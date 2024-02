คอนเสิร์ตเดี่ยว นนทิยา จิวบางป่า “What I Did for Love”

เพราะเสียงเพลงคือจุดเริ่มต้นของพลังในชีวิตจากความรักในเสียงเพลง สานฝันก้าวเป็นนักร้องยอดเยี่ยม หล่อหลอมมิตรภาพขึ้นรอบตัว ก้าวสู่ครู...ผู้ปั้นดาว ถ่ายทอดบทเพลงที่สวยงามด้วยความรักเพราะเสียงเพลงคือจุดเริ่มต้นของพลังในชีวิต เจี๊ยบ นนทิยา จิวบางป่า เตรียมคว้าไมค์ขึ้นเวทีศาลาเฉลิมกรุงในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ “What I Did for Love” นนทิยา จิวบางป่า วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุง พบกับศิลปินรับเชิญ...ที่จะมาเซอร์ไพร์ส!! ติดตามได้เร็วๆ นี้ บรรเลงโดยวง Big Band เฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ)ด้วยความศรัทธาในการทำสิ่งที่ชอบด้วยความรัก จากผู้หญิงที่มีความรักเสียงเพลงในวันนั้น สานฝันด้วยพลังเสียงอันมีเสน่ห์สะกดใจผู้ฟัง...ก้าวเข้าสู่การประกวดนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย นิสสัน อวอร์ด จากเวทีสยามกลการ ปี 2531 คว้ารางวัล นักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย มาครองในเพลง Big Spender จากนั้น เจี๊ยบ นนทิยา เดินทางต่อบนถนนสายดนตรีขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งความรัก ในเสียงเพลง ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ปี 2540 นักร้องยอดเยี่ยมจากเพลงสายชล มาการันตีความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นนักร้องที่มีผลงานเพลงคุณภาพ ได้รับความนิยม อย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี เสียงเพลงส่งให้เกิดพลังแห่งความรักขึ้นมากมายรายล้อมด้วยมิตรภาพดีๆ เกิดขึ้นรอบตัว จนเป็นพลังบวกส่งต่อให้เจี๊ยบ นนทิยา ก้าวขึ้นสู่การเป็น “ครู....ผู้ปั้นดาว” อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องคุณภาพชื่อดังหลายคนศาลาเฉลิมกรุงตอบรับกระแสเรียกร้องของแฟนเพลง ที่ชื่นชอบและประทับใจงานเพลงคุณภาพของเจี๊ยบ นนทิยา ทั้งในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบ 2 ครั้ง ที่จัดขึ้นที่เวทีศาลาเฉลิมกรุง ไม่ว่าจะเป็น “Music is my life” จัดขึ้นในปี 2559 และ “This is a moment” ที่จัดขึ้นในปี 2560 ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง โดยคัดสรรงานเพลงหลากสไตล์แบบครบเครื่องเรื่องนนทิยา...จากความรักในเสียงเพลง สานฝันก้าวเป็นนักร้องยอดเยี่ยม หล่อหลอมมิตรภาพขึ้นรอบตัว ก้าวสู่ครู...ผู้ปั้นดาว ถ่ายทอดบทเพลงที่สวยงามด้วยความรัก ให้ชมกันในคอนเสิร์ต “What I Did for Love” นนทิยา จิวบางป่า วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 บ่ายสองโมงรอบเดียวเท่านั้น บัตรราคา 1,200 บาท ทุกที่นั่ง จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา www.thaiticketmajor.com