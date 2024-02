tvN ปักวันฉายซีรีส์ “Queen Of Tears” 9 มีนาคม จับสัญญาณความรักมีปัญหา “คิมซูฮยอน” เสียใจที่ไว้วางใจ “คิมจีวอน”

ซีรีส์เรื่องนี้ถูกจับตามองตั้งแต่แรก เพราะเขียนบทโดยนักเขียนบทมือทอง “พัคจีอึน” (Park Ji-eun) เจ้าของผลงานซีรีส์ดังๆ อาทิ Crash Landing on You, My Love From the Star และ Producer และเป็นผลงานจากฝีมือสองผู้กำกับ “จางยองอู” (Jang Yeong-woo) จากผลงานกำกับ Sweet Home และ “คิมฮีวอน” (Kim Hee-won) จากผลงานกำกับ Vincenzo โดย Queen of Tears บอกเล่าเรื่องราวความรักที่น่าอัศจรรย์ใจ ปนตลกขบขัน ของคู่แต่งงานที่สามารถฝ่าวิกฤติความรัก ผ่านพ้นทุกอุปสรรค และครองคู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาจ้ะ มาเบิ่งตัวละครหลักทั้งสองจากโปสเตอร์กัน ในเรื่อง “คิมจีวอน” (Kim Ji-won) รับบทเป็น “ฮงแฮอิน” ทายาทตระกูลแชโบล Queens Group เจ้าของห้างสรรพสินค้าควีนส์ และมีฉายาว่า “ราชินีแห่งควีนส์กรุ๊ป” ในโปสเตอร์ตัวละคร ฮงแฮอิน ได้ยื่นข้อเสนอที่กล้าหาญและเหมือนคำสัญญากับ แบ็คฮยอนอู ว่า “เชื่อเถอะ ฉันจะทำเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียน้ำตา”“คิมซูฮยอน” (Kim Soo-hyun) รับบทเป็น “แบ็คฮยอนอู” ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายของควีนส์กรุ๊ป จากเจ้าของฉายา “เจ้าชายซุปเปอร์มาร์เก็ต” ต่อมาเขากลายมาเป็นลูกเขยของตระกูลแชโบลชั้นนำในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานะทางสังคมของเขาดูดีขึ้น แต่แบ็คฮยอนอูกลับดูเหมือนจะเสียใจที่หลงเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวฮงแฮอินในอดีต โดยมีนัยจากคำบรรยายในโปสเตอร์ของเขา ที่มีข้อความกำกับไว้ว่า “ให้เชื่อใจคุณเหรอ? ผมมันเป็นไอ้บ้าที่เชื่อคำพูดพวกนั้น”โปสเตอร์ทั้งสองยังบ่งบอกเป็นนัยถึงพลังของทั้งคู่ผ่านคำแนะนำตัวละคร โดย ฮงแฮอิน ถูกอธิบายคาแร็คเตอร์ด้วยคำว่า “ราชินี” (Queen) ในขณะที่แบ็คฮยอนอู กลับเป็นเพียง “คนของราชินี” (Queen’s Man)ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : tvN Drama, Netflix