แล่นเรือกับ “จูเนียร์-ฟลุ๊คจ์” จัดเต็มความฟินครบรส!

ถึงเวลาล่องเรือไปท่องความฟินกับซีรีส์แนว BL (Boys Love) กับ “คุณได้ไปต่อ” (To be continued) ที่ดัดแปลงมาจากนิยาย Best Seller และมีความนิยมอย่างล้นหลาม ถูกนำมาตีความในเวอร์ชันซีรีส์ โดย ช่อง 3 จับมือกับ บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด หรือ ค่ายดูมันดิ จากทีมผู้สร้าง กิตติพัฒน์ จำปา ที่ได้ ณธวรรศว์ ปิยานนท์พงศ์ มานั่งเก้าอี้กำกับ การันตีฝีมือด้วยผลงานที่เป็นกระแสโด่งดังมากมาย ซึ่ง คุณได้ไปต่อ จะมาพร้อมกับการเปิดตัวคู่พาร์ทเนอร์ใหม่ให้แฟน ๆ ได้ออกเรือไปกับคู่ “จูเนียร์-กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร์” เรียกว่าเป็นเคมีใหม่ที่พร้อมตกมัมหมีเข้าด้อมกันทั่วประเทศเลยทีเดียวโดยผู้จัดฯ “อ๊อฟชั่น - กิตติพัฒน์” เปิดใจถึงการทำงานซีรีส์เรื่องนี้ว่า “สำหรับการทำงานครั้งนี้ผมว่าความยากง่ายน่าจะเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทางช่อง 3 วิธีการทำงานก็จะแตกต่างกัน ก็ต้องนั่งทำการบ้านเรื่องโจทย์ที่ได้รับมา ซึ่งเรื่องนี้ จริง ๆ เรื่องราวเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรแฝงอยู่เยอะมากตั้งแต่ชื่อคุณได้ไปต่อคำนี้สามารถเล่นประเด็นอะไรได้เยอะมาก มันมีเรื่องราวของการที่ได้เรียนรู้ตัวเองจริง ๆ คนที่ดูเรื่องนี้สามารถดูได้ทุกเพศ ทุกวัย และมีข้อคิดที่ดีมาก ที่สำคัญโชคดีที่เราได้ทำงานกับน้อง ๆ ที่มีพัฒนาการที่ดีมาก น้อง ๆ มีความเป็นตัวเองสูงมากคุยกับผู้กำกับอยู่ตลอดน้องค่อนข้างจะมีพื้นฐานในการแสดงที่ดีมาก และทำการบ้านมาเกินจากที่เราคิดไว้มาก อยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะ ๆ นะครับ คิดว่ายิ่งดูยิ่งไปต่อแน่นอนครับ”ด้าน จูเนียร์ ก็ได้พูดถึงผลงานซีรีส์วายเรื่องแรกว่า “ส่วนตัวเราเป็นคนทำงานหนักทุกเรื่อง คิดว่าเราก็ทำเต็มที่กับทุกเรื่องที่เราได้รับมอบหมายอยู่แล้ว เหตุผลที่มารับเล่นเรื่องนี้ผมเป็นคนที่อยากเล่นบทที่ไม่เหมือนเดิมไปเรื่อย ๆ ถ้าได้บทอะไรใหม่ ๆ มาเราก็จะรีบคว้าไว้ทันที ด้วยความที่อันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของผม ผมก็อยากรู้วิธีการถ่ายทำของซีรีส์ด้วยก็อยากเห็นความแตกต่างของการถ่ายทำซีรีส์กับละคร ผมมองว่าซีรีส์เรื่องนี้เรานำมาจากนิยายที่ขายดีอันดับต้น ๆ ซึ่งผมคิดว่าจุดนี้น่าสนใจก็อยากลองดูครับ อีกอย่างผมว่าโชคดีที่ได้ฟลุ๊คจ์มาเป็นบัดดี้ในการทำงาน เราคอยซัพพอร์ตกันตลอด ในบางครั้งคนไหนที่ขาดอีกคนก็จะคอยเติมเต็ม ผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ”นอกจากนี้ ฟลุ๊คจ์ ยังพูดต่อว่า “ผมว่าผมโชคดีในการทำงานกับกองนี้ ทั้งผู้กำกับทุกคนเปิดโอกาสให้ผมได้แสดงความคิดเห็นด้วยความที่ผมอยู่กับตัวละครนี้เยอะผมว่าบางอารมณ์ตัวละครนี้ไม่ได้อยากทำให้ใครเห็น ผมก็เลยปรึกษาผู้กำกับเขาก็โอเค โชคดีที่เป็นพี่อ๊อฟกับคูก้าเปิดรับความคิดเห็นทุกอย่าง ทำให้ทำงานด้วยกันง่ายมาก สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เหมือนผมได้เติบโตในการแสดงมากขึ้น ได้เรียนรู้การทำงานแบบใหม่ ๆ ซึ่งเรื่องนี้ผมต้องเล่นเป็นคุณหมอ ต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะ ต้องมาซ้อมพูดจำคำศัพท์เฉพาะ ผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ยากที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยครับ แต่โชคดีผมได้จูเนียร์เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงานที่ดีครับ เขาเป็นคนที่เล่นด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัย อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นจิ๊กซอว์ที่ขาดแล้วเขามาเติม ผมว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นซีรีส์มิติใหม่ที่ถ้าแฟน ๆ ได้ชมแล้วต้องอยากดูต่อไปแน่นอนครับ”สำหรับซีรีส์ คุณได้ไปต่อ (To be continued) ดัดแปลงมาจากนิยาย Best Seller เป็น เรื่องราวความรักของคนเคยสำคัญในอดีต ที่เส้นทางชีวิตทำให้ไม่ได้ไปกันต่อ แต่แล้วโชคชะตาก็พาให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้ง “หมอจิ” (ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร์) หมอกระดูกปากร้ายแต่ใจดี กับ “อชิ” (จูเนียร์-กาจบัณฑิต) ซูเปอร์สตาร์ที่กำลังโด่งดัง ทั้งคู่ต่างเก็บกันและกันเอาไว้ในกล่องเก็บความทรงจำที่ซุกซ่อนไม่ให้ใครเห็น แต่เมื่อฝ่ายหนึ่งอยากจะปัดฝุ่นความสัมพันธ์และมาเริ่มต้นกันใหม่ ในขณะที่อีกฝ่ายแม้ใจจะโหยหาแต่ก็ไม่กล้ารื้อฟื้น แล้วทั้งสองจะไปกันต่อได้ไหม? หรือครั้งนี้จะมีคนไม่ได้ไปต่อ?นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมาร่วมสร้างสีสันอีกมากมาย อาทิ แฟรงกี้-วีรภัฎ, บ้าน-ณคุณ, เอ็นจอย-ธิดารัตน์, ป๊อปปี้-รัชพงศ์, ลิซ่า-อลิซา, เอมี่-อุทานพร และ มาญ่า-ฌนิศชา พร้อมนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง อร-อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, อ้น-เลอวิทย์, อาตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาด และ ฮันนี่-ภัสสร ฯลฯ งานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด รอติดตามชมซีรีส์ “คุณได้ไปต่อ” ทุกวันจันทร์ เวลา 22.45 น. เริ่มตอนแรก 19 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus และสามารถชมย้อนหลังในเวอร์ชัน uncut ได้ 2 ช่องทาง 3plus premium และ Netflix