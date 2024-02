Scoop พิเศษ : มัดรวม 6 ซีรีส์จีนย้อนยุค ยอดจองติดชาร์ตบน iQIYI ปี 2024

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

หลังจากดูทีเซอร์บนไลน์อัปของ WeTV ที่มีซีรีส์ย้อนยุค เรือธงอย่าง ปฐพีไร้พ่าย (The Legend of Shen Li) และ The Prisoner of Beauty ที่มีชื่อไทยอย่างไม่เป็นทางการว่า ปรปักษ์จำนน ออกมายั่วใจเหล่าชมรมขอบตาดำกันรัวๆ แล้ว หันมาดูฝั่ง iQIYI Thailland กันบ้างที่มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาสู้ชนิดไม่มีถอย รับรองมาไทยแน่ แต่ละเรื่องติดอันดับยอดจองสูงสุดบนแพลตฟอร์ม iQIYI Thailland แค่เห็นลิสต์รายชื่อนักแสดงก็ต้องปักหมุดรอแล้วตัวตึงสุดติดท็อปอันดับ 1 ต้องซีรีส์มาสเตอร์พีซแห่งปีของค่าย iQIYI สำหรับ Fox Spirit Matchmaker 1 ที่ได้ ‘หยางมี่’ เจ้าของฉายาธิดาป่าท้อ ที่ห่างจากซีรีส์แนวพีเรียดเรื่องสุดท้ายจาก ไข่มุกเคียงบัลลังก์ (Novoland Pearl Eclipse-2021) มาประกบนักแสดงรุ่นน้อง ‘กงจวิ้น’ พระเอกหนุ่มหน้าใส จากซีรีส์ อันเล่อจ้วน (The Legend Of Anle - 2023) มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างจิ้งจอกสาวกับมนุษย์ แท็คทีมกองทัพนักแสดงชื่อดัง มาทำหน้าที่รับเชิญล้นจอจนแอบสงสัยไม่ได้ว่าได้ค่าตัวกันเท่าไร อาทิ หลิวซือซือ, จางหลิงเฮ่อ, เฉินตูหลิง, จู้ซวี่ตัน, เว่ยเจ๋อหมิง, กัวเสี่ยวถิง, เฉินเหยา เป็นต้น แค่เห็นรายชื่อก็เดาได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มาเล็กๆไม่เพียงขนทัพนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเท่านั้น โปรดักชั่นของเรื่องยังหยิบงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นมาร้อยเรื่องใหม่ให้กลายเป็นเครื่องประดับ เสื้อผ้า และพล็อพประกอบฉายสุดตระการตา โดย Fox Spirit Matchmaker 1 จะมีจำนวนฉาย 38 ตอนจบถ้าดู Fox Spirit Matchmaker 1 ก็ต้องมาต่อที่ Fox Spirit Matchmaker 2 เพราะเนื้อหาของซีรีส์คอลเลคชั่นนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ไตรภาค ในส่วนของหยางมี่-กงจวิ้น จะเล่าในพาร์ทแรก ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับหลิวซือซือ ใน Fox Spirit Matchmaker 2ที่ผ่านมาหลิวซือซือ เพิ่งตกเหล่าติ่งกันทั่วหน้าและกวาดรางวัลถล่มทลายจากซีรีส์จีนแนวยุทธภพชิงอำนาจข้ามภูผาหาญท้าลิขิตรัก (A Journey to Love – 2023) งานนี้เธอไม่ปล่อยให้แฟนๆ คอยนาน รัวงานต่อ โคจรมาพบกับ จางหยุนหลง พระเอกหนุ่มที่ฝากผลงานอย่างเรื่อง ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน (My Roommate is a Detective -2020) เพื่อมาสานต่อเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปีศาจ ที่เกี่ยวพันกับ 2 ตระกูลใหญ่อย่างตระกูลตงฟางหวายจู่และตระกูลของหวังฉวนหงเย่เช่นเคยซีรีส์ยังคงระดมพระเอกนางเอกตัวท็อปจากหลายๆ เรื่องมาช่วยสร้างสีสันและเป็นแม่เหล็กดึงเหล่าทีมหลัวทีมเมียช่วยโกยเรตติ้ง คาดว่าจะออนแอร์ปลายปี 2024 จำนวน 36 ตอนจบระหว่างรอ ‘ติงอวี่ซี’ พระเอกจีนสุดฮอตจากซีรีส์เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา (Love You Seven Times - 2023) ไปปรากฏตัวในฐานะนักแสดงรับเชิญ Fox Spirit Matchmaker 2 ก็มาฟินกับผลงานใหม่ล่าสุดของเขาก่อนได้ใน ตำนานแมวขาวแห่งศาลต้าหลี่ (White Cat Legend - 2024) ซีรีส์แนวแฟนตาซีสืบสวนไขคดีโบราณ ดัดแปลงจากการ์ตูนเรื่อง ‘ตำนานแมวขาว’บอกเล่าเรื่องราวยุคราชวงศ์ถัง เมื่อ ‘หลี่ปิ่ง’ (ติงอวี่ซี) ได้รับการชื่นชมจากราชินีและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแห่งศาลต้าหลี่แห่งใหม่ พร้อมด้วยลูกทีมอีก 5 คน เพื่อสืบสวนคดีแสนลึกลับ ภายใต้การนำของหลี่ปิ่งแมวขาวเซ่าชิงตัวใหม่ เขานำพาลูกน้องต่อสู้ไขคดีเพื่อความยุติธรรม กำกับโดย ‘หวังเวย’ จาก ตำรับรัก ราชวงศ์หมิง หรืออีกชื่อว่าหัตถานางใน (Royal Feast - 2022)เรื่องนี้มีการผสมผสานความเป็นแฟนตาซีลึกลับสืบสวน คล้ายๆ ตี๋เหรินเจี๋ย ใครชอบแนวนี้ไม่ควรพลาด ออนแอร์ 20 ก.พ.นี้ จำนวน 36 ตอนจบเป็นอีกเรื่องที่ปล่อยตัวอย่างออกมาได้น่าดูมากๆ สำหรับ ล่าปีศาจพิฆาตรัก (The Demon Hunter's Romance) ซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติกแนวระทึกขวัญ ที่ได้ ‘หลินอวี้เฟิน’ จากสามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) ผู้กำกับมือพระกาฬ มานั่งแท่นผู้กำกับ นำแสดงโดย เหรินเจียหลุน จากองครักษ์เสื้อแพร (Under the Power-2019) ประกบ ซ่งจู่เอ๋อร์ จาก สเก็ตหัวใจ ให้ถึงฝัน (To Fly With You - 2021)ซีรีส์ดัดแปลงจากนวนิยายของปั้นหมิงปั้นเม่ย บอกเล่าเรื่องราวการสืบสวนและความรักโรแมนติกของเซวียนเย่ (เหรินเจียหลุน) นักจับปีศาจและหญิงสาวชื่อปั้นเซี่ย (ซ่งจู่เอ๋อร์) เมื่อทั้งสองประสบคดีแปลกประหลาดจากสัตว์ประหลาดมากมายที่พาให้เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวการคืนชีพ, การเปลี่ยนชีวิตของแมวเก้าชีวิต และการกลับชาติมาเกิด จนนำไปสู่การค้นพบตัวตนว่าที่แท้เซวียนเย่ก็อาจเป็นปีศาจเช่นกันเรื่องนี้ครบรสทั้งเวทมนตร์ สืบสวน แอ็กชั่น ความรัก ดูไม่เหนื่อยแค่ 36 ตอนจบหลังจากป้ายยาซูเปอร์สตาร์เมืองไทยไปจากซีรีส์จีนตัวท็อปอย่าง จันทราอัสดง (Till The End of The Moon-2023) หลัวอวิ๋นซี พระเอกเบ้าหน้าฟ้าประทาน ก็กลับมารับซีรีส์แนวพีเรียดอีกครั้งในเรื่อง Follow Your Heart (ยังไม่มีชื่อไทยอย่างเป็นทางการ) คู่กับ ซงอี้ นางเอกคนน่ารักจาก สยบรักจอมเสเพล (Destined - 2023) กับเรื่องราวของเจียงซินไป๋ (หลัวอวิ๋นซี) องค์ชายผู้โดนใส่ร้ายและถูกเนรเทศไปพร้อมกับครอบครัว ความที่เจียงซินไป๋เป็นโรคหายาก คือ ไม่สามารถจดจับใบหน้าผู้คนได้ โชคชะตาทำให้เขาได้มาพบกับเหยียนหนานซิง (ซงอี้) หมอสาวผู้มีนิสัยแปลกประหลาด เส้นทางที่มาบรรจบกันทำให้ทั้งสองมาร่วมมือกันสืบคดีต่อต้านโจรสลัดญี่ปุ่นเป็นอีกเรื่องที่มีพล็อตชวนติดตาม จากคาแร็กเตอร์ที่ไม่เหมือนใครของพระเอก คาดว่าอีกสักพักกว่าจะออนแอร์ เพราะจนถึงตอนนี้ตัวอย่างอย่างเป็นทางการก็ยังไม่มีปล่อยออกมาเป็นการกลับมาบนซีรีส์พีเรียดอีกครั้งในรอบ 4 ปีของตัวแม่อย่างถังเยียน ซุปตาร์จากองค์หญิงเว่ยหยาง วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน (The Princess Wei Young – 2016) ที่มาประกบคู่กับ หลิวเสวียอี้ พระเอกหน้าหล่อที่คอซีรีส์แซวว่า เขารับบทเป็นหลวงจีนหล่อที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวงการซีรีส์จากดรุณพเนจรท่องยุทธภพ (The Blood of Youth-2022)A Moment but Forever เป็นซีรีส์ย้อนยุคโรแมนติกแฟนตาซี การันตีความสนุกโดยโกวฮู่ ผู้กำกับจากอวลกลิ่นละอองรัก (Immortal Samsara-2022) ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง Unparalleled in the World ว่าด้วยเรื่องราวของการนำสมบัติของอาณาจักรสวรรค์กลับคืนมา โดยมีเทพธิดาหวู่ซวง (ถังเยียน) ที่ลงมายังโลกเพื่อลอบสังหารหยวนจง มหาปุโรหิตแห่งตระกูลโหยวหู (หลิวเสวียอี้) แต่ทั้งสองกลับตกหลุมรัก (ซะงั้น) และต้องจับมือกันเพื่อปกป้องโลก หยุดยั้งสงครามระหว่างเทพเจ้าและปีศาจมีแผนออนแอร์ปี 2024 นี้ จำนวน 36 ตอนจบ การันตีมาไทยแน่ไม่มีต้องดำน้ำ