ลุ้น “ฮยอนบิน” คัมแบ็คซีรีส์ในรอบ 5 ปี ร่วมงานจอมบทบาท “จองอูซอง” ในซีรีส์อิงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ “Made in Korea”

ทั้งนี้บริษัทผู้ผลิต Hive Media Corp เปิดเผยว่า จองอูซอง ได้โอเคเซย์เยสยืนยันการร่วมงานของเขาในซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนแล้ว ขณะที่ทางด้าน VAST Entertainment เอเจนซี่ของ ฮยอนบิน กล่าวกับสื่อว่า "ฮยอนบิน ได้รับข้อเสนอให้แสดงนำใน Made in Korea และเขากำลังตรวจสอบข้อเสนอในเชิงบวก แต่ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย""Made in Korea" เป็นซีรีส์ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่แทรกซึมเข้ามาในช่วงปี 1970 ยุคที่เหตุการณ์บ้านเมืองของเกาหลีปั่นป่วนอย่างหนัก โดย จองอูซอง จะรับบทเป็น จางกอนยอง อัยการที่มีสัญชาตญาณดุดันเหมือนสัตว์ป่าและนิสัยดื้อรั้นระดับตัวพ่อผู้กำกับสายภาพยนตร์ "อูมินโฮ" (Woo Min-ho) จากภาพยนตร์ฮิตเรื่อง Inside Men, Drug King และ The Man Standing Next จะรับหน้าที่กำกับโปรเจ็กต์นี้ มีรายงานก่อนหน้านี้ เม้าท์มอยว่า "Made in Korea" จะเป็นซีรีส์เวอร์ชั่นภาคแยกจากภาพยนตร์เรื่อง "Drug King" แต่ผู้ผลิต Hive Media Corp ได้ชี้แจงโต้ทันควันว่า "ไม่เป็นความจริงที่ว่า Made in Korea นั้นเป็นภาคแยกจาก Drug King แต่จะเป็นโปรเจ็กต์ใหม่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง"ฮยอนบิน เพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำภาพยนตร์ผลงานของผู้กำกับอูมินโฮเรื่อง "Harbin" เมื่อปีที่แล้ว ซึ่ง จองอูซอง ก็ร่วมแสดงในฐานะนักแสดงรับเชิญพิเศษด้วย ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายภายที่เกาหลีใต้ในปีนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า "Made in Korea" วางแผนจะเริ่มถ่ายทำในช่วงซัมเมอร์นี้ คอยติดตามข่าวอัปเดตทาง ละครออนไลน์ กันได้เลย และหาก ฮยอนบิน ตัดสินใจรับแสดง นี่จะเป็นผลงานซีรีส์ถัดจาก "Crash Landing on You" ผลงานสุดปังดังกระหึ่มโลกในปี 2019