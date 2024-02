5 เหตุผล ควรชมเรียลลิตี้ Apartment404 (อะพาร์ตเมนต์404) ทาง Prime Video

ก่อนที่จะไปชมเรียลลิตี้ Apartment404 (อะพาร์ตเมนต์404) ทาง Prime Video ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ เรามาชวนคุณเช็กลิสต์เหตุผลที่ทำให้ไม่ควรพลาดชมรายการนี้!!นี่เป็นการรวมตัวกันของนักแสดงระดับแม่เหล็กของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็น ยูแจซอก พิธีกรรายการโทรทัศน์อันโด่งดังระดับต้นๆของเกาหลี ผู้มีรายการยอดนิยมมากมาย, ชาแทฮยอน นักแสดงที่เป็นที่รู้จักกันดีจากภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้ในดวงใจของใครหลายคนอย่างเรื่อง My Sassy Girl รวมไปถึงรายการวาไรตี้อย่าง Unexpected Business, โอนารา นักแสดงสาวที่แฟนๆซีรีส์ล้วนคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากซีรีส์เรื่องดังหลายเรื่อง เช่น SKY Castle และ Alchemy of Souls เป็นต้น, ยางเซชาน นักแสดงตลกที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากจากรายการวาไรตี้ Running Man, อีจองฮา นักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมจากซีรีส์เรื่อง Moving และปิดท้ายด้วย เจนนี่ ศิลปินเคป๊อปผู้ครองใจแฟนๆทั่วโลก ไม่ว่าเธอจะทำอะไรล้วนเป็นที่จับตาอยู่เสมอ เมื่อทีมนักแสดงระดับแม่เหล็กทั้ง 6 มารวมตัวกัน จึงทำให้รายการ Apartment404 เต็มเปี่ยมไปด้วยความบันเทิงอันน่าสนใจ ที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดแฟนๆรายการวาไรตี้โชว์จะต้องรู้จักชื่อของโปรดิวเซอร์ผู้กำกับ จองชอลมิน เป็นอย่างดี เพราะเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรายการวาไรตี้ยอดนิยมมากมาย เรียกได้ว่าเขารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้รายการได้รับความนิยม และในครั้งนี้เขาได้รวบรวมนักแสดงที่เคยร่วมงานกับเขามาก่อน มารวมตัวกันในรายการ Apartment404 ทั้ง ยูแจซอก ที่เคยร่วมงานกันใน Running Man, Sixth Sense และ Village Survival, the Eight รวมถึง โอนารา ที่เคยร่วมงานกันในรายการ Sixth Sense, ยางเซชาน ร่วมงานกันจาก Running Man ทางด้าน เจนนี่ เองก็เคยร่วมงานกับเขาจากรายการ Village Survival, the Eight ถึงแม้ว่าจองชอลมินจะยังไม่เคยร่วมงานกับ ชาแทฮยอน และ อีจองฮา มาก่อน แต่เรามั่นใจได้เลยว่าเขาจะสามารถสร้างสรรค์ความสนุกด้วยความเชี่ยวชาญและพรสวรรค์ของเขาให้กับรายการ Apartment404 ได้ เช่นเดียวกับรายการต่างๆก่อนหน้านี้ของเขาเหตุการณ์และปริศนาต่างๆที่นักแสดงผู้เข้าร่วมรายการ Apartment404 ต้องสืบสวนและค้นหาความจริง ล้วนสร้างมาจากเหตุการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในอะพาร์ตเมนต์ที่เกาหลี เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นหลากหลายสถานที่ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ทีมนักแสดงผู้เข้าร่วมรายการจะต้องค้นหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้และไขปริศนาอันน่าตื่นเต้น ความบันเทิงสุดสนุกอัดแน่นอย่างเต็มเปี่ยมในทุกตอนของรายการ ผู้ชมจะได้ค้นพบความจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในเกาหลีผ่านรายการ Apartment404ในแต่ละตอนของรายการ Apartment404 จะมีการเซ็ทสถานที่ถ่ายทำให้มีลักษณะแตกต่างกันตามช่วงเวลาและสถานที่ของเหตุการณ์จริง นักแสดงผู้เข้าร่วมรายการจะได้ย้อนกลับไปสู่เหตุการณ์และช่วงเวลาเหล่านั้นอีกครั้ง กลิ่นอายของอดีตทำให้รายการมีเสน่ห์และแตกต่าง ในแต่ละตอนผู้ชมจะได้ย้อนยุคไปสัมผัสกลิ่นอายของความหลังที่สนุกสนาน และได้เห็นว่าประเทศเกาหลีเป็นอย่างไรในแต่ละปีที่มีเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวหรือประเด็นที่เป็นที่พูดถึง ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านในยุคนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกมากมายให้คุณเพลิดเพลิน ยิ่งไปกว่านั้นผู้ชมจะได้เห็นทีมนักแสดงแต่งตัวในแฟชั่นย้อนยุคอีกด้วยนักแสดงผู้เข้าร่วมรายการจะแข่งขันกันเป็นทีม เพื่อค้นหาเบาะแสและไขปริศนาในแต่ละตอน พวกเขาจะต้องเล่นเกมต่าง ๆ เพื่อให้ได้เบาะแสและคำใบ้มา มีเกมสนุกๆมากมายที่คัดเลือกมาในรายการ และบางเกมอาจจะเป็นเกมโปรดที่คุณเคยดูจากรายการอื่นมาแล้ว และยิ่งทวีคูณความสนุกเมื่อได้นักแสดงทีมนี้มาแข่งขันกันภายใต้โจทย์และเงื่อนไขของรายการ ผู้ชมจะได้สัมผัสความโกลาหลสุดสนุกสนาน ที่จะทำให้หยุดหัวเราะไม่ได้อย่าพลาดชมความสนุกสนานเหล่านี้ ในรายการ Apartment404 (อะพาร์ตเมนต์404) ทุกวันศุกร์ ที่ Prime Video เท่านั้น