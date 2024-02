Review ซีรีส์ : “A Killer Paradox - หน้ากากความยุติธรรม” เมื่อหนุ่มไซโคพาธเป็นมือปราบฆาตกร!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ซีรีส์ที่ว่าด้วยการก้าวผ่านวัย (Coming of Age) ของนักศึกษาหนุ่มขี้แพ้ ที่ตกกระไดพลอยโจนกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง และต้องคอยหลบหนีสายสืบคู่ปรับที่ไล่จับกุมเขาตลอดทั้งเรื่อง เขาได้พบกับหนุ่มเนิร์ดผู้คลั่งฮีโร่และนำไปสู่เรื่องราวของ “หน้ากากความยุติธรรม” เมื่อคนชั่วต้องถูกลงทัณฑ์ด้วยน้ำมือของไซโคพาธ!หน้ากากความยุติธรรม (A Killer Paradox-2024) จัดอยู่ในหมวดซีรีส์ทริลเลอร์ Anti-Hero ผลงานการกำกับของ “อีชางฮี” ผู้กำกับที่เคยสร้างความสยองจากซีรีส์ “นรกคือคนอื่น” (Strangers From Hell-2019) ที่ทำให้ “อีดงอุค” กลายเป็นฆาตกรโรคจิตชวนขนหัวลุกกันมาแล้ว ปีนี้เขาจับ “ชเวอูชิก” พระเอกมาดขรึมจากซีรีส์รักโรแมนติก “ร้อนนั้นเรารักกัน” (Our Beloved Summer-2022 และ Parasite-2019) มารับบท “อีทัง” นักศึกษาหนุ่มที่กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง ประกบคู่กับ “ซนซ็อกกู” (รับบทเป็น จางนันกัม) นักสืบลางสังหรณ์แม่นยำที่ตามไล่ล่ากันแทบทั้งเรื่องเรื่องราวเริ่มต้นที่ชีวิตพัง ๆ ของอีทัง นักศึกษาผู้มีความฝันอยากเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยการเข้าร่วมโครงการ Working and Holiday แต่เขากลับเป็นได้แค่หนุ่มช่างฝันและขี้แพ้ ที่ทำงานเป็นพนักงานพาร์ตไทม์ในร้านสะดวกซื้อ แต่แล้วอีทังก็พบเจอกับเหยื่อคนแรกของเขาโดยบังเอิญระหว่างเลิกงานกลับบ้านในคืนหนึ่ง ทำให้เขาเผลอลงมือฆ่าคนตายโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะมีหญิงสาวตาบอดกับหมาพันธุ์ลาบาดอร์นำทางบังเอิญเดินผ่านมาพอดีอีทังตัดสินใจไว้ชีวิตหญิงสาวคนนั้น และดูเหมือนสวรรค์จะเข้าข้างเมื่อฝนตกลงมาทำลายหลักฐานทั้งหมด ทำให้เขารอดพ้นจากเป็นผู้ต้องสงสัยไปโดยปริยาย แต่ก็ไม่รอดพ้นจากสายตาอันเฉียบแหลมและสัญชาตญาณอันเฉียบคมของนักสืบจางนันกัม ถึงอย่างนั้น นักสืบจางก็ไม่มีหลักฐานมัดตัวอีทัง แถมเหยื่อของอีทังยังเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ทางการตามหาตัวมาหลายปีหลังจากนั้น อีทังก็ลงมือสังหารเหยื่อรายที่ 2 ในเวลาไล่เลี่ยกัน เมื่อหญิงสาว (แกล้ง) ตาบอดต้องการแบล็กเมล์อีทัง และทำให้หล่อนกลายเป็นศพสยองรายต่อไป ก่อนที่เขาจะมารู้ภายหลังว่า หล่อนดันเป็นฆาตกรสังหารครอบครัวตัวเองเช่นกัน หลังจากนั้น เขาก็ลงมือฆ่าพวกคนชั่วอีกครั้งทั้งที่ไม่รู้ภูมิหลังของคนพวกนั้นมาก่อน ซึ่งแน่นอนแต่ละคนล้วนมีวีรกรรมเลวร้ายที่รอดพ้นจากเงื้อมมือของกฎหมายแต่สุดท้ายเหล่าฆาตกรและคนชั่วร้ายก็จบลงด้วยความตายโดยฝีมือของอีทัง ดั่งนรกส่งเขามาทวงคืนความยุติธรรม โดยไม่ต้องรอรับทัณฑ์จากยมบาลส่วนอีทังก็ต้องต่อสู้กับดาร์กไซต์ของตัวเองเช่นกัน บางคืนเขาสะดุ้งตื่นเพราะภาพหลอนถึงเหยื่อฆาตกรรม อีทังกลายเป็นคนสองบุคลิกที่เก็บซ่อนความรุนแรงไว้ภายใต้บุคลิกขี้อายไม่สู้คน เขากู้เงินจากเจ้าของร้านสะดวกซื้อก่อนจะหลบหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่แล้วเขาก็ได้พบเจอกับแฮกเกอร์ผู้คลั่งซูเปอร์ฮีโร่ ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของอีทังให้รับบท “ยมฑูต” มือปราบวายร้ายเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อที่ไม่มีทางสู้แต่แล้วอีทังก็ต้องเจอกับยมฑูตรุ่นพี่ที่มีดีกรีความโรคจิตและเทคนิคการลงทัณฑ์ที่โหดเหี้ยมขั้นกว่า ชนิดลงดาบไม่มีคำว่า “ปราณี” งานนี้เขาจะจับมือร่วมกันล้างบางอธรรม หรือกลายเป็นฝั่งตรงข้ามกับฆาตกรโรคจิตกันแน่ซีรีส์ยังมีความแฟนตาซีเบา ๆ เมื่ออีทังค้นพบพรสวรรค์ที่ทำให้เขาสามารถระบุตัวตนของฆาตกรต่อเนื่องได้ด้วยสัญชาตญาณ ราวกับนรกเข้าข้างและสวรรค์หลับตาข้างหนึ่งเพื่อให้เขาพิพากษาคนชั่วได้แบบทางสะดวก!ด้วยซีรีส์ “หน้ากากความยุติธรรม” มีจำนวน 8 ตอน ๆ ละ 50+ นาที ผลงานของ Netflix ต้อนรับเดือนแห่งความรักได้อย่างซาดิสม์เบา ๆ และเป็นความยาวที่ทำให้เราไม่ต้องรอนานเหมือนซีรีส์เกาหลีทั่วไป แต่ช่วงอีพีแรก ๆ ก็ยังยืดย้วยและเนื้อหาดูจะวุ่นวายไปกับบางตัวละครที่ปูพื้นมายืดยาว ซึ่งเป็นสไตล์การเล่าเรื่องของผู้กำกับอีซางฮี ที่จะค่อย ๆ เผยเรื่องราวความสยดสยองมาทีละน้อย เพื่อปล่อยให้คนดูได้เรียนรู้ช่วงเวลาแห่งการเติบโตไปกับอีทัง จากที่ไม่สู้คนกลายเป็นฆาตกรอำมหิตที่มีบุคลิกเย็นชาและสายตาแบบโนสนโนแคร์นอกจากนี้ ผู้กำกับยังเล่นกับความรู้สึกของคนดู เมื่อพระเอกของเรื่องดันกลายเป็นฆาตกรที่เก็บกดจากการโดนรังแกมาตั้งแต่สมัยเรียน แต่แล้วเรื่องราวจะค่อย ๆ นำพาเราให้เข้าข้างอีทังมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อแต่ละศพที่อีทังสติหลุดลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหด ล้วนมีเหตุผลสมควรตาย เพราะคนพวกนั้นไม่ได้รับโทษทางกฎหมาย แต่ก็ได้รับโทษถึงตายโดยฝีมือของอีทังขณะเดียวกัน ซีรีส์ก็ชวนเราตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรม ผ่านเรื่องราวอยุติธรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ไม่ว่าจะเป็น การคอรัปชั่น การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรงกับคนรักและครอบครัว การข่มขืนกระทำชำเรา ที่สุดท้ายแล้วคนชั่วเหล่านั้นก็รอดพ้นการถูกจับกุมด้วยช่องโหว่ของกฎหมาย หรือเหยื่อไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวจะมีภัย เมื่อกฎหมายไม่สามารถเอาผิด คนชั่วไม่เกรงกลัวกฎหมาย กระบวนการศาลเตี้ยจึงลงมือพิพากษาในที่สุดหน้ากากความยุติธรรม พร้อมแล้วที่จะพาคุณเข้าสู่โรคแห่งความรุนแรง ความโหดร้าย และความตาย แน่นอนไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า 20+ ปี เพราะมีฉากฆาตกรรมและความรุนแรงตลอดเรื่อง สตรีมมิ่งซีรีส์ A Killer Paradox ทั้ง 8 ตอนได้ที่ NetflixRassarinhttps://www.hancinema.net/