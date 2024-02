“จูวอน” เป็นช่างภาพถ่ายรูปให้คนตาย ในซีรีส์แฟนตาซี “Midnight Photo Studio” ปักวันออนแอร์ 11 มีนาคม

“Midnight Photo Studio” (야한(夜限) 사진관 | ya-han sa-jin-gwan) เป็นซีรีส์แนว โรแมนติก แฟนตาซี บอกเล่าเรื่องราวลึกลับอันน่าตื่นเต้น เกี่ยวกับช่างภาพที่ดูแลสตูดิโอถ่ายภาพที่มีไว้สำหรับบริการคนตายโดยเฉพาะ ซึ่งเปิดให้บริการเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น และความรักของเขากับทนายความสาว ฮันบม (ควอนนารา) ที่ยื่นมือมาช่วยให้เขาพ้นจากความตาย จนทำให้เขาตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ทั้งคู่จับมือกันเผชิญหน้ากับชีวิตและความตาย พร้อมกับคอยต้อนกับแขกรับเชิญยามวิกาลไปด้วยกัน ซีรีส์พล็อตล้ำเรื่องนี้นำแสดงโดย จูวอน, ควอนนารา, ยูอินซู และ อึมมุนซ็อก กำกับโดยผู้กำกับ “ซงฮยอนอุค” (Song Hyun-wook) จากผลงานกำกับ Another Oh Hae Young, Beauty Inside, Graceful Friends, Undercover, The King's Affection และ The Golden Spoonโปสเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัว “จูวอน” ได้แปลงร่างเป็น “ซอกีจู” เจ้าของสตูดิโอถ่ายภาพลึกลับชื่อ Midnight Photo Studio ซึ่งยืนยิ้มอย่างอบอุ่นอยู่หลังกล้องถ่ายภาพโบราณหน้าตาแปลกๆ มีภาพถ่ายที่ค่อนข้างพิสดารพันลึก แขวนประดับอยู่บนผนังด้านหลังของเขา บนโปสเตอร์มีข้อความกำกับว่า "เปิดเฉพาะตอนกลางคืน" ซึ่งได้กระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชมไปอีกหนึ่งกรุบ ในฐานะช่างภาพ ซอกีจู จะเป็นผู้กดชัตเตอร์ถ่ายภาพในช่วงบั้นปลายชีวิตลูกค้าของเขา และช่วยส่งให้คนตายได้เดินทางไปสู่สุคติในสัมปรายภพ อันเป็นภารกิจที่ทำสืบทอดติดต่อกันมาหลายชั่วอายุของตระกูลข้อมูลข่าว :https://www.soompi.com/article/1642207wpp/joo-won-is-an-extraordinary-photographer-in-midnight-studio-posterภาพประกอบ : ENA