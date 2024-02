เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “หน้ากากความยุติธรรม • A Killer Paradox” [2024]

ชื่อสากล : A Killer Paradoxชื่อไทย : หน้ากากความยุติธรรมชื่อเกาหลี : 살인자ㅇ난감 | sal-in-ja-nam-gamแนวซีรีส์ : ระทึกขวัญ • อาชญากรรม • สืบสวนเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : อีชางฮี (Lee Chang-hee) • ชาย • ผลงานกำกับซีรีส์ Strangers From Hell (OCN, 2019) และผลงานกำกับภาพยนตร์ The Vanished (2017)ผู้เขียนบท : คิมดามิน (Kim Da-min) • หญิง • นักเขียนบทภาพยนตร์หน้าใหม่มาแรง เจ้าของรางวัลชนะเลิศ จากการสนับสนุนด้านการวางแผนและพัฒนาบทภาพยนตร์จาก Gyeonggi Content Agencyดัดแปลงจากเว็บตูนยอดฮิตเรื่อง : A Killer Paradoxผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ : โกมาบี (Kko Mabi) ที่ได้รับการอวยยศในการนำเสนอเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญตัดกับลายเส้นการ์ตูนที่งดงามผู้ผลิต : Showbox • Let’s Filmsจำนวนตอนออกอากาศ : 8 ตอนจบตอนละ : 50 - 60 นาที (โดยประมาณ)ออกอากาศในไทยพร้อมกับเกาหลีใต้และทั่วโลกทาง : สตรีมมิ่ง Netflixวัน เวลา ออกอากาศ : วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 15:00 น. (ตามไทย)เช้าวันต่อมา ตำรวจสายสืบมาดยียวน “จางนันกัม” (รับบทโดย ซนซ็อกกู) หรือ สายสืบจาง ผู้เป็นเจ้าของคดีนี้ ลงมือแกะรอยหาเบาะแสฆาตกรจากร้านสะดวกซื้อที่ผู้ตายแวะซื้อของก่อนถูกฆาตกรรม และตามล่าตัวฆาตกรอย่างไม่ลดละ ระหว่างนั้นสายสืบจางก็ได้พบความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับเหยื่อ ขณะที่อีทังก็พลั้งมือฆ่าคนชั่วตายอีก ก่อนจะได้ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถเหนือธรรมชาติ สามารถแยกแยะคนชั่วได้- นักศึกษาหนุ่มที่เคยถูกบูลลี่สมัยเรียนเมื่อมาถูกทำร้ายอีกครั้ง เขาจึงเผลอฆ่าคนโดยไม่ได้ตั้้งใจ ก่อนจะค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถเหนือธรรมชาติ สามารถแยกแยะคนชั่วได้- ตำรวจสายสืบมาดยียวนซึ่งกำลังสืบสวนคดีฆาตกรรมที่อีทังเป็นผู้ก่อเหตุอย่างไม่ลดละ- อดีตนักสืบลึกลับที่มาทำให้สถานการณ์ชวนระทึกยิ่งขึ้น เขาเป็นตัวอันตรายทั้งกับอีทังและจางนันกัม• ฮอซุนแฮง (Heo Sun-haeng) รับบทเป็น พ่อของอีทัง• โอมินแอ (Oh Min-ae) รับบทเป็น แม่ของอีทัง• นัมจินบก (Nam Jin-bok) รับบทเป็น อัยการจี• คิมมินจู (Kim Min-joo) รับบทเป็น อียอง – พี่สาวของอีทัง• โออูรี (Oh Woo-ri) รับบทเป็น มียอง• ฮยอนบงชิก (Hyun Bong-sik) รับบทเป็น ปั๊กชุงจิน• แบ็คยูซอง (Baek Yu-sung) รับบทเป็น อีจินซองเรียบเรียงจาก : netflix.com, hancinema.net, wikipedia.orgภาพประกอบจาก : netflix, hancinema.net