Viu จัดทริปสุดเอ็กซ์คูลชิฟ !! Thanks Press Dinner with The Outing (ทริปซ่อนชู้)

นี่คือผลงานจาก Viu Original ซีรีส์ที่พาทุกคนเข้าสู่โลกของหนุ่มสาวชาวออฟฟิศในบริษัทเอเจนซีโฆษณาดาวรุ่ง ที่กำลังระดมทุนเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเจ้าของบริษัทและหุ้นส่วนเป็นสามหนุ่มอย่าง อนันต์ (ชินวุฒ อินทรคูสิน (ชิน)) , ภูผา (ภูริต พลอยมีค่า (เพทาย)) และทอรัส (โจนาธร โฮลแมน (แจ็ค)) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ พวกเขาและทีมงานคนสนิทจึงจัด Outing ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความลับอันดำมืด ของผู้ร่วมทริปทั้ง 22 คน ที่ต่างโยงใยด้วยความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิง แฝงไปด้วยความรัก ความหึงหวง และหลากหลายความรู้สึกที่ทั้งเข้มข้นและยากจะคาดเดาที่ทำให้คุณไม่ควรพลาดซีรีส์สุดร้อนแรงเรื่องนี้กับทริปที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตไปตลอดกาล ล่าสุด(วันที่ 19 กุมภาพันธ์) ที่ผ่านมาทาง Viu ได้จัดทริปพิเศษสุดเอ็กซ์คูลชิฟ Thanks Press Dinner with The Outing (ทริปซ่อนชู้) ล่องเรือ ณ Iconsiam กลางแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 2 ชั่วโมงเต็มนำทีมโดยผู้บริหาร Viu เอ็ม-อคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu (วิว) ประเทศไทย, ผู้ผลิต Bison Idea คุณชายอดัม-ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล, ผู้กำกับการแสดง เอกภพ ไป๋อารีย์ และเหล่าทัพนักแสดง (นิวเคลียร์) หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์ , (ติช่า) กันติชา ชุมมะ , (แม็กซ์) ณัฐพล ดิลกนวฤทธิ์ , (เพียว) เพียวรินทร์ กอศิริวลานนท์ , (โอลีฟ) ฐิติชญา ชิวปรีชา , (สายรุ้ง) ประภากร ไชยรักษ์ , (จัสมิน) ทัศชมน ช่างปัญญา , (เพทาย) ภูริต พลอยมีค่า , (ท็อปแท็ป) จิรกิตติ์ คูอาริยะกุล , (แอนนี่) เฌออัณณ์ ฤชวีชุติชัยยุทธ์ , (เอส) ชิษณุพงศ์ สกุลนันทิพัฒน์ , (แพน) นันท์ปภัทร ปิ่นโรจน์กีรติ , (นุ่น) กิ่งกาญจน์ บุญมา , (แจ็ค) โจนาธร โฮลแมน , (ฟอล์ย) เพ็ญพิชชา อำไพฉลวย , (มีน) เวนิจ์ฏา จันทร์สุภาเสน , (บอส) ดรัณภพ ชามพูนท , (นัท) ธีรารัตน์ วราเจริญภิวัฒน์ และ (แตงกวา) จิราพร สายบัวคำ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักเปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์ที่เนรมิตเรือให้เป็นรันเวย์อย่างสุดอลังการ ต่อด้วยซีนรับรางวัลพนักงานดีเด่น ก่อนจะเข้าโหมดชม Trailer ซีรีส์ “The Outing ทริปซ่อนชู้” ที่แซ่บระดับพริกสิบเม็ด จากนั้นผู้บริหารคุณชายอดัมและผู้กำกับเอกภพได้มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจถึงขั้นตอนการทำซีรีส์เรื่องนี้ พร้อมเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงานอย่างเข้มข้นสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต ส้มมารีที่ขนเพลงมาสร้างสีสันภายในงานอย่างสุดฟินสำหรับ The Outing (ทริปซ่อนชู้) จัดว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่นอกจากจะเด็ดแล้วยังมีความลับที่รอการเปิดเผย และเรื่องราวที่พร้อมหักมุมตลอดทั้งเรื่อง เมื่อ Outing ครั้งนี้ไม่มีคำว่าธรรมดาเพราะเมื่อ 22 ตัวละครต่างมารวมตัวกัน เรื่องราวที่พวกเขาเคยปิดซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยใน “The Outing ทริปซ่อนชู้” จะทำให้ทุกคนอึ้งกับทุกเรื่องราวในตลอดทั้ง 12 EP. เพราะปมของแต่ละตัวละครจะค่อยๆมีการเฉลย ซึ่งตอนนี้ความเข้มข้นได้เริ่มสตาร์ทแล้วตั้งแตอนแรกและจะไต่ระดับแบบไม่หยุดไปจนถึงจุดพีกสุดในโค้งสุดท้ายรับประกันว่าต่อจากนี้การ Outing ของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ! #TheOutingSeries #ทริปซ่อนชู้ ดูได้ที่ Viu ที่เดียวเท่านั้น https://bit.ly/49l5ZqB