสามปีก่อน ว่าที่แท้ใครคือผู้บงการตัวจริง!?!ติดตามรับชม และร่วมลุ้นไปกับการไขคดี ของ แมวขาวเส้าชิงสุดคิ้วท์ตัวใหม่ แอนด์เดอะแก๊ง ในซีรีส์จีนแนวสืบสวนสอบสวนย้อนยุคฟอร์มยักษ์ “ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ • White Cat Legend” ผลงานล่าสุดจากนักแสดงหนุ่มหน้าหวาน “ติงอวี่ซี” (Ding Yu Xi) ที่แปลงร่างเป็นแมวเหมียวสุดคิวท์ฉลาดล้ำ นำทีมสืบสวนคดีแสนประหลาด มีทั้ง ซับไทย และพากย์ไทย ที่เดียวทาง เว็บไซต์ iQ.com และ แอป อ้ายฉีอี้ (iQIYI)• ติงอวี่ซี (Ding Yu Xi) รับบทเป็น หลีปิ่ง แมวขาวเส้าชิงตัวใหม่ หัวหน้าคนใหม่แห่งศาลต้าหลี่• โจวฉี (Zhou Qi) รับบทเป็น เฉินสือ - ทีมสืบสวนศาลต้าหลี่• เว่ยเจ๋อหมิง (Wei Zhe Ming) รับบทเป็น ชิวชิ่งจือ - แม่ทัพชิวแห่งหน่วยองรักษ์จินอู๋• เหรินหมิ่น (Ren Min) รับบทเป็น ซ่างกวนฉิน - รองหัวหน้าศาลต้าหลี่• เฟิงม่าน (Feng Man) รับบทเป็น หวังชี - ทีมสืบสวนศาลต้าหลี่• หวาเอ่อร์ (Wa Er) รับบทเป็น อาลีบาบา - ทีมสืบสวนศาลต้าหลี่• ติงเจียเหวิน (Ding Jia Wen) รับบทเป็น ชุยเป้ย - ทีมสืบสวนศาลต้าหลี่• จางอี้ชง (Zhang Yi Cong) รับบทเป็น ซุนเป้า - ทีมสืบสวนศาลต้าหลี่• เหอเฟิงเถียน (He Feng Tian) รับบทเป็น ไหลจ้งซู - ที่ปรึกษาแม่ทัพชิว• เย่ว์หยาง(Yue Yang) รับบทเป็น เจ้ากรมพิธีหลี่ว์ชิง - เสนาบดีกรมพิธีการเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบจาก : weibo.com, iQIYI Official