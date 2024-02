สัมผัส 5 เรื่องราวซีรีส์มาแรง ตำรวจหน้าใส หัวใจปู๊นปู๊น (Always on the Move)

ซีรีส์เรื่อง ตำรวจหน้าใส หัวใจปู๊นปู๊น (Always on the Move) ถ่ายทอดชีวิตของตำรวจทางรถไฟในประเทศจีน ในช่วง ค.ศ. 1970 ปลายทศวรรษที่ 20 บนรถไฟไอน้ำจากหนิงหยางไปยังฮาร์บิน เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มวังซิน (รับบทโดย ไป๋จิ้งถิง) กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันขันแข็งท่ามกลางผู้โดยสารที่พลุกพล่าน เขาเข้าใจผิดคิดว่า หม่าขุย (รับบทโดย ติงหย่งไต้) เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟเก่าเป็นนักโทษหลบหนี หลังประมือกันทั้งสองก็ได้เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ วังซินและหม่าขุยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่เป็นแนวหน้าของตำรวจรถไฟ พวกเขาต่อสู้กับโจรล้วงกระเป๋า ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต่อต้านยาเสพติด และต่อสู้กับการโจรกรรมฉ้อโกง ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนมาเป็นอันดับหนึ่งในการทำงานเสมอ ปกป้องความปลอดภัยของรถไฟที่วิ่งจากเหนือจรดใต้ โดยนำแสดงสอง 2 นักแสดงชื่อดังอย่าง ไป๋จิ้งถิง และ ติงหย่งไต้ รับชมซีรีส์เรื่องนี้ได้ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ไม่ควรพลาดจากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเหตุ 5 ประการ1. ไป๋จิ้งถิงกับการรับบทบาท “เจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟ” ครั้งแรกก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นบทบาทของเขาไม่ว่าจะเป็นท่านชายในซีรีส์ ป่วนรักวิวาห์ว้าวุ่น (New Life Begins) หรือจะหัวหน้าหน่วย S.W.A.T ในซีรีส์ คุณคือป้อมปราการของฉัน (You Are My Hero) แต่ครั้งนี้เขาได้มารับบทบาทเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟ ที่มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของประชาชนบนรถไฟ ซึ่งแฟนๆ จะได้เห็นเขารับบทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟออกมาอย่างสมจริง2. ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟน้อยครั้งที่จะการถ่ายทอดบทบาทของอาชีพ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟ ซีรีส์เรื่องนี้จะพาทุกคนร่วมเดินทางไปสำรวจอาชีพนี้ ที่ไม่เพียงแต่จะได้รู้จักอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น แต่ยังได้เห็นถึงหน้าที่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟที่คุณอาจจะไม่เคยรู้3. เดินทางย้อนไปในช่วงปี 1970 ดื่มด่ำกับชีวิตที่แสนเรียบง่ายซีรีส์เรื่องนี้จะพาทุกคนย้อนไปยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้าถึงเท่าไหร่นักในช่วงปี 1970 ที่ทุกคนใช้ชีวิตกับแบบเรียบง่าย สบายๆ บวกกับเนื้อเรื่องที่ดูแล้วไม่คิดมาก รับรองว่าเมื่อรับชมจะได้อะไรดีๆ กลับไปแน่นอน4. รับชมผลงานมาสเตอร์พีชของนักแสดงระดับครู ติงหย่งไต้ติงหย่งไต้ ถือเป็นนักแสดงระดับครูของวงการบันเทิง ที่ได้ฝากผลงานทั้งซีรีส์และภาพยนตร์สุดฮิตบน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ไม่ว่าจะเป็น For truly great men , The Fight และ ฆาตกรรมลึกลับ (MURDER MYSTERY) ในเรื่องนี้ทุกคนจะได้เห็นเขาในบทบาท หม่าขุยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางรถไฟ ที่การแสดงของเขาสะกดทุกอารมณ์ ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง5. ผลงานชิ้นโบว์แดงจากสองผู้กำกับมากความสามารถ เจิ้งเสี่ยวหลง และ หลิวจางมู่ความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้คือการได้สองผู้กำกับชื่อดังมาร่วมกันสร้างสรรค์ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ โดยได้ เจิ้งเสี่ยวหลง ที่ได้ฝากผลงานการกำกับซีรีส์อย่าง SCOUT HERO และ Medal of the Republic และ หลิวจางมู่ ที่ได้กำกับซีรีส์บ้าระห่ำอย่าง The Thunder เรียกว่าเป็นการรวมตัวผู้กำกับมากฝีมือระดับประเทศไว้ในเรื่องเดียวมาร่วมออกเดินทางไปกับวังซินและหม่าขุยได้ใน ตำรวจหน้าใส หัวใจปู๊นปู๊น (Always on the Move) รับชมได้ทุกวัน เวลา 18:30 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com เท่านั้น