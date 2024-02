เปิดตัว “oneD ORIGINAL” จัดเต็มซีรีส์ 5 เรื่องใหม่ปี 2024

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

ปล่อยทีเซอร์เปิดตัวคอนเทนต์ oneD ORIGINAL (วันดี ออริจินัล) ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จนสร้างความฮือฮาให้วงการบันเทิงสั่นสะเทือนไปไม่น้อย ล่าสุดกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee จัดงานเปิดตัว“oneD ORIGINAL - New ERA of Thai content ศักราชใหม่ของคอนเทนต์ไทย คอนเทนต์ฝีมือคนไทย ตอบโจทย์ความชอบของกลุ่มเป้าหมายทุกไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบและการรับชม โดยมี ถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย 3 แม่ทัพใหญ่อย่าง ระฟ้า ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), ป้อน-นิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละคร, ปุ๊ก-พันธัมม์ ทองสังข์ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ผนึกกำลังสร้างสรรค์ให้คอนเทนต์ oneD ORIGINAL มีความเอ็กซ์คลูซีฟเหนือชั้นกว่าใคร โดยงานเปิดตัว oneD ORIGINAL จัดขึ้นท่ามกลางเหล่าเอเจนซี่, กองทัพนักข่าว และศิลปินนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมงานจนแน่นเวที “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” เมื่อค่ำวานก่อน อาทิ ใหม่ ดาวิกา, ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, ฟิล์ม ธนภัทร, ต่อ ธนภพ, เจเจ กฤษณภูมิ, ตุ้ย ธีรภัทร, อิงฟ้า วราหะ, อ้อม พิยดา, ไบร์ท นรภัทร, ป้อง ณวัฒน์, ชาคริต แย้มนาม, ปราง กัญญ์ณรัณ, ก้อย อรัชพร, ชาเลต วาศิตา, ลูกเกด เมทินี, พีช พชร, เฟิร์น นพจิรา, บิ๊นท์ สิรีธร, แป้ง อรจิรา, แพต ชญานิษฐ์, เพลงขวัญ นัตยา, นาน่า ศวรรยา, ติช่า กันติชา, พ้อยท์ ชลวิทย์, ก้อง วิทยา รัศมีแข, เพิร์ล ศัจกร ฯลฯ พร้อมด้วยศิลปินนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมงานกว่า 100 ชีวิต ตรี ภรภัทร, เน๋ง ศรัณย์, แจม รชตะ, เพชร โบราณินทร์, หนูเล็ก ทิฐินันท์, กั้ง กรณ์, ต้าห์อู๋ พิทยา, ออฟโรด กันตภณ, บอส บูลเศรษฐ์, ไดร์ม่อน ณรกร, เอินเอิน ฟาติมา, ปลื้ม ธยศทรณ์, ใยไหม ชินารดี รวมทั้งนักแสดงจาก GMMTV ฟอส-บุ๊ค, เฟิร์ส-ข้าวตัง, นีโอ-มาร์ค ฯลฯoneD ORIGINAL นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของคอนเทนต์ไทย ที่จะมอบความพิเศษให้ผู้ชมด้วยการผลิตซีรีส์คุณภาพสุดพรีเมียมที่เปี่ยมไปด้วยอรรถรสความเป็นไทย ยกระดับมาตรฐานทั้งการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ กล้าฉีกกฎเผยโลกที่ไม่เคยถูกเล่า มาพร้อมกับการรวมพลังสร้างของทีมงานระดับตัวท็อปของประเทศ ที่ล้วนเป็นผู้สร้างสรรค์ชั้นแนวหน้าจากทุกภาคส่วน การันตีด้วยผลงานคุณภาพหลากหลาย พร้อมเครดิตรางวัลอันทรงเกียรติจากหลายเวที เพื่อเสิร์ฟผลงานปราณีตสุดอลังการให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงอรรถรสความบันเทิงอย่างเต็มอิ่มทุกอารมณ์ และพลัง Star Power จากเหล่านักแสดงซูเปอร์สตาร์สุดยอดฝีมือระดับ A List จากทั่วฟ้าเมืองไทยที่ตบเท้ากันเข้ามารวมตัวโชว์ผลงานระดับมาสเตอร์พีชที่ oneD ORIGINAL โดยคอนเทนต์จาก oneD ORIGINAL จะฉายทางช่องวัน 31 ในรูปแบบของ TV Version และจะฉายในแอปพลิเคชัน oneD ในรูปแบบที่หวือหวามากขึ้นเริ่มด้วยซีรีส์เรื่องเด็ด “บางกอกคณิกา” Bangkok Blossom ที่สร้างความฮือฮา ทะยานขึ้นเทรนด์แอปพลิเคชั่น X เป็นอันดับ 1 ทันที หลังปล่อยทีเซอร์โปรโมท กับเรื่องราวสุดเข้มข้นของ “ผู้หญิง” ที่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อความฝัน และต้องหาวิธีปลดแอกเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคน กับครั้งแรกในบทบาทสุดเย้ายวนของ อิงฟ้า วราหะ, ก้อย อรัชพร, ชาร์เลท วาศิตา ร่วมด้วย พิยดา อัครเศรณี, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ก้อง วิทยา, เพิร์ล ศัจกร, รัศมีแข ฯลฯ กำกับการแสดงโดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ เขียนบทโดย พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์ต่อด้วยซีรีส์แนว Romantic Drama Thriller เรื่อง “ทิชา” THICHA ซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้น “เมื่อความเป็นคนถูกเหยียบย่ำจากชนชั้น นำมาซึ่งการแก้แค้น ทวงคืนความเท่าเทียม” นำแสดงโดย ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก, ลูกเกด เมทินี, พชร จิราธิวัฒน์ กำกับการแสดงโดย กู่ เอกสิทธิ์ เขียนบทโดย เนปาลีจากนั้นเป็นซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ “LOVE LESSON 010 แบบฝึกรัก...ไม่รู้ล้ม” กับเรื่องราวของ “ผู้ชายเจ้าชู้” ที่ถูกเสกให้เหี่ยว จนเฟี้ยวไม่ออก นำแสดงโดย ไบร์ท นรภัทร, ปราง กัญญณรัณ, แพต ชญานิษฐ์, นาน่า ศวรรยา, ติช่า กันติชา, แจ็ค แฟนฉัน, ตั๊ก บริบูรณ์, หมิว ณัชชา, ต้นข้าว ชยุตม์, และนักแสดงมากฝีมือ ชาคริต แย้มนาม ในบท “เทพสูงสุด” และ ป้อง ณวัฒน์ ฯลฯ กำกับการแสดงโดย 3 ผู้กำกับฝีมือดี จิรศักดิ์ โย้จิ้ว, ธนวัจน์ ปัญญารินทร์, สันติ ต่อวิวรรธน์ รับประกันความทะเล้น ทะลึ่ง สุดฮา โดยทีมเขียนบทซิตคอม “เป็นต่อ”ต่อด้วยซีรีส์แนว Romantic Suspense Drama เรื่อง “การุณยฆาต” SPARE ME YOUR MERCY นำแสดงโดย ต่อ ธนภพ, เจเจ กฤษณภูมิ กับเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมถึงการ “การุณยฆาต” ...เมื่อคนที่เราอยากเชื่อใจ กลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม “การุณยฆาต” กำกับการแสดงโดย วรวิทย์ ขัตติยโยธิน เขียนบทโดย ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์และปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่สุดอลังการจาก ซีรีส์ “แม่หยัว” The Empress of Ayodhaya เรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจาก “แม่อยู่หัว” แห่งอโยธยา สู่หน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่เดิมพันด้วยอำนาจ และหัวใจ นำแสดงโดย ใหม่ ดาวิกา, ฟิล์ม ธนภัทร, ตุ้ย ธีรภัทร, เฟิร์น นพจิรา, บิ๊นท์ สิรีธร, พ้อยท์ ชลวิทย์, แป้ง อรจิรา ฯลฯ กำกับการแสดงโดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ, เขียนบทโดย ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์การเปิดตัว OneD ORIGINAL อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของคอนเทนต์ไทย ด้วยการรวมพลังที่สุดของประเทศไทย ทั้งทีมสร้างสรรค์ และดาราระดับแถวหน้าของเมืองไทย เป็นพันธกิจ การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแสดงศักยภาพอันเหนือชั้นของคอนเทนต์ไทยลิงก์คอนเทนต์ซีรีส์ทั้ง 5 เรื่อง และ VTR เปิดตัว จาก oneD ORIGINAL >> https://oned.page.link/oneDoriginal2024