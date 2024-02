เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เสน่ห์ร้ายบัลลังก์ลวง • Captivating The King” [2024]

ชื่อสากล : Captivating The Kingชื่อไทย : เสน่ห์ร้ายบัลลังก์ลวงชื่อเกาหลี : 세작, 매혹된 자들 | se-jak, mae-hok-doin ja-deulแนวซีรีส์ : ประวัติศาสตร์สมมุติ (Imaginary History) • โรแมนติกเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : • โจนัมกุก (Jo Nam-gook) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ The Good Detective ซีซั่น 2 • จองจียอง (Jung Ji-young) • ชาย • เป็นผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรกผู้เขียนบท : • คิมซอนด็อก (Kim Seon-deok) • หญิง • ผลงานเขียนบทซีรีส์ The Crowned Clownออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : • สตรีมมิ่ง Netflix KR • สตรีมมิ่ง TVING • ช่องเคเบิ้ล tvNผู้ผลิต : C-JeS Studiosจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบความยาวตอนละ : 65 - 70 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21:20 น. (ตามเกาหลีใต้)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 21 มกราคม – 3 มีนาคม 2024ออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ทาง : • สตรีมมิ่ง Netflix TH ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 20:30 น.เมื่ออาณาจักรโชซ็อนภายใต้การปกครองของ “กษัตริย์อีซอน” (รับบทโดย ชเวแดฮุน) ต้องพ่ายแพ้สงครามกับราชวงศ์ชิง “องค์ชายอีอิน” หรือ “องค์ชายจินฮัน” (รับบทโดย โจจองซ็อก) ต้องเสียสละเดินทางไปยังเมืองหลวงเสิ่นหยางของราชวงศ์ชิง ในฐานะเชลยศึก พร้อมกับชาวโชซ็อนจำนวนหนึ่ง กษัตริย์อีซอนบอกให้พระอนุชาของพระองค์กลับมาอย่างปลอดภัยหลายปีต่อมา องค์ชายจินฮัน เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน พร้อมเชลยศึกชาวโชซ็อนที่พระองค์เจรจาจนจักรพรรดิชิงยอมปล่อยตัว แต่แล้วกลับต้องเผชิญหน้ากับความหมางเมินเย็นชาของกษัตริย์อีซอน เนื่องเพราะแผนการของ “คิมจงแบ” (รับบทโดย โจซองฮา) เสนาบดีกระทรวงกลาโหม บิดาของ “พระมเหสีคิม” (รับบทโดย อันชีฮา) ที่ปล่อยข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าการกลับมาขององค์ชายจินฮันครั้งนี้ด้วยมุ่งมาดหมายมั่นจะแย่งชิงราชสมบัติขึ้นครองบัลลังก์องค์ชายจินฮัน ซึ่งไม่เคยมุ่งหวังในอำนาจและราชบัลลังก์ ตามที่ “พระพันปี” (รับบทโดย จางยองนัม) พระมารดา กับ “พัคจงฮวาน” (รับบทโดย) ลุงของพระองค์ต้องการ ทำตัวเสเพลดื่มเหล้าเคล้านางคณิกาในหอนางโลมไปวันๆ โดยมี “จูซังฮวา” (รับบทโดย คังฮงซ็อก) องครักษ์คนสนิทคอยดูแลความปลอดภัย ระหว่างที่กำลังเบื่อหน่ายชีวิตขั้นสุดและรอเวลาปรับความเข้าใจกับพระเชษฐาอยู่นั้นเอง องค์ชายได้รู้จักกับหนุ่มนักเล่นพาดุกเดิมพันนิรนามคนหนึ่ง ซึ่งชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเมืองหลวง เพราะไม่เคยมีใครเคยเอาชนะเขาได้เลย แถมหนุ่มนักเดิมพันพาดุกคนดังกล่าวยังคอยออกตัวแก้ต่างข่าวร้าย เฟกนิวส์ เกี่ยวกับองค์ชายจินฮันอีกต่างหาก ขณะเดียวกันองค์ชายเองก็ได้ช่วยเขาไว้จากการถูก “ยูฮยอนโบ” (รับบทโดย ยังกยองวอน) ลูกน้องของคิมจงแบทำร้าย จนเกิดความประทับใจต่อกัน และนับถือเป็นสหายกัน พระองค์ตั้งชื่อให้เขาว่า “มงอู” (รับบทโดย ชินเซคยอง) ทั้งคู่สัญญากันว่าเมื่อถึงวันฝนพรำจะร่วมเล่นเกมพาดุกด้วยกันอีกที่แท้หนุ่มนักเดิมพันพาดุกคนนี้เป็นสตรี นางก็คือ “คังฮีซู” (รับบทโดย ชินเซคยอง) บุตรสาวคนเดียวของ เสนาบดี “คังฮังซุน” (รับบทโดย ซนฮยอนจู) พระอาจารย์ขององค์ชายจินฮัน ที่ปลอมตัวเป็นชายออกเล่นเดิมพันพาดุกเพื่อหาเงินไปช่วยคนจน ทั้งคู่สัญญากันว่าเมื่อถึงวันฝนพรำจะร่วมเล่นเกมพาดุกด้วยกันอีก แต่ขณะเดียวกัน คิมจงแบ ก็พยายามกดดันให้ อีซน ยอมรับข้อเสนอทางการทหารจากราชวงศ์ชิง จึงได้แอบส่งตัวแทนผ่านทาง คังฮังซุน ที่อาจะทำให้เกิดสถานการณ์ไม่สู้ดีตามมา ขณะที่ฮีซูได้พบกับ คิมมยองฮา ชายผู้ซึ่งเป็นเหมือนคู่หมายในอนาคตของเธอระหว่างนั้นเอง ก็เกิดกรณีพิพาทรุนแรงระหว่างจักรพรรดิราชวงศ์ชิงกับโชซ็อนอีกครั้ง เมื่อจู่ๆ ราชวงศ์ชิง จับ “ชูดัลฮา” (รับบทโดย นาฮยอนอู) สายลับที่กษัตริย์อีซอนออกคำสั่งลับให้ คังซังฮุน ส่งตัวไปสืบข่าวในราชวงศ์ชิงเพื่อหาทางหนีทีไล่ กลับถูกจับตัวได้ และให้ “จองเจพโย” (รับบทโดย โจแจรยง) ขุนนางขี้ฉ้อทูตจากราชวงศ์ชิง เดินทางมาบีบบังคับโชซ็อนให้ทำตามเงื่อนไขของชิง พร้อมกับให้หาตัวการที่อยู่เบื้องหลังสายลับรายนี้ส่งตัวไปให้ สุดท้าย เสนาบดีคังซังฮุน ต้องออกหน้ายอมรับว่าตัวเองคือคนส่งสายลับไป และถูกคุมตัวเป็นเชลยไปยังราชวงศ์ชิง คังฮีซู เสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ คังจงแบ สั่งให้ ยูฮยอนโบ ไปติดสินบน จองเจพโย และบอกว่า ตัวการที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงคือ องค์ชายจินฮัน และจะหาหลักฐานไปให้ก่อนที่จองเจพโยจะเดินทางกลับ จองเจพโยจับตัวฮงจาง และ คนที่เคยเล่นพาดุกกับนักเดิมพันนิรนามมาขังคุกหลวงและทรมานเพื่อให้สารภาพว่าองค์ชายจินฮันอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ ทำให้ มงอู ตัดสินใจเดินทางไปที่คุกหลวงด้วยตัวเอง เพื่อยืนยันว่า องค์ชายไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้จักกับสายลับชูดัลฮาแต่อย่างใก แต่คิมจงแบไม่ฟัง และสั่งให้ ยูฮยอนโบ สอบสวนนักเดิมพันพาดุก เค้นเอาคำสารภาพมาให้จงได้ มีเพียง “คิมมยองฮา” (รับบทโดย อีชินยอง) คนเดียวที่รู้ว่าตัวตนของหนุ่มนักเดิมพันพาดุกก็คือ คังฮีซู เขาจึงอาสาว่าจะสอบสวน และเป็นคนทำให้นักเดิมพันพาดุกสารภาพเองด้าน องค์ชายจินฮัน ตัดสินใจขอเข้าเฝ้ากษัตริย์อีซอน เพื่อหาทางช่วย มงอู กับ ฮงจาง แต่เวลานั้นกษัตริย์ผู้หูเบาและขี้ระแวง ได้หลงลมปากคิมจงแบที่เป่าหูว่าพระอนุชาเป็นกบฏ โดยร่วมมือกับคังซังฮุนเพื่อหวังยึดบัลลังก์ของตน ถึงขนาดยื่นปลายดาบจ่อที่ลำคอพระอนุชา จนองค์ชายจินฮันฟิวส์ขาดแย่งดาบไปจ่อคอพระเชษฐา เพื่อเรียกสติ ก่อนจะรู้ตัวทิ้งดาบในมือลง แต่แล้วจู่ๆ กษัตริย์อีซอนก็กระอักพระโลหิตล้มลงไปกองกับพื้นองค์ชายจินฮันรู้ได้ทันทีว่าพระเชษฐาถูกวางยาพิษ ตะโกนเรียก “ซังกุงดง” (รับบทโดย พัคเยยอง) ให้รีบเข้ามาช่วย และสั่งให้ตามตัวหมอหลวงมาเป็นการด่วน ก่อนจะสิ้นใจเสด็จสวรรคต กษัตริย์อีซอนทิ้งคำสั่งเสียสุดท้ายไว้ว่า ให้หาตัวคนวางยาพิษตนมาลงโทษให้ได้ แล้วให้พระโอรสขึ้นครองราชย์ขณะที่เดินทางไปยังตำหนักพระมเหสีคิม เพื่อแจ้งข่าวร้ายและแจ้งคำสั่งเสียของพระเชษฐา วินาทีนั้นเององค์ชายจินฮันก็เปลี่ยนความคิด โชคชะตาที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด สุดท้ายองค์ชายก็ตัดสินใจเปลี่ยนคำสั่งเสียของพระเชษฐาว่าสั่งให้ตนขึ้นครองบัลลังก์แทน โดยให้ ซังกุงดง มาช่วยยืนยันคำสั่งเสียอีกคน นอกจากนี้ก็จัดการปิดปากหมอหลวงเรื่องกษัตริย์อีซอนถูกวางยาพิษอีกด้วยคิมจงแบ มีหรือจะยอมง่ายๆ เมื่อได้คำสารภาพจาก คิมมยองฮา โดยไม่รู้ว่าลูกชายเป็นคนปลอมคำสารภาพเพื่อหวังช่วย คังฮีซู เสนาบดีกระทรวงกลาโหมจึงรีบเดินทางเข้าวังหลวงพร้อมกำลังทหารเพื่อจับตัวคนคิดก่อกบฏอย่างองค์ชายจินฮัน แต่กลับถูกองค์ชายจินฮันโต้กลับโดยมี ยูฮยอนโบ เปลี่ยนข้าง ออกมาแฉว่าเป็นหลักฐานเท็จที่สร้างขึ้นเพื่อใส่ร้ายองค์ชาย โดยไม่มีใครคาดคิดองค์ชายจินฮันคว้าดาบจากองครักษ์จูซังฮวา ฟันคิมจงแบจนขาดใจตายต่อหน้าต่อตาทุกคน ทำเอา คิมมยองฮา ถึงกับช็อคตาตั้งที่ตนเป็นคนทำให้พ่อต้องตายหลังพิธีสถาปนากษัตริย์อีอินขึ้นครองราชย์ คิมมยองฮา ถูกเนรเทศ ตามคำขอร้องของมเหสีคิม ขณะที่ นักโทษคนอื่นๆ รวมทั้ง คังฮีซู และ ฮงจาง ถูกคุมตัวไปยังดินแดนห่างไกล อย่างไร้เยื่อใยจางอดีตสหายรู้ใจที่เวลานี้คือกษัตริย์พระองค์ใหม่ การเห็นฮงจางสิ้นลมหายใจเพราะทนพิษบาดแผลจากถูกทรมานไม่ไหว ทำให้ คังฮีซู ตัดสินใจหนีระหว่างทาง แต่ถูกทหารตามไปและฟันร่างตกลงไปในน้ำตก ไม่รู้เป็นหรือตาย3 ปีต่อมา คังฮีซู คืนสู่เมืองหลวงอีกครั้ง ในชื่อ “คังมงอู” (รับบทโดย ชินเซคยอง) เพื่อร่วมในการแข่งขันพาดุก ตามที่กษัตริย์อีอินมีรับสั่งให้ออกประกาศ และแน่นอนว่าเป้าหมายครั้งนี้คือการมาแก้แค้นเอาคืน อีอิน ให้สาสม โดยมีผู้สนับสนุนคือ คิมมยองฮา และกำลังสำคัญจากสายลับ ชูดัลฮา• โจจองซ็อก (Jo Jung-seok) รับบทเป็น องค์ชายจินฮัน และ กษัตริย์อีอิน• ชินเซคยอง (Shin Se-kyung) รับบทเป็น คังฮีซู และ คังมงอู• อีชินยอง (Lee Sin-young) รับบทเป็น คิมมยองฮา – บุตรชายเสนาบดีกระทรวงกลาโหมคิมจงแบ หลงรักคังฮีซู• พัคเยยอง (Park Ye-young) รับบทเป็น ซังกุงดง – ซังกุงผู้ถวายงานรับใช้กษัตริย์อีซอน• ซนฮยอนจู (Son Hyun-joo) รับบทเป็น เสนาบดี คังฮังซุน - บิดาของ คังฮีซู และเป็นอาจารย์ขององค์ชายจินฮัน• ชเวแดฮุน (Choi Dae-hoon) รับบทเป็น กษัตริย์อีซอน - กษัตริย์องค์ปัจจุบันผู้ปกครองอาณาจักรโชซ็อน พี่ชายต่างสายเลือดขององค์ชายจินฮัน• โจซองฮา (Jo Sung-ha) รับบทเป็น คิมจงแบ – เสนาบดีกระทรวงกลาโหม บิดาของพระมเหสีคิม• อีกยูฮอ (Lee Gyu-hoe) รับบทเป็น พัคจงฮวาน – ลุงขององค์ชายจินฮัน• ยังคยองวอน (Yang Kyung-won) รับบทเป็น ยูฮยอนโบ - ลูกน้องคนสนิทของ คิมจงแบ ที่ภายหลังหันมารับใช้ กษัตริย์อีอิน• โจแจรยง (Jo Jae-ryong) รับบทเป็น จองเจพโย - ทูตขี้ฉ้อจากราชวงศ์ชิง• จางยองนัม (Jang Young-nam) รับบทเป็น พระพันปี – พระมารดาแท้ๆ ขององค์ชายจินฮัน• อันชีฮา (Ahn Si-ha) รับบทเป็น พระมเหสีคิม – มเหสีของกษัตริย์อีซอน• คังฮงซ็อก (Kang Hong-seok) รับบทเป็น จูซังฮวา – องค์รักษ์องค์ชายจินฮัน และต่อมาคือกษัตริย์อีอิน• นาฮยอนอู (Na Hyun-woo) รับบทเป็น ชูดัลฮา – สายลับโชซ็อนที่ถูกราชวงศ์ชิงจับตัวได้ รักใคร่ชอบพอ ฮงจาง แต่ไม่กล้าแสดงออก• ฮันดงฮี (Han Dong-hee) รับบทเป็น ฮงจาง – นางคณิกาที่คังฮีซูไถ่ถอนจนพ้นจากความเป็นทาส รักอยู่กับชูดัลฮา และเสียชีวิตจากการถูกทรมานของพวกคิมจงแบ• ซงซังอึน (Son Sang-eun) รับบทเป็น จากึนนยอน – สาวใช้คนสนิทของ คังฮีซูเรียบเรียงจาก : netflix.com, soompi.com, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : X - tvN Drama, X - Netflix